رقص الزومبا هي رقصة أو برنامج لياقة بدنية من أميركا اللاتينية وتحديداً من من كولومبيا اخترعه شخص يسمى بيتوبيريز وكان ذلك عام 1990م، زومبا هي علامة تجارية مملوكة لزومبا للياقة البدنية.

إنّ دروس زومبا هي في العادة حوالي ساعة كاملة من الرقص الإيقاعيّ، ويتمّ التدريب عليها من قبل مدرّبين مرخّص لهم من قبل زومبا للياقة البدنية، وتشمل التدريبات الموسيقى مع الإيقاعات السريعة والبطيئة و الموسيقى مأخوذة من أساليب الرقص التالية : كومبيا، والسالسا، وميرينجو، ومامبو، والفلامنكو، وتشا تشا، ولاب، وسوكا، والسامبا، وموسيقى الهيب هوب، موسيقى فأس و التانغو وحركات رياضية مختلفة، هناك تسعة أنواع مختلفة من الرقص حسب الفئات المختلفة حسب العمر والجهد.

ومن فوائد رقص الزومبا للتنحيف:

1- رقص الزومبا لمدة ساعة يحرق ستمئة سعر حراري وبالتالي الوصول إلى جسم مثاليّ إذا ما تمّ مواصلة برنامج الزومبا للآخر.

2- لها فائدة عظيمة في شدّ البطن وحرق الدهون المتراكمة عليه بوقت قياسيّ.

3- ترفع معدلات الأيض وبالتالي الحصول على جسم متناسق ورشيق.

4- تجعل الشخص يشعر بالراحة عند عمل تمارين رقصة الزومبا وبالتالي عدم الانقطاع عن التمارين والتعب، وهذا يجعل فقد الوزن متواصل ولا ينقطع.

5- إنّ كونها رقصة يتمّ تحريك معظم أجزاء الجسم فينتج عن ذلك فقدان للوزن من جميع أنحاء الجسم.

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