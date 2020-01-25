فوائد زبدة الفول السوداني

تعتبر زبدة الفول السوداني من أكثر الأطعمة شعبيةً في العالم، ويتم تصنيعها من الفول السوداني النيء، إذ يتم تحميصه بالعادة، ثم طحنه إلى أن يصبح كالمعجون، إلا أنّ الكثير من منتجات زبدة الفول السوداني تعتبر منخفضة الجودة.

واذا كنت من محبي زبدة الفول السوداني اذا عليك ان تتعرف على اهم فوائدها الصحية على الجسم.

وإذا كنت تعتقد أن زبدة الفول السوداني مجرد مادة حلوة ومضرة بالصحة واللياقة، فرأيك ليس دقيقا من الناحية الطبية، لأن هذا الغذاء يعود بمنافع جمة على جسم الإنسان، وفق خبراء.

وبحسب موقع "ستاندرد ميديا"، فإن تناول جرعة واحدة منزبدةالفول السودانيفي اليوم الواحد كافية لإمداد الجسم باحتياجه من النياسين (فيتامين ب 3) والطاقة.

تحتوي زبدة الفول السوداني على "فيتامين ب 6" والبوتاسيوم والمغنزيوم والزنك والفسفور، وهذه المواد تقويالعظاموخلايا الجسم.

ومن المعروف أن زبدة الفول السوداني مشبعة بالدهون، لكن تناولها قد يعين على خسارة كيلوغرامات من الوزن الزائد، حسب باحثين، والسبب هو أنها تبقي الإنسان في حالة من الشبع وتصرفه عن تناول المزيد من الطعام.

لكن الإكثار من زبدة الفول السوداني قد يؤدي إلى نتائج عكسية، من خلال عرقلة حركة الدم فيالأوعيةالدموية، وهذا الاضطراب من شأنه أن يحدث أمراضا على مستوى القلب. وينصح الخبراء بتناول زبدة الفول السوداني إلى جانبقطعة من الخبز، أو إضافتها إلى عصير منالحليب والموز والشوفان.

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