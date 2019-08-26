فوائد زيت الحية للشعر 

زيت الحية هو مجموعة من الزيوت المستخلصة من بعض أنواع الأعشاب، والمخلوطة مع أنواعٍ أخرى من الزيوت؛ مثل: زيت شجرة الشاي، وزيت جوز الهند، وزيت الزيتون، وزيت العرعر، وزيت زبدة الكاكاو.

ويستخدم زيت الحية في علاج مشاكل الشعر المختلفة؛ كالتقصّف، والجفاف، والتساقط، وذلك لاحتوائه على العديد من المعادن، والفيتامينات المهمة والمفيدة، وفي هذا المقال سنتحدّث عن فوائد زيت الحيّة:

1- يقوي زيت الحية الشعر وخاصة الدهنيّ ويحميه من التلف.

2- يمنح زيت الحية النعومة الزائدة للشعر ويزيد كثافته خلال فترة زمنية قصيرة.

3- زيت الحية يعطي الشعر نضارة وحيوية طوال اليوم.

4- يخلّصه من التجاعيد والتعرجات التي تعيق عميلة تصفيفه.

5- التخلص من التقصّف والتكسير؛ لاحتوائه على العديد من المعادن، والفيتامينات المهمة والضروريّة.

6- يغذي بصيلات الشعر، ويزيل خلايا الجلد الميتة والتالفة، ويكون خلايا جديدة صافيةً ونقيةً.

7- يزيل كافة الأوساخ والأتربة والبكتيريا المتراكمة في الشعر، والمسببة في إصابته بالتلف.

8- زيت الحية يحمي الشعر من الإصابة بالصيبان، والقمل، والحشرات الصغيرة.

9- يحافظ على لمعانه وبريقه لفترةً زمنيّةً طويلةً، إضافةً إلى أنّه يعطي الشعر التماسك والقوة.

10- إطالة الشعر بصورة أفضل وأسرع.

11- يزيل القشرة من الشعر، ويخلصه من الحكة الشديدة المرافقة لها.

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