كل ما تريد معرفته عن زيت الخروع.. فوائده وأضراره

زيت الخروع من أكثر الزيوت المتداولة منذ فترات طويلة، والذي ينصح العديد باستخدامه

أصل زيت الخروع Castor oil هو بذور نبات الخروع (Ricinus Communis) التي يستخرج منها، وهو عبارة عن زيت أصفر اللون لطالما انشهر واستخدم في الطب القديم كملين للأمعاء، ومعالج للالتهابات، ومضاد للأكسدة، وهذه الفوائد تنبع من قيمه الغذائية وما يحتويه، اذ يتكون زيت الخروع بالاساس من الأحماض الدهنية، ونسب عالية من فيتامينE، والاحماض الدهنية أوميغا 6، وعدد من المعادن والبروتينات، والتي كلها تعود على الجسم بفوائد عديدة.

ويدخل زيت الخروع في العديد من الصناعات منها صناعة الصابون والمستحضرات التجميلية، وصناعة الادوية، وزيوت المساجات وغيرها العديد.

فوائد زيت الخروع

تعود فوائد زيت الخروع الى محتواه العالي من الدهون الغير مشبعة ومضادات الأكسدة القوية، وقد وجد له عدة فوائد تعود على الجسم، اليكم أشهرها:

علاج الامساك:

وجد بأن زيت الخروع هو ملين قوي للأمعاء، مما يجعل له دور في مكافحة الامساك والوقاية منه، وبالامكان تناوله باخذ نصف ملعقة صغيرة منه، او خلطه مع أحد العصائر الطبيعية مثل البرتقال لتحسين مذاقه القوي.

اقرأ: 7 خطوات طبيعية لعلاج الإمساك المزمن وصعوبة الإخراج

علاج الإلتهابات:

وجد أن لتدليك الجسم بزيت الخروع اثار ايجابية وفعالة على علاج الالتهابات، والتي تشمل كلًا من:

•التهاب المفاصل

•التهاب العضلات

•التهاب الأعصاب

مضاد حيوي للبكتيريا والفطريات:

وجد بأن لزيت الخروع دور فعال في مكافحة بعض انواع الفطريات والقضاء عليها، وخاصة الجلدية منها، مثل السعفة الفطرية (Ringworm fungi) والمسؤول عن ذلك هو مكون نشط يحويه زيت الخروع يدعى حمض الأنديسيلينيك Undecylenic.

كما وله دور فعال كمضاد لبعض أنواع البكتيريا مثل البكتيريا المسببة لالتهاب الغدد الدهنية في جفن العين والمعروف بالشعيرة (Stye).

تعزيز صحة الجلد، ومكافحة مشاكله:

يستخدم زيت الخروع كأحد المطريات الطبيعية للجلد، والتي تعمل على تحفيز انتاج الكولاجين والايلاستين، مما يجعلك تنعم ببشرة رطبة نضرة ومشرقة، وهذه الخاصية تجعل من زيت الخروع سلاحاً في مواجهة التجاعيد وعلامات الشيخوخة التي تصيب البشرة. بالاضافة الى السابق، وجد لزيت الخروع فوائد أخرى تعود على البشرة والجلد، منها: مكافحة التهابات الجلد، وعلاج حروق الشمس، وحب الشباب.

فوائد زيت الخروع للشعر

يتكون زيت الخروع بالاساس من الأحماض الدهنية وفيتامين E، الضروري جدًا لصحة الشعر ونموه بشكل خاص.

وتظهر اهم فوائد زيت الخروع المستخدمة بفعالية ضد مشاكل الشعر بما يلي:

•ترطيب الشعر وإعطائه اللمعان

•يعزز نمو الشعر ويمنع تساقطه

•يعالج تقصف الشعر

•يعالج قشرة الرأس

•يعالج جفاف فروة الرأس ومشاكلها

•مضاد للالتهابات والفطريات التي قد تصيب فروة الرأس

بامكانكِ استخدام زيت الخروع مع خليط من أنواع زيوت أخرى المفيدة للشعر مثل: زيت جوز الهند، زيت الزيتون، والأفوجادو، واستخدامها كقناع للشعر مرتين بالاسبوع.

فوائد زيت الخروع للبشرة

فوائد زيت الخروع كما ذكرنا سابقاً للجلد عديدة، وللبشرة هي كذلك، واليكم أهم فوائده التي تعود على البشرة فيما يلي:

•يساعد على ترطيب البشرة

•مكافحة التجاعيد

•مكافحة مشاكل البشرة

•التخلص من السموم وتطهير البشرة وتنظيفها، وازالة الخلايا الميتة

•التخلص من الزيوت التي تسد مسامات وغدد البشرة

•مكافحة الالتهابات الجلدية

•مضاد للبكتيريا والفطريات

•علاج حب الشباب

•علاج البقع الداكنة

اقرأ أيضًا: فوائد زيت الخروع للجنس

فوائد زيت الخروع للرموش

طالما لزيت الخروع فوائد تعود على الشعر وبصيلاته، فبالتاكيد سيكون له اثار مشابهة على الرموش والحواجب. ولربما هذه الخاصية من أكثر الخواص شهرة واستخدامها واسع وخاصة ما بين النساء.

إليكِ: أسرار للحصول على رموش جذابة

فبتطبيقكِ لزيت الخروع كل ليلة ستلاحظين الفرق بحصولكِ على رموش أكثف وأطول وأقوى، وستقللين من تساقطها، وذلك يعود الى ما يحيوه زيت الخروع من أحماض دهنية كأحماض الأوميغا التي تساعد في تغذية بصيلات الشعر. كما ويحوي زيت الخروع على حمض الأنديسيلينيك Undecylenic الذي يواجه البكتيريا والفطريات ويحمي بصيلات الشعر.

أضرار زيت الخروع واثاره الجانبية:

زيت الخروع عادة آمن للاستخدام، طالما استخدم بجرع مناسبة وكما هو موصى به، ولكن في بعض الحالات يجب الحذر عند استخدامه، واستشارة الطبيب، وتشمل هذه الحالات:

•النساء الحوامل والمرضعات

•الأشخاص الذين يعانون من انسداد في الأمعاء

•أمراض الأمعاء الالتهابية الحادة

•التهاب الزائدة الدودية

•آلام في البطن

والحصة الموصى بتناولها خلال اليوم هي ما لا يزيد عن نصف ملعقة صغيرة من زيت الخروع. واذا ما زاد تناولك عن حد هذه الجرعة فقد تصاب بالاسهال والغثيان، وتشنجات والام في البطن.

لمزيد من صحتكِ وجمالكِ:

6 خلطات طبيعية من زيت الخروع لبشرة خالية من العيوب

طبيب البوابة: زيت الخروع، فوائد ولا أروع