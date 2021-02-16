فوائد زيت الزيتون تتنوع ما بين الصحية والجمالية تنوعا يعد فلا يحصى، لكونه من الدهون الأكثر صحة على هذا الكوكب.

يستخرج زيت الزيتون من عصر ثمار شجرة الزيتون، وهي شجرة تنمو في حوض البحر الأبيض المتوسط، ومنها انتشر ليحظى بشعبية في جميع أنحاء العالم، إذ يستعمل زيت الزيتون في الطبخ، ومستحضرات التجميل، والطب، وإشعال المواقيد الزيتية، والصابون، ويرجع استعماله بكثرة لكونه زيتا صحيا غنيا بالدّهون والفيتامينات المفيدة للجسم.

وينتج زيت الزيتون على عدّة مراحلٍ تبدأ من حصاد حبات الزيتون، ثُمّ طحنها لتتحول إلى عجين، ثُمّ فصل الزيت عن عجين الزيتون، وفي نهاية العملية يخزن الزيت في أسطوانات معدنية مُقاومة للصدأ، ويعزل عن الأكسجين.

فوائد زيت الزيتون

• غني بالدهون الصحية: يحتوي زيت الزيتون النقي على أكبر قدر من الدهون الأحادية غير المشبعة، وتتميزهذه الدهون بأنها لا تسبب تراكم الكوليسترول.

• إنقاص الوزن: من فوائد زيت الزيتون الصحية والجمالية أنه يؤثر على الخلايا والهرمونات بطرق تستهدف دهون البطن، وبالتالي فإن تناول كمية صغيرة منه يمكن أن تخلص من الدهون.

• خصائص مضادات الأكسدة: تقلل مضادات الأكسدة من خطر الإصابة بأمراض مزمنة، وأشكال السرطان، كما أنها تحارب الالتهاب وتحمي نسبة الكوليسترول في الدم من الأكسدة، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

• محاربة الكوليسترول: الدهون الأحادية غير المشبعة تقلل من مستوى "الكولسترول السيئ "(LDL) الذي يرسب الكولسترول في الشرايين، وتخفض ضغط الدم، وتمنع اضطرابات القلب.

• تعزيز صحة القلب: يقلل زيت الزيتون البكر الممتاز من الالتهاب، ويحمي الكوليسترول الضار من الأكسدة، ويحسن بطانة الأوعية الدموية، ويمنع تخثر الدم، ويخفض ضغط الدم، ويحسن وظائف الأوعية الدموية، وبذلك يقي من أمراض القلب.

• مضاد للالتهابات: يحتوي زيت الزيتون على عناصر غذائية تكافح الالتهابات، بالأخص حالات التهاب الجلد الدهني، وقشرة الرأس، والأكزيما.

• غني بفيتامين ھ: وهو أحد مُضادات الأكسدة التي تقلل تعرُّض خلايا وأنسجة وأعضاء الجسم للتلف، كما يُساهم فيتامين هـ في الحفاظ على سلامة التوصيل العصبيّ، وتعزيز مناعة الجسم، وحمايته من الفيروسات والبكتيريا، وتكوّن خلايا الدّم الحمراء، وتوسيع الأوعية الدّموية.

• غني بفيتامين ك: وهو فيتامين يُساعد الجسمَ على صنع البروتينات اللازمة لتخثُّر الدّم وبناء العظام.

• منع الجلطات: تظهر العديد من الدراسات أن من أعظم فوائد زيت الزيتون، تقليله من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

• الحماية من مرض السكري: شُرب زيت الزيتون يحمي من مرض السكري من النوع الثاني.

• مكافحة الشيخوخة ومرض الزهايمر: من فوائد زيت الزيتون الجمالية، مكافحة أعراض الشيخوخة، وبعض الأمراض الجلدية المرتبطة بالتقدم في العمر، ومقاومة مرض الزهايمر، عند استعماله على الجلد.

