فوائد زيت الورد للهالات السوداء

ماء والورد يعمل على تجديد الجلد ومهدّئ للعيون

زيت الورد هو نوع من الزيوت العطرية، ويتم استخراجه من الأنواع المختلفة من الورد، بعد القيام بتقطيره بواسطة البخار، وهو من الزيوت المناسبة لمختلف أنواع البشرة؛ سواء الدهنية أو الجافة أو المختلطة أو العادية، وله قدرة عالية على علاج الجروح المختلفة، بالإضافة إلى قدرته على الحد من علامات الشيخوخة التي تظهر على البشرة، وهو يحتوي على العديد من الفيتامينات والأحماض، كفيتامين E، وفيتامين A، وأحماض الينولينيك، وله العديد من الاستخدامات؛ أهمها للشعر والأظافر والجلد.

يُستخرج زيت الورد من أوراق الورد بعد عمليّة التقطير بالبخار، وله رائحة رائعة، وهو زيت عطريّ يساعد على تلطيف المزاج، وخاصّة في حالات الحزن ويُستخدم في مراكز المساج ويمكن إضافته إلى حوض الاستحمام فيساعد على الاسترخاء بعد يوم طويل من العمل والتعب.

فوائد زيت الورد

يعمل على ترطيب البشرة، والتخلّص من التشققات ويغذّي البشرة الجافّة، ويحافظ على رطوبتها، وينعّم البشرة ويشدها، ويحارب التجاعيد وترهل الوجه، ويمتلك زيت الورد العديد من الخصائص المضادّة للجراثيم التي تعمل على علاج التهابات الجلد، وحبّ الشباب، وحماية البشرة من أشعّة الشمس، ويُعتبر زيت الورد مصدراً مهماتُ جدّاً لفيتامين ج الذي يعمل بمثابة مضادّ للأكسدة، ويعمل ايضاً على تجديد أنسجة البشرة، ويمكن استخدامه على الجروح لأنّه يساعد على الحدّ من النزيف، وحماية الجرح من الالتهابات، وهو غير دهنيّ أو ثقيل على البشرة، ويترك البشرة تتنفس عند وضعه عليها ويمكن خلطه مع أكثر من زيت لفوائده المتعدّدة

زيت الورد لعلاج الهالات السوداء

يعمل زيت الورد على علاج الهالات السوداء التي تظهر بسبب التعب والإرهاق، وقلّة النوم، أو قلةّ التغذية، ونقص الفيتامينات الأساسيّة، ونقص الكولاجين أو قلّة شرب المياه، أو بسبب بعض العوامل الوراثيّة، أو بسبب الاستخدام المفرط للمكياج والكونسيلر، وعدم إزالته قبل النوم لأنّ الجلد الذي يوجد تحت العين رقيق جدّاً وحسّاس، وقد يتأثر بأيّ شيء، وتلجأ معظم النساء للتخلّص من هذه المشكلة من خلال إخفاءها بالكونسيلر، أو كريمات الأساس لكن ذلك ليس حلاً دائماً لتلك المشكلة، لذلك يجب العناية بتلك المنطقة، واستخدام زيت الورد أو ماء الورد، اللذان يساعدان في التخلّص من هذه المشكلة، ويكون ذلك بدهن الهالات السوداء بزيت الورد لمدّة ساعة، وعمل مساج خفيف ليتغلغل الزيت الى داخل البشرة، ثمّ قومي بغسل عينيك بماء دافئ، وقومي بعد ذلك بمسح عينيك بزيت اللّوز المرّ.

ويمكنك أيضاً استخدام ماء والورد الذي يعمل على تجديد الجلد ومهدّئ للعيون، وذلك بإحضار قطنه وانقعيها بماء الورد ثمّ ضعي القطنة على عينيك ومنطقة الهالات السوداء، واتركيها لمدّة خمس عشرة دقيقة وكرّري هذه العمليّة يوميّاً حتّى تلاحظي الفرق، ويمكنك العمل على إضافة زيت الورد للماء الذي تغسلين فيه وجهك في الصباح فينعِّم البشرة، ويحارب التجاعيد، اخلطي زيت الورد مع زيت اللّوز، وزيت الزيتون وضعيه على الوجه، ويجب الحرص على شرب المياة بكميّات وفيرة كلّ يوم حتى يرطّب الجلد ويخلّصك من مشكلة الهالات السوداء بسرعة أكبر.

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