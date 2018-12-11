7 خطوات طبيعية لعلاج الإمساك المزمن وصعوبة الإخراج

الموز يعالج الإمساك الخفيف

1- علاج الإمساك عن طريق تغيير النظام الغذائي

قم باضافة المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف إلى حميتك من أجل علاج الإمساك، إن الأطعمة الغنية بالألياف معروفة بالمساعدة على تحفيز أمعائك. للأسف، هذه الأطعمة مثل كثير من الفواكه والخضار غالبا ما يتم تجاهلها في النظام الغذائي للشخص يوميًا. لذلك لا تعتبر الخضار أو الفواكه كأطباق جانبية أو كطبق اختياري، ولكن كأجزاء رئيسية من كل وجبة متوازنة. هذه الأطعمة لا تقوم فقط بخفيف الإمساك، لكنها كذلك تقوم بتعزيز صحة الجهاز الهضمي.

2- اشرب كميات كافية من الماء من أجل علاج الإمساك

شرب ما يقرب من 1.5 الى 2 لتر ماء يوميًا هو أمر ضروري لتجنب الإمساك و علاجه، كما أن الماء له فوائد أخرى لا حصر لها منها أنه ينقى الجسم من الفضلات والسموم و يساعد على نضارة البشرة و عمل الكليتين بكفاءة.

3- ثمار الخوخ او عصير الخوخ لعلاج الامساك

إن الخوخ خاصة يحتوي على نسبة عالية من الألياف بالاضافة للسوربيتول وهو سكر يساعد على تخفيف الإمساك بشكل طبيعي, السوربيتول هو منشط القولون حيث يساعد في تقليل وقت عبور البراز وبالتالي يقلل من خطر حدوث الإمساك. إذا كنت لا تحب الملمس المتجعد أو طعم الخوخ، عصير الخوخ قد يكون بديلاً وأكثر قبولًا.

4-الموز لأصحاب الإمساك الخفيف

علاج الامساك هذا يتطلب تناول الموز مع كوب من الحليب الدافئ، عليك بمضغ الموز بعناية.

تأكد من أن الموز ناضج جيدًا، وليس غير ناضج، والا قد يكون له تأثير عكسي.

5-تجنب الأغدية التي تسبب الامساك

يحدث الإمساك نتيجة للاستهلاك المفرط للدهون والسكر المكرر ومنتجات الألبان بالمقارنة مع الألياف من الحبوب الكاملة والنخالة والفواكه والخضروات. تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، مثل الحلوى أو الكعك، وكذلك الكثير من الجبن، الخبز الأبيض، الأرز الأبيض، والبيض المسلوق. ليس عليك الامتناع عن تناول هذه الأطعمة تمامًا، ولكن يجب خفض استهلاك هذه الأطعمة إذا كنت تواجه صعوبة في اجلاء أمعائك.

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