• علاج التهاب المفاصل الروماتويدي: التهاب المفاصل الروماتويدي هو أحد أمراض المناعة الذاتية الذي يشوه المفاصل يؤلمها، تعمل مكملات زيت الزيتون على تحسين علامات الالتهاب للمصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

• مضاد للبكتيريا: يحتوي زيت الزيتون على العديد من العناصر الغذائية التي تمنع البكتيريا الضارة وتقتلها، خاصة التي تسبب قرحة المعدة وسرطان المعدة.

• منع الإمساك: من فوائد زيت الزيتون قدرته على التخفيف من الإمساك.

• يحسن صحة الجلد: مزج زيت الزيتون مع الزيوت الأخرى والملح وتدليك الجلد الجاف، يحسن من صحة الجلد ويقشر خلايا الجلد الميتة.

• تبييض الأسنان: وضع نقطة من زيت الزيتون مع المعجون على فرشاة الأسنان، يبيض من الأسنان، ويضفي عليها لمعانا.

فوائد زيت الزيتون البكر

غني بالدهون الصحية

محاربة الكولسترول وتعزيز صحة القلب

غني بفيتامين هـ

الوقاية من الشيخوخة

منع الإمساك

فوائد زيت الزيتون للأطفال

مهدئاً طبيعياً للطفل ويمنح الراحة لجسمه ويساعده على النوم لفترات طويلة.

تحسين الدورة الدموية للطفل وتقوية عضلاته.

ترطيب بشرة الطفل وتقليل الطفح الجلدي، ويُساعد على التقليل من الندبات التي يُمكن أن تصيب الطفل.

فوائد زيت الزيتون للحامل

المساعدة في محاربة العدوى

تحسين ردود الفعل عند الأطفال

تعزيز عملية نمو الجنين وتطوره

مد جسم المرأة الحامل بفيتامين هـ

محاربة الالتهابات المختلفة

التقليل من تشققات الحمل

فوائد زيت الزيتون للقلب والشرايين

يعد زيت الزيتون من الأطعمة التي تزيد نسبة هذا البروتين في الجسم، الذي يبطئ الحالات الالتهابية التي تعمل على انسداد الشرايين دون إعاقة حركة الصفائح الدموية.

فوائد زيت الزيتون للتنحيف

يمنح الشعور بالشبع فيقلل الشهية ويقل استهلاك الوجبات الغذائية في اليوم.

يقوم بمعادلة نسبة الكولسترول في الدم.

يمنح الجسم شعوراً بالطاقة والحيوية اللازمة للقيام بمهامنا اليوميّة، خصوصاً على الريق كلّ صباح.

يعقّم المعدة والأمعاء من البكتيريا الضارّة، ويعمل على التخلّص من السموم الناتجة عن تناول الأكل السريع.

ينظّم عمل الجهاز الهضميّ، ويخفّف من حالات الإمساك، وانتفاخ البطن.

ينشّط الدورة الدمويّة فلا تشعر بالكسل بالخمول، فكثرة الحركة تساعد أيضاً في سرعة عمليّات الأيض وحرق الدهون.

القيمة الغذائية في زيت الزيتون

القيمة الغذائيّة الموجود في 100 جرامٍ من زيت الزيتون:

• السّعرات الحراريّة: 884.

• الدّهون: 100 جرام.

• الكالسيوم: 1 مليجرام.

• الحديد: 0.56 مليجرام.

• البوتاسيوم: 1 مليجرام.

• الصوديوم: 2 مليجرام.

• فيتامين هـ: 14.35 مليجرام.

• فيتامين ك: 60.2 ميكروجرام.

نصائح عند شراء زيت الزيتون

لشراء أفضل زيت زيتون، يجب التعرف على أنواع زيت الزيتون المعروضة في المحلات التجارية:

• زيت الزيتون البكر الممتاز: هو الزيت ذو الطعم والجودة والسعر الأعلى في المحلات التجارية، ودرجة حموضة تصل إلى 1٪، والخالي من المواد الكيميائية، وهو الزيت المناسب للسلطات.

