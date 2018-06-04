لا تفوتي أهم فوائد زيت الزيتون للجسم قبل النوم

من فوائد زيت الزيتون للجسم قبل النوم أنه يحافظ على شرايين الجسم

يعتبر زيت الزيتون عنصر أساسي في مطابخ العالم عامة، حيث يستخدم في العديد من المجالات، منها: الطبخ، والتجميل، والعلاج، ويتميز بغناه بالعديد من المركبات والأحماض الدهنية المهمة، وبناءً على ذلك فهو يزود الجسم بالعديد من الفوائد العظيمة، يَحتوي زيت الزيتون البكر على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة للصحة؛ فهو يَمتاز باحتوائه على مواد مضادة للأكسدة والالتهابات، بالإضافة إلى الكثير من المُغذّيات النباتية وأحماض الهيدروكسي، كما تحتوي ثلاثة أرباعه على الدهون على شكل أوميغا 9 وحمض الأوليك، ويعتبر زيت الزيتون مَصدراً جيّداً لفيتامين E، وفي هذا المقال نقدم لكم فوائد زيت الزيتون للجسم قبل النوم، نتمنى أن تعجبكم وتطبقوها:

1- من فوائد زيت الزيتون للجسم قبل النوم أنه يحافظ على شرايين الجسم، ويمنحها مزيداً من المرونة، ويمكن استخدامه من خلال تناول ملعقة كبيرة منه يومياً قبل النوم.

2- يخفض نسبة الكولسترول الضار في الجسم، كما يمنع عملية أكسدة الخلايا؛ لاحتوائه على مادة البوليفينول.

3- من فوائد زيت الزيتون للجسم قبل النوم أنه يساعد على فقدان الوزن، إذ يمنح الإنسان شعوراً بالشبع، وبالتالي يقلل كمية الطعام المتناول.

4- يقي من الإصابة بالسكتة الدماغية، وتحديداً للكبار في السن؛ لاحتوائه على حمض الأوليك.

5- يحافظ على صحة القلب، إذ ينظم معدل ضرباته، كما يحميه من الإصابة بالعديد من الأمراض، مثل: النوبة القلبية، والذبحة الصدرية.

6- يساهم في علاج مشاكل البشرة المختلفة، والتي تتمثل في: البثور، وحب الشباب، والرؤوس السوداء، ويمكن استخدامه من خلال مزج ملعقة كبيرة من زيت الزيتون مع ملعقة كبيرة من الملح في وعاء، ووضع المزيج على المنطقة المصابة مع التدليك برفق مدة عشر دقائق، ثمّ غسله.

7- يؤخر ظهور علامات الشيوخة، والتي تتمثل في: الخطوط حول العينين، وعلى الجبين، والخدود؛ لاحتوائه على مادة البوليفينول التي تقي الخلايا من عملية الأكسدة، وتحديداً خلايا الدم الحمراء.

8- يعالج حروق البشرة الناجمة عن أشعة الشمس، وذلك من خلال مزج ملعقة كبيرة من زيت الزيتون مع ملعقة كبيرة من الماء في عبوة زجاجية صغيرة، ثمّ وضع المزيج على أماكن الحروق.

9- يقضي على الخلايا السرطانية في الجسم، كما يوقف عمل ونمو الجينات السرطانية، وبالتالي يحمي من الإصابة بأمراض السرطان المختلفة.

10- يحافظ على صحة الذاكرة، ويقويها، كما يحميها من الإصابة بمرض الزهايمر الناجم عن التقدم في السن.

11- يرطب الشفاه، ويمنحها مزيداً من النعومة والنضارة، ويمكن استخدامه من خلال خلط ملعقة صغيرة من العسل مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون في وعاء، ووضع المزيج على الشفاه.

12- يحافظ على صحة الشعر، إذ يمنحه مزيداً من النعومة، واللمعان، كما يغذي فروة الرأس، ويرطبها.

13- يرطب القدمين، ويحميهما من الجفاف، وذلك من خلال مزج ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون في وعاء، ودهن المزيج على القدمين، وتحديداً الكعبين مع التدليك بحركات دائرية، وتكرار العملية بشكل يومي.

14- يحسن أداء الجهاز الهضمي، إذ يساهم في قتل الخلايا الضارة الموجودة فيه، كما يعالج الأمراض المختلفة التي تصيبه، والتي تتمثل في: عسر الهضم، والإمساك، والإسهال، وتقرحات المعدة، ومشاكل القولون.

15- من فوائد زيت الزيتون للجسم قبل النوم أيضاً يحد من مخاطر الإصابة بمشاكل العظام المختلفة، والتي تتمثل في: الترقق، وهشاشة العظام، والكسور، والروماتيزم.

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