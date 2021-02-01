فوائد زبدة الشيا الجمالية للشعر

قالت الرابطة المركزية لمصففي الشعر الألمان إن الفوائد الجمالية لزبدة الشيا لا تقتصر على البشرة فحسب، بل تشمل الشعر أيضا.

وأوضحت الرابطة أن زبدة الشيا غنية بالأحماض الدهنية غير المشبعة، ومن ثم فهي تعمل على ترطيب الشعر الجاف حتى الأطراف وتجعله سهل التمشيط وتمنحه ملمسا ناعما كالحرير، كما أنها تمنحه لمعانا جذابا يأسر الألباب.

وتعمل زبدة الشيا أيضا على ترطيب فروة الرأس الجافة؛ لذا فهي تدخل ضمن مكونات الشامبو والبلسم.

ويمكن أيضا استعمالها للعناية بالشعر. ولهذا الغرض يتم وضع كمية من الزبدة في حجم حبة البازلاء على اليد وتدفئتها بين أطراف الأصابع حتى تذوب، ثم تدليك الزبدة السائلة في أطراف الشعر جيدا، وشطف الشعر جيدا بماء فاتر.

ولعناية مكثفة بالشعر يمكن استعمال زبدة الشيا كقناع طوال الليل. ولهذا الغرض يتم وضع كمية منها بحجم ملعقة طعام على الشعر الرطب قبل الذهاب إلى الفراش وتدليك الشعر جيدا. وفي الصباح يتم شطف الشعر جيدا بماء دافء وشامبو لطيف.

وتساعد زبدة الشيا على منع تساقط الشعر، ذلك أن الأحماض الدهنية الموجوده بها تُرطّب فروة الرأس والشعر معا. كما يساعد وجود العديد من العناصر الغذائيّة الأساسية بها على تحسينهما مما يجعل بصيلات الشعر أقوى، ويُقلّل من تساقط الشعر وفقدانه. كما تعمل المركبات المضادة للالتهابات الموجودة بالشيا على علاج فروة الرأس، مما يقلل من تساقط الشعر، ويجعله كثيفا، ومتألقا بشكل طبيعي.

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