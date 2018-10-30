فوائد زيت البصل للشعر

البصل يساعد على تحفيز البصيلات لينبت شعر قوي وجديد في المسامات

زيت البصل من أكثر أنواع الوصفات المنزليّة شيوعاً وأكثرها فاعليّة. فالبصل يساعد على تحفيز البصيلات لينبت شعر قويّ وجديد في المسامات، ويقي من تساقط الشّعر الموجود ويقوم على تقويته. فلماذا تقومين سيّدتي باستعمال المواد الكيميائيّة الموجودة في الصيدليّات عند وجود مثل هذا الزّيت الطبيعي الممتاز.

البصل مفيد في جميع حالاته للشعر سواء كان زيتاً، أو ماء البصل، ويمكن أيضاً أن تضيفي البصل الطّازج لنظامك الغذائي بالسّلطات. فقد أثبتت الدّراسات أنّ استعمال زيت البصل أو ماء البصل مع استهلاكه في الطّعام يساعد بشكل كبير على السّيطرة على مشكلة تساقط الشّعر، والعديد من مشاكل فروة الرأس منها مشكلة القشرة والفطريّات، والالتهابات التي تصيب الرأس.

طريقة استخدام زيت البصل للشعر:

- يتوفّر زيت البصل في محال العطارة ويمكن الحصول عليه بكل سهولة وغير مكلف.

- إذا لم يتوفّر لديك يمكنك استخدام عصير البصل.

- قومي بعصر البصل في عصّارة الفواكه.

- ثمّ ادهني العصير على فروة الرأس لمدّة ثلاثين دقيقة إلى ساعة، وبعدها اغسلي شعرك بالماء وشامبو خفيف، وللحصول على نتائج ملحوظة يجب عليكِ استعمال هذه الوصفة ثلاث مرّات في الأسبوع لمدّة شهرين متواصلين.

قد يعجبك أيضاً:

ما هي الأكلات التي تمنع سقوط الشعر؟

جميلة البوابة: 5 قواعد ذهبية قبل علاج الشعر بالزيت

5 وصفات تقضي على القشرة وتنعّم الشعر

فوائد الشوفان للشعر