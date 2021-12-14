ارتفاع إنزيمات القلب: الأسباب، الأعراض، المضاعفات، طرق العلاج

إنزيمات القلب هي بروتينات طبيعية موجودة في بعض أنواع الجسم، وأهم أنواع أنزيمات القلب، عضلة القلب بالدرجة الأولى، الدماغ، الرئتين،العضلات، وأحياناً بعض الأدوية مثل أدوية الكولسترول.

أنواع إنزيمات القلب

الميوغلوبين

التروبونين

الكريتانين

أعراض ارتفاع إنزيمات القلب

الصداع

ألم شديد في الصدر

عدم القدرة على التنفس

زيادة معدلات التعرق

الدوار المفاجئ

أسباب ارتفاع إنزيمات القلب

ضعف عضلة القلب

الجلطات الرئوية

ارتفاع ضغط الدم الرئوي

زيادة معدل ضربات القلب

فشل القلب الاحتقاني

أمراض الكلى

زيادة المجهود العضلي

قصور الدرقية

السكتة الدماغية

مضاعفات ارتفاع إنزيمات القلب

مضاعفات ارتفاع إنزيمات القلب يمكن أن تؤثر على العديد من الأعضاء، مثل القلب والكلى والرئتين والعضلات.

تشخيص ارتفاع إنزيمات القلب

تشخيص ارتفاع إنزيمات القلب يتم قياس مستويات الإنزيمات في الدم بوحدة نانوغرام لكل ملليلتر واحد، وتعتمد النتائج على مكان أخذ العينة.

تشخيص ارتفاع إنزيمات القلب يرتفع تركيز إنزيم فوسفوكيناز الكرياتين (Creatine phosphokinase - CPK) في الدم خلال 4 - 8 ساعات من حدوث احتشاء القلب، ثم يعود لمستواه الطبيعي خلال 48 - 72 ساعة.

لا يتم إفراز إنزيم فوسفوكيناز الكرياتين (CPK) من عضل القلب فقط، إنما يتم إفرازه بكميات زائدة عند حدوث تضرر في عضلات أخرى في الجسم.

يتم إجراء فحص لإنزيم محدد من نوع فوسفوكيناز الكرياتين يسمى (Creatine Phosphokinase-MB)، والذي لا يتم إفرازه إلا من عضلة القلب، ويدل ارتفاع هذا الإنزيم على وجود ضرر ما في القلب نتيجة عمل عملية جراحية فيه، أو التهاب عضل القلب (Myocarditis)، أو تقويم نظم القلب بالصدمة الكهربائية (Electrical Cardioversion).

يعد إنزيم التروبونين (Cardiac specific troponin T and I) أحد البروتينات المميزة لعضلة القلب، ويتواجد هذا البروتين بصورة طبيعية عند الأشخاص الأصحاء في الدم ويرتفع تركيزهما بعد احتشاء عضلة القلب، ويبقى مستواهما في الدم مرتفعًا لمدة سبعة إلى عشرة أيام بعد حصول الاحتشاء.

تكمن أهمية التروبونين في أنه يمكن من خلاله تشخيص الاحتشاء في عضل القلب لدى المرضى الذين وصلوا إلى المشفى بعد أكثر من 24 ساعة من حصول الاحتشاء.

يطلب الطبيب في معظم الأحيان فحوصات أخرى إضافة إلى فحص إنزيمات القلب للمساعدة على تشخيص الحالة، مثل فحوصات التصوير، ومخطط كهربية القلب

طرق الوقاية من ارتفاع إنزيمات القلب

تناول غذاء صحي قليل الكوليسترول.

تجنب التدخين

تجنب تناول الكحول.

تخفيف الوزن

الابتعاد عن القلق والتوتر قدر الإمكان.

ممارسة الرياضة بشكل منتظم.

تناول العلاج المناسب في حال الإصابة بأحد الأمراض المزمنة وذلك لضمان استقرار الحالة.

علاج ارتفاع إنزيمات القلب

علاجات منزلية بديلة تساعد في علاج حالات احتشاء عضلة القلب

الثوم: يعد الثوم من أهم الأطعمة التي كانت تستخدم منذ القدم في تخفيض مستويات الكوليسترول في الجسم.

الزنجبيل: يتميز الزنجبيل بخصائصه المضادة للأكسدة، كما يعمل على تخفيض مستويات الكوليسترول في الجسم.

