فوائد زيت اللافندر الجمالية

علاج الجروح

استخدام زيت اللافندر في علاج الجروح من الأمور الرائعة وذلك لتخليصه من آثار تلك الجروح بعد الشفاء منها، كما يعمل على تسريع عملية لئم الجروح للتخلص من الشعور المؤلم بها، وذلك لاحتوائه على نسب عالية من المواد المضادة للأكسدة والتي تحتاجها البشرة لعلاج الجروح بنفسها.

اصنعيه بنفسك: مقشر اللافندر الطبيعي

بلسم للشفاه

يمكنك استخدام زيت اللافندر كبلسم طبيعي للشفاه وذلك لاعتباره زيت طبيعي يعمل على ترطيب بشرة الشفتين والعناية بهما، كما يعمل على تقشير البشرة الميتة من الشفاه واستبدالها بأخرى صحية وخالية من المشكلات الجمالية.

عطر طبيعي

يمكنك الاستعانة بزيت اللافندر كمعطر طبيعي للجسم حيث يمكنك استخدامه بعد الانتهاء من حمامك اليومي لتدليك الجسم به لتحظي بجسم رائع الرائحة ومنتعش طوال اليوم.

قشرة الرأس

استخدام زيت اللافندر كخلطة طبيعية لعلاج مشكلة قشرة الشعر من الوسائل الطبيعية رخيصة الثمن وسريعة التأثير، حيث يساعد زيت اللافندر على الحماية من قشرة الشعر والقضاء على الحكة.

العناية بالبشرة

يعمل زيت اللافندر كمرطب طبيعي للبشرة عند استخدامه في تحضير خلطة طبيعية للعناية بالبشرة، فزيت اللافندر يمنح البشرة ما تحتاجه من زيوت طبيعية وفيتامينات.

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