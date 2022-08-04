فوائد زيت السمسم للمهبل وطرق استخدامه المختلفة

هل سمعتِ من قبل عن فوائد زيت السمسم للمهبل؟ من المبهر أن هناك مكون من وحي الطبيعة يمكنك الاعتماد عليه في علاج مشاكل المهبل، التي من الممكن أن تواجهك دون أن يخالجك القلق حيال الإصابة بأضرار جسيمة جراء تطبيقه في مناطق حساسة كتلك، نظرًا لكون المهبل أكثر المناطق حساسية تجاه استخدام أي مستحضرات، لذا لا يجب أن تندفعي في اتباع أي وصفة؛ حتى لا ينقلب السحر على الساحر.

زيت السمسم

قبل الغوص في الحديث عن فوائد زيت السمسم للمهبل، سنتعرف أولًا عن ماهية زيت السمسم؛ هو واحد من أشهر الزيوت المعروفة وأكثرها نفعًا؛ نظرًا لغناه بتوليفة ممتازة من المواد الغذائية المختلفة، ومن الجدير بالذكر أنه يتم استخلاصه من بذور السمسم، التي اقتصرت زراعتها قديمًا في شرق أفريقيا والهند، أما الآن صارت زراعتها أكثر انتشارًا في العديد من الدول مقارنةً بذي قبل، ومن مميزات زيت السمسم التي أهلته ليكون أشهر علاجات الطب البديل أنه غني بنسب مرتفعة من مضادات الأكسدة المهمة، والأحماض الدهنية غير المشبعة، بالإضافة إلى بعض الفيتامينات و المغذيات المهمة.

هل يؤثر زيت السمسم على المهبل؟

عند النظر إلى فوائد زيت السمسم عن كثب، سوف نلاحظ أنه يترك بصمة جمالية على البشرة والشعر، بل على الصحة العام كذلك، والرائع أن فوائده لم تقتصر عند ذلك الحد، إذ نلاحظ الحيل الجمالية الذي يقدمها لعلاج مشاكل المهبل من خلال بعض اللمسات والوصفات البسيطة، أما تاليًا سنوضح فوائد زيت السمسم للمهبل تابع معنا:

فوائد زيت السمسم للالتهاب المهبل

قد تصاب النساء أحيانًا ببعض الالتهابات في جدار المهبل، الأمر الذي ينتج عنه بعض العوارض المؤلمة والمزعجة، إذ تشعر المرأة بحرقة وألم أثناء الجماع وأثناء التبول مع ملاحظة تغير رائحة الإفرازات المهبلية وكذلك لونها، وقد يصل الأمر أحيانًا إلى النزيف الخفيف.

وهنا تلوح فائدة زيت السمسم للمهبل، الذي يساعد بدوره في طرح كلًا من البكتيريا والفطريات والفيروسات المسببة للالتهاب أرضًا، نظرًا لاحتوائه على مضادات الميكروبات، ومضادات الأكسدة، بالإضافة إلى دوره في تجفيف المهبل بشكل صحي، مما يمنع نمو الكائنات الحية الدقيقة الضارة مجددًا.

طريقة استخدام زيت السمسم لعلاج التهاب المهبل

في حال كنتِ تعانين من التهاب المهبل البكتيري، يُنصح بتطبيق هذه الوصفة، وهي كالتالي:

من أي محل عطارة نحضر مستخلص بذور الجريب فروت ونأخذ بضع قطرات منه ونضيفها إلى ملعقة كبيرة الحجم من زيت السمسم، مع التقليب حتى يتجانسان معًا.

احضري قطنة نظيفة، ثم اغمسيها في الخليط السابق تحضيره، وقومي بمسح المهبل والمناطق الملتهبة.

كي تقضي تمامًا على البكتيريا الضارة الموجودة في المهبل، كرري هذه الوصفة بشكل يومي إلى أن تلاحظي اختفاء العدوى.

في حال عدم رغبتك في استخدام مستخلص بذور الجريب فروت، يمكنك استخدام زيت السمسم وحده من خلال تطبيقه على المنطقة المهبلية مع التدليك برفق.

فوائد زيت السمسم لتضييق المهبل

من أهم فوائد زيت السمسم للمهبل، أنه يساهم في تضييقه وخصوصًا بعد عملية الولادة، ومن مظاهر قدرة الله وعظمته أن خلق المهبل بخاصية يطلق عليها البالون، والتي يقصد بها تمدد عضلات المهبل بالقدر الذي يسمح للطفل أن يمرر رأسه خارجًا ثم جسده، الأمر الذي ينتج بقاء تلك العضلات ممتدة ومرتخية لفترة زمنية قد تصل إلى 6 أشهر، ومن الجدير بالذكر أنها تعود إلى ما كانت عليه بمرور الزمن ولكنها قد تتأثر نسبيًا مع تكرار الولادة.

أما عن الدور الذي يقدمه زيت السمسم بهذا الشأن أنه يساهم في تصغير أبعاد المهبل بشكل ملحوظ تدريجيًا، فضلًا عن دوره في حث عضلات المهبل التي أجبرتها عملية الولادة على التمدد كي تستوعب الجنين أن تتقلص، الأمر الذي ينتج عنه عودة المهبل إلى وضعه السابق للولادة.

