طريقة تحضير صابونة الأفوكادو وفوائدها للبشرة

الأفوكادو لها كثيرة ومُتشعبة والتي تهم كل سيدة وخصوصاً أنها مفيدة للبشرة، فهي تتكون من نسبة عالية من الدهون الصحية، وكما أن لها آثار مفيدة ومقوية للصحة، ويمكن إضافة الأفوكادو إلى الكثير من الأطباق كالحلويات أو السلطات، والأطباق الرئيسية، وحتى العصائر نظرًا لنكهتها الغنية والمختلفة.

وتحتوي الأفوكادو على 160 سعرة حرارية و 2 غرام من البروتين و 15 غراما من الدهون الصحية. وعلى الرغم من أنه تحتوي على 9 غرامات من الكربوهيدرات، فإن 7 من الغرامات هي من الألياف لذلك هناك فقط 2 "صافي" من الكربوهيدرات.

مقادير صابونة الأفوكادو:

- نصف كوب من صابون زيت الزيتون أو صابون الغار

- ملعقة حجم كبير من ماء الورد

- ملعقة حجم كبير من الجليسرين

-4 ملعقة حجم كبير من زيت الأفوكادو

-2 ملعقة حجم كبير من العسل

- ملعقة حجم كبير من الفازلين

- ملعقة حجم كبير من النشا

- ملعقة حجم كبير من زيت الزيتون

طريقة تحضير صابونة الأفوكادو:

- أولاً ابرش الصابون جيداً وضعها في وعاء ومن ثم ذويبها في الميكرويف حتى تصبح سائلة تماماً.

- ثم أضيف زيت الأفوكادو، وماء الورد، والعسل، والنشا، والجليسرين، والفازلين وزيت الزيتون.

- ثم امزج كل المقادير جيداً واسكبها في وعاء، وضعها على نار خفيفة وقلبها جيداً حتى تتجانس مع بعضها البعض.

- بعد أن تختلط الصابون جيداً، قم برفع الوعاء عن النار.

- اسكب في القوالب التي تريدها، ثم اترك الصابونة حتى تتجمد لمدة 10 ساعات، وبعدها تصبح جاهزة للإستعمال.

فوائد صابونة الأفوكادو للوجه والجسم:

ترطب وتنظف بشكل طبيعي، فهي تنظف البشرة الدهنية وتحافظ على المسام واضحة وسليمة، وكذلك هي بلسم مرطب للبشرة الجافة والحساسة وتطهر الجسم من الجراثيم والبكتيريا.

فوائد الأفوكادو للبشرة:

1- تفتيح لون البشرة.

1- يقلل نسبة التجاعيد التي تظهر مع التقدم في السن.

2- يعالج الصدفية والأكزيما.

3- يرطب البشرة بعمق.

4- يشد الوجه بشكل طبيعي.

5- يحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية ويعالج حروق الشمس.

6- يزيد نضارة ولمعان البشرة.

7- يزيل خلايا الجلد الميتة، وينشط الدورة الدموية.

8- يغذي البشرة بعمق.

9- تسهم في إزالة خلايا الجلد الميتة.

10- تمنع تكون التقرحات الجلدية.

أما فوائد الأفوكادو من الناحية الصحية:

- الأفوكادو تخفض ضغط الدم

-تقلل خطر الإصابة بسرطان الثدي والبروستات

- تعد حلاً لرائحة الفم الكريهة

- الحماية من أمراض القلب

- تقليل خطر الإصابة بمرض السرطان

- الأفوكادو تعمل على تقليل خطر الإصابة بتليف الكبد

- الحفاظ على صحة العينين

- حماية الجلد من علامات الشيخوخة

- المساعدة في بناء العظام

- علاج السكري وارتفاع ضغط الدم

- الأفوكادو تعمل على تخفيض مستوى الكوليسترول

-الأفوكادو تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب

-تغذّي شبكية العين تحديداً مما يساهم بشكل فعّال في الحماية من أمراض العين

-تساعد في تخفيض الوزن وكبح الشهية

-تحسّن تدفق الدم وتحافظ على صحة الدماغ

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