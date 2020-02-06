فوائد زيت الخزامي العطري للمرأة الحامل

من المعروف أن الحمل يتسبب في تغيير الهرمونات داخل جسم المرأة فأحياناً يسبب جفاف الجلد أو الشعر أو البشرة بشكل عام، كما يعمل على تغيير رائحة الجسد. يُنصح باستخدام الزيوت العطرية الطبيعية بدلاً من الصناعية التي تصيب المرأة الحامل بالتوتر فهي بديل مثالي لها. إذا كنتِ ترغبين في الاحتفاظ برائحة عطرة لجسمك دون الحاجة لتحمل التكاليف الزائدة وشراء العطور باهظة الثمن، اختاري الزيوت العطرية التي تفضلينها، بعد استشارة طبيبك، واعتمادي على دهن جسمك بها بعد الاستحمام مع مزجها بزيت نباتي. للزيوت العطرية العديد من الفوائد الصحية بجانب رائحتها الجذابة التي تعمل على تحسين الحالة المزاجية وتساعد على التخلص من المشاعر السلبية.

زيت الخزامي العطري

يعتبر زيت الخزامى من أفضل أنواع الزيوت المطهرة والمعقمة و المعطرة. يتم استخدامه في معالجة مشكلات الجهاز العصبي و للبثور و التقرحات التي تظهر بالجسم بجانب أنه من أقوى علاجات الجروح من خلال مزجه مع قطرات المياه الدافئة في حوض الاستحمام.

زيت الخزامي مرطب ومنعم للبشرة خاصة الجافة التي تظهر خلال فترة الحمل نتيجة قلة شرب المياه اللازمة لترطيب الجسم. يُنصح بتدليك الجسم به بواسطة قطنة و وضعه على البشرة مباشرة و تحت منطقة الأنف لاستنشاقه أطول فترة ممكنة.