فوائد زيت السمسم والمستكة للمهبل

تعد المستكة واحدة من الأعشاب الطبيعية المعروفة، التي تتمتع ببعض التأثيرات العلاجية على الجهاز التناسلي للمرأة تمامًا مثل زيت السمسم، إذ تشتهر بدورها الفعال في شد عنق المهبل الذي يتأثر بالولادة الطبيعية، الأمر الذي يتبعه قلة الشعور بالمتعة والنشوة في العلاقة الزوجية لكلٍ من الطرفين.

طريقة استخدام زيت السمسم لتضييق المهبل

قد يختلف مقدار اتساع المهبل من امرأة لأخرى على حسب عدد الولادات التي مرت بها، عوضًا عن وجود عدة عوامل أخرى قد تؤدي إلى اتساع المهبل مثل ممارسة العلاقة الحميمة بوضعيات خاطئة، ولكن باستخدام زيت السمسم والمستكة يمكن حل هذه المشكلة دون أي تكلفة تذكر، ومن أهم الوصفات للاستماع بميزة شد المهبل التي يقدمها زيت السمسم تابعي التالي:

في كوب قومي بمزج مقدار قليل من زيت السمسم مع حوالي ملعقة كبيرة الحجم من المستكة المطحونة (البودرة).

ثم ابدئي بتقليب المزيج إلى أن تختفي التكتلات تمامًا ويصبح القوام انسيابي منسجم.

في كل صباح على معدة فارغة تناولي هذه الخليط، كرري الوصفة في كل صباح إلى أن تحصلي على النتائج المطلوبة.

فوائد زيت السمسم لجفاف المهبل

استكمالًا لقائمة فوائد زيت السمسم للمهبل، نلاحظ أنه علاج مثالي لجفاف المهبل، نظرًا لامتلاك هذا الزيت تأثيرات وخواص تشبه هرمون الاستروجين، لذا نلاحظ أن خبراء الطب البديل ينصحون دومًا بتطبيق زيت السمسم في المهبل؛ لأنه يساهم في التخلص الجفاف الناتج عن انقطاع الطمث، إذ نلاحظ أن غالبية النساء يواجهن تلك المشكلة نتيجة انخفاض معدل الهرمونات الأنثوية.

الأمر الذي ينتج عنه ترقق جدار المهبل وجفافه، كما يصبح أقل مرونة مقارنةً بذي قبل، مما يسبب الألم أثناء العلاقة الحميمة، لذا يجب الاعتماد الضمادات القطنية المعالجة بزيت السمسم، بهدف ترطيب المهبل، وتخفيف العوارض المصاحبة لجفافه وخصوصًا بعد سن الأربعين للسيدات.

فوائد زيت السمسم لعلاج حكة المهبل

من فوائد زيت السمسم للمهبل أيضًا أنه يعالج الحكة التي يمكن أن تعاني منها بعض السيدات؛ نظرًا لاحتوائه على المضادات الأكسدة والكالسيوم كذلك، فضلًا عن تمتعه بخصائص ترطيبيه، لذا ينصح بتطبيقه على جدار المهبل مع تناول اللوز النيئ بقشره لنتائج أفضل.

فوائد زيت السمسم لارتخاء المهبل أثناء الحمل

قد يصاب البعض بالحيرة عن حقيقة تأثير زيت السمسم للمهبل هل يساهم في تضييقه أم ارتخائه؟ والجواب هو أن زيت السمسم يمكن استخدامه من منتصف الشهر الثامن من خلال تطبيقه داخل المهبل وخارجه، بهدف مساعدة عضلات المهبل على التمدد؛ كي لا تصاب الحامل بالتمزق أثناء عملية الولادة الطبيعية. ولكن يجدر التنبيه هنا أن تلك الوصفات المهبل التي يدخل في تركيبها زيت السمسم هي مجرد تجارب عملية وعادات شعبية اعتادت الجدات قديمًا على ممارستها وتطبيقها على السيدات الحوامل، فضلًا عن عدم وجود أي دراسات علمية تثبت صحة استخدامها، لذا في حال كنتِ حامل وتريدين استخدام زيت السمسم يجب أن تتركي القرار الأول والأخير للطبيب المعالج دون السماع إلى الترهات التي من الممكن أن تفقدك جنينك.

فوائد زيت السمسم لترطيب المهبل

يعتبر زيت السمسم مرطب طبيعي ممتاز للمهبل، لذا يقلل استخدامه من خطر الإصابة بجفاف المهبل، عوضًا عن قدرته على حماية المهبل من الإصابة بالفطريات الضارة وغيرها من الكائنات الدقيقة الضارة، والفضل في ذلك إلى احتواء هذا الزيت على مادة أسيد الستيراييك المعروفة بكونها مضاد أكسدة قوي، بالإضافة إلى احتوائه على الدهون غير المشبعة والمشبعة.