أوميغا 3: يساعد أوميغا 3 في تخفيض مستويات الدهون الثلاثية في الدم، الأمر الذي يحمي القلب من الإصابة بالأمراض المختلفة.

عصير الرمان: يحتوي الرمان على العديد من مضادات الأكيدة التي تساعد على حماية الأوعية الدموية، كما أنها تنظم مستويات الكوليسترول في الدم.

تناول الأدوية حسب استشارة الطبيب وأهمها:

مضادات التخثر (Anticoagulants): تستخدم مضادات التخثر لضمان عدم وجود أية انسداد في الأوعية الدموية والتي قد تكون السبب في احتشاء عضلة القلب.

الأدوية المثبطة لمستقبلات بيتا (B Blocker): تعمل هذه الأدوية على تقليل الجهد الواقع عل القلب، وتحمي عضلة القلب من أية أضرار أخرى.

الأدوية المخفضة للكوليسترول: تعمل هذه الأدوية على تخفيف مستويات الكوليسترول في الدم، والذي يعد ارتفاعه المسؤول عن حدوث التجلطات.

علاج ارتفاع إنزيمات القلب بالجراحة

يتم اللجوء إلى الجراحة في الحالات التي لا يكون فيها العلاج الدوائي فعال، حيث يمكن عمل قسطرة قلبية يتم من خلالها فتح أية شرايين مسدودة ووضع شبطة للحفاظ عليها مفتوحة، و يتم اللجوء إلى عمليات أخرى في حال عدم نجاح هذه العملية، مثل عمليات القلب المفتوح.

هل ارتفاع إنزيمات القلب خطير؟

ارتفاع مستوى إنزيمات القلب يعتبر غير طبيعي، ويجب البحث عن الاسباب التي أدت إلى ذلك، وأكثر الأسباب شيوعاً هو حدوث جلطة قلبية.

هل الخوف يرفع إنزيمات القلب؟

ارتفاع انزيمات القلب وتسارع دقات القلب ناتج عن القلق وليس بسبب مشكلة في القلب اساساً في مثل هذه الحالات، وبمجرد زوال القلق يعود القلب الى الخفقان بشكل طبيعي، يفضل زيارة طبيب نفسي لتقييم حالتك ومساعدتك.

علاج ارتفاع إنزيمات القلب بالأعشاب

الكركم

من فوائد الكركم يقلل من مستويات الكولسترول في الدم، فمن المعروف أن ارتفاع الكوليسترول في الدم يمكن أن يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة أخرى، ويُسهم في منع العديد من الأمراض القلبية وأمراض الأوعية الدموية.

الشاي الأخضر

الشاي الأخضر يحتوي على حمض أميني يعرف باسم "الثيانين" يبطئ امتصاص الكافيين وينظم السكر في الدم، بالإضافة إلى أنه يدعم صحة القلب، لغناه بمضادات الأكسدة التي تحسن الدورة الدموية وتقلل مخاطر الجلطات والنوبات القلبية، وتساعد في خفض ضغط الدم المرتفع والكوليسترول الضار.

عشبة الزعرور

عشبة الزعرور تساهم في علاج أمراض القلب والأوعية الدموية، وكما يمكن أن تساعد عشبة الزعرور في تحسين كمية الدم التي يتم ضخها خارج القلب أثناء التقلصات، وتوسيع الأوعية الدموية، وزيادة انتقال الإشارات العصبية، لذلك تعد ذو أثر فعال في علاج ارتفاع ضغط الدم.

عشبة ذنب الأسد القطبي

عشبة ذنب الأسد القطبي هو عشب معمر له جذمور رفيع وساق قائم خشن مربع متفرع وكثير الأوراق ويصل ارتفاعه إلى 1.5متر، ومن فوائد عشبة ذنب الأسد القطبي، طرد الأبخرة السوداوية من القلب وتقويته وإدخال البهجة إلى العقل، ويطرد الحصى من الكلى

عشبة ذنب الأسد القطبي دواء للقلب والأعصاب، وغالباً مايصفه الأطباء للخفقان، وهو يقوي وظيفة القلب وبالأخص إذا كان ضعيفاً ويحض على الاسترخاء. وهو منبه قوي لعضلات الرحم، وهو يستعمل للدورات الشهرية المتأخرة وألم الحيض والتوتر السابق للحيض ويجب عدم استخدامه إذا كان النزيف الحيضي شديد.

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