• زيت الزيتون البكر الجيد: زيت ذو درجة حموضة تصل إلى 1.5٪، لكنه يعتبر زيت جيد جداً، ومناسب للطهي والسلطات.

• زيت الزيتون النقي: زيت ذو درجة حموضة تصل إلى 3٪، ومع ذلك هو مناسب للطهي والسلطات.

• زيت زيتون غير مناسب للأكل: هو زيت ذو درجة حموضة أعلى من 3٪، ويستخدم لأغراض أخرى، مثل: مستحضرات التجميل وغيرها.

• زيت الزيتون المكرر: يجب الامتناع عن شراء زيت الزيتون المكرر، فهذه الزيوت تأكسدت وفسدت، ثم سخنت في درجات حرارة عالية وعمليات كيميائية.

كيف نعرف زيت الزيتون الخالص؟

• للتأكد من زيت الزيتون الخالص وغير المخلوط بأنواع أخرى من الزيوت، يمكن وضعه في الثلاجة لمدة يوم، فإذا زادت كثافته وبدأ بالتخثر، فهذه علامة على أنه زيت زيتون خالص نقي، أما إذا بقي سائلاً فهي علامة على أنه خلط بزيت آخر.

• إذا ظهرت رائحة عفن أو رائحة كريهة للزيت، فهو زيت غير نقي، أو مخلوط بزيت نباتي آخر.

طرق استخدام زيت الزيتون

تتعدد فوائد زيت الزيتون واستعمالاته في مختلف الوصفات:

• يمكن إضافته على كل أنواع السلطات والحمص.

• ينصح باستخدام زيت الزيتون الصافي ودهنه على البشرة مباشرةً بعد تعرّضها للأشعة فوق البنفسجية، ولمحاربة علامات الشيخوخة، ولعلاج أمراض الجلد.

• بالنسبة لاستخدام زيت الزيتون في القلي، يجب مراعاة بعض الأمور لأن تسخينه أثناء الطهي يؤثر على رائحته وطعمه وجودته، ولكن إذا اضطررت لتسخين زيت الزيتون، فافعل ذلك بسرعة ولفترة قصيرة، مع إضافة كمية صغيرة من الماء لمنع ارتفاع حرارته إلى درجة عالية جدا.

• كما أن الدهون الأحادية غير المشبعة مقاومة تمامًا للحرارة العالية، ما يجعل زيت الزيتون البكر الممتاز خيارًا صحيًا للطهي.

فوائد تناول زيت الزيتون على الريق

تعزيز صحة القولون

تحسين صحة البشرة والشعر والأظافر

يساهم تناول زيت الزيتون في تنظيف الكبد من السموم

المساهمة في فقدان الوزن

يمتاز زيت الزيتون في تقوية عمل الجهاز المناعي

الفائدة مع تناول زيت الزيتون حماية القلب من الإصابة بالأمراض المختلفة.

يساهم تناول زيت الزيتون في خفض مستوى الكوليسترول المرتفع.

يعمل زيت الزيتون على التقليل من خطر الإصابة بالالتهابات.

تناول زيت الزيتون في الصباح يعمل على ضبط مستويات السكر في الدم.

يعتبر زيت الزيتون معزز لصحة الدماغ.

أضرار زيت الزيتون

برغم فوائد زيت الزيتون المتنوعة للصحة وللجمال، إلا أن استخدامه قد يسبب بعض الأضرار التالية:

• حساسية: يعاني بعض الأشخاص من حساسية تجاه زيت الزيتون، خاصة عند وضعه على الجلد.

• مشاكل جلدية للرضع: يفضل اللجوء لأنواع أخرى من الزيوت عند تدليك بشرة الرضيع، مثل زيت الجوجوبا أو زيت جوز الهند، فهي تلائم بشرة الطفل أكثر.

• أعراض أخرى: هبوط سكر الدم، إسهال، مشاكل في المرارة، لذا يجب الاعتدال في الاستعمال للاستفادة من فوائد زيت الزيتون، وتجنب أضراره.

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