طريقة استخدام زيت السمسم لترطيب المهبل

رغم كون هذه الوصفة بسيطة للغاية إلا أنها تقدم ترطيب ممتاز للمهبل، كل ما عليكِ فعله هو خلط القليل من الفازلين مع القليل من زيت السمسم، ثم التقليب إلى تمام المزاج.

بعد ذلك يتم توزيع الخليط على الجدار المهبل أو المنطقة المصابة بالجفاف فقط.

نترك المزيج نصف ساعة تقريبًا مع مراعاة عدم احتكاك اللباس الداخلي بالمهبل؛ كي لا يتم تشرب الزيوت مع عدم الانتفاع بها

فوائد زيت السمسم للمنطقة الحساسة (المهبل والمنطقة المحيطة)

قبل سرد فوائد زيت السمسم للمنطقة الحساسة دعنا نوضح أولًا أسباب جعل هذه المنطقة داكنة اللون، وهي ارتداء ملابس داخلية ضيقة أو ملابس مصنوعة من مواد صناعية تؤذي الجلد وتسبب احمراره، وقد يكون نتيجة للعدوى الفطرية المصاحبة للعرق الشديد، أو الحلاقة باستخدام الشفرات، أما عن فوائد زيت السمسم للمنطقة الحساسة فهي كالآتي:

يتميز زيت السمسم باحتوائه على العديد من المواد المطهرة، التي تقوم بدورها في القضاء على الروائح الكريهة التي توجد في المنطقة الحساسة؛ نتيجة العرق وخلافه.

يتألف زيت السمسم من نسب عالية من الفيتامينات، التي تساعد في ترطيب المنطقة الحساسة والبشرة بشكل عام.

يحتوي زيت السمسم على العديد من مضادات الأكسدة بالإضافة إلى الفيتامينات التي من شأنهم تقشير الجلد الميت، وظهور الطبقة الجديدة من الجلد.

هل زيت السمسم يفتح المناطق الحساسة؟

عند النظر إلى معظم المستحضرات الخاصة بتفتيح البشرة بشكل عام نلاحظ أنها عبارة عن قنبلة موقوتة، إذ تتكون من العديد من المواد الضارة مثل الهيدروكينون أو الكورتيزون أو الزئبق الذي يحذر منهم الأطباء بشدة؛ لأنها تؤدي في النهاية إلى تلف خلايا الدماغ والجلد، لذا يفضل أن نعتمد على أحد المكونات الطبيعية التي خلقتها الطبيعة مثل زيت السمسم الذي يساهم في تفتيح البشرة دون أي آثار جانبية.

طريقة استخدام زيت السمسم لتفتيح المناطق الحساسة

من الوصفات التي يدخل في تكوينها زيت السمسم من أجل القضاء على اسمرار المنطقة الحساسة، هي المزج بين زيت اللوز وزيت السمسم الغنيان بالمواد المبيضة والمرطبة.

ليس بالضرورة أن يضاف زيت السمسم إلى مكون آخر، إذ يمكن تطبيقه على المهبل والمنطقة الحساسة، ثم يترك طوال الليل أو يمكن الاكتفاء بربع ساعة فقط، ثم يشطف بالماء البارد.

يمكن خلط زيت السمسم مع القليل من الشوفان، ثم يتم تدليك المنطقة الداكنة بحركات دائرية إلى أن يتم تفسير الجلد الميت.

وهناك وصفات أخرى يتم فيها خلط زيت السمسم مع الترمس أو القهوة أو مسحوق الكركم كلٍ على حدا ومن الجدير بالذكر أن هذه الوصفات لها تأثير على تبيض المنطقة الحساسة ممتاز.

احتياطات استخدام زيت السمسم

بعد الانتهاء من استعراض فوائد زيت السمسم للمهبل، الآن نحن بصدد التحدث عن الاحتياطات الواجب اتباعها عند استخدام زيت السمسم وهي كالتالي:

أولًا يجب تعلمي أنه لا داعي للقلق من استخدام زيت السمسم ما دمتي تتناولينه ضمن الجرعات الموصي بها دون إفراط.

نتيجة لعدم وجود دراسات وأبحاث طبية كافية بشأن استخدام زيت السمسم، لذا يجب بحذر مع المرضعات والسيدات الحوامل، والسيدات المصابة بأمراض الكلى أو الكبد.

لا يفضل تناول زيت السمسم في حال كنتِ تعاني من الإسهال؛ لأنه يعمل كملين.

لا يمكن إضافته أثناء الطهي، ولكن يمكن ذلك بعد الانتهاء من طهي الطعام، لأن ذلك يؤثر على فوائده العلاجية.

من المهم الاحتفاظ بزيت السمسم في الثلاجة وبعيد عن ضوء الشمس؛ وذلك بهدف حمايته من الأكسدة.

بعد أن تحدثنا عن فوائد زيت السمسم للمهبل باستفاضة، نريد أن ننوه إلى ضرورة عدم الشروع في تطبيق أو تناول زيت السمسم إلا بأمر من الطبيب المعالج؛ حرصًا على عدم حدوث أي مشاكل أو مضاعفات.