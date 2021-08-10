فوائد زيت القرع لا تعد ولا تحصى، يعد زيت اليقطين أحد أشهر الزيوت المستهلكة على نطاق واسع نظرًا لاحتوائه على المركبات النشطة بيولوجيًا ذات الخصائص المثيرة للاهتمام، مثل: الكاروتينات، والتوكوفيرول، والأستيرول.

اليقطين نبات من الفصيلة القرعية لونه اصفر وبرتقالي ويسمى القرع او القرع العسلي وله حجم يقارب حجم بطيخة كبيرة ولكنه املس وله انواع وله فوائد علاجية وغذائية سريع الانبات اوراقه كبيرة وناعمة لها ظل بارد ولا يقربه الذباب وهو ليس شجرة عادية بل منحها الله تعالى امتيازات وذكره الله تعالى في القرآن الكريم.

اليقطين هو النبات الذي احبه رسول الله صلى الله عليه وسلم واكله وتتبحه في الاكل ويتركب من ماء الفاكهة والسكريات والفركتوز والفلوكوز والسكروز والسلولوز والنشا والبروتينات والشميات والاملاح المعدنية مثل البوتاسيوم والكالسيوم والفوسفور والمغنيزيوم والصوديوم والحديد ويتحتوي على الفيتامينات مثل فيتامين C فيتامين B1 ، B2 ، PP ، B6 ، b9 ، K والسكاروتين.

ومن فوائد اليقطين أنه منشط لعمل القلب ومحفز للنشاط العضلي مقوي للدورة الدموية ومفيد في تكوين العظام وبناء الاسنان ومفيد للاطفال والنساء الحوامل ومفيد للمراهقين والبالغين والكهول لمحتواه من الحديد ومفيد في علاج فقر الدم ومفيج في حالة نقص فيتامين A لغناه بالكاروتين ومفيد في حركة الامعاء والتهابات وكسل القولون ومفيد في تهدئة الجهاز العصبي ومفيد في حالة تخفيض المستويات العالية للكلولستيرول ويفيد في حالة السمنة وتنحيف الجسم باخراج الكورورات من الجسم ويحث على ادرار البول من دون ان يؤثر على المثانة ومفيد جدا في مضادات السموم ويفيد في امراض الكبد وامراض الكلوية وداء النقرس.

فوائد زيت اليقطين

زيت اليقطين لتحسين الصحة العقلية

يحسن زيت بذور اليقطين المزاج ويجنب الاكتئاب، حيث أظهرت نتائج عرضتها المجلة البريطانية للطب النفسي تحسن في أعراض الاكتئاب لدى الأطفال الذين استهلكوا زيت اليقطين.

زيت اليقطين يساعد على نمو الشعر

عادة يتم ربط زيت بذور اليقطين بالتأثيرات الإيجابية على نمو الشعر خاصة عند الرجال، حيث وجدت دراسة أن الرجال الذين يتناولون 400 ملغم من زيت بذور اليقطين يوميًا لمدة 24 أسبوعًا كان لديهم نسبة نمو شعر أكبر بنسبة 40%.

زيت اليقطين لتعزيز صحة القلب

تعد الدهون المشبعة غير جيدة لصحة القلب، ولكن يحتوي زيت بذور اليقطين على الدهون غير المشبعة التي يمكنها أن تعزز من صحة القلب.

ووجدت إحدى الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن زيت بذور القرع تساهم في خفض كوليسترول الجسم وضغط الدم.

زيت اليقطين لتعزيز صحة البروستاتا

أظهر زيت بذور اليقطين نتائج ممتازة كعلاج لتضخم البروستاتا الحميد، هي حالة شائعة لتضخم البروستاتا والتي يمكن أن تكون مؤلمة وتمنع من تدفق البول.

وللحصول على نتائج مضمونة يمكنك خلط زيت بذور اليقطين بزيت البالميتو للتخفيف من أعراض البروستاتا وتحسين تدفق البول.

زيت اليقطين يخفف من أعراض انقطاع الطمث

يمكن لزيت بذور اليقطين التخفيف من أعراض انقطاع الطمث، كما لوحظ أن النساء اللواتي يتناولن زيت بذور القرع زادت لديهن نسبة الكوليسترول الجيد (HDL).

القيمة الغذائية لزيت القرع

120 سعره حرارية.

14 غرام من الدهون.

3 غرام الدهون الأحادية غير المشبعة.

7.9 غرام من الدهون المتعددة غير المشبعة.

فوائد زيت اليقطين للشعر

من فوائد زيت اليقطين للشعر الحد من تساقط الشعر

الحد من قشرة الشعر

علاج الصلع الوراثي

مصدر للكثير من العناصر الغذائية مثل الفسفور والمغنيسيوم والنحاس والزنك.

فوائد زيت اليقطين للبشرة

ترطيب البشرة يحتوي زيت القرع على الأحماض الدهنية التي تعمل على ترطيب طبقات بشرتك العميقة أيضاً، والأهم بأنه ينظم التوازن في إفراز الزيوت على البشرة الدهنية.

التخلص من حب الشباب

التخفيف من الهالات السوداء

تحفيز إنتاج الكولاجين

تجديد خلايا البشرة

محاربة الجذور الحرة الضارة بالبشرة

فوائد زيت اليقطين

يساهم زيت اليقطين في نمو الشعر المتساقط وخاصة في حالات الصلع الوراثي لدى الرجال.

زيت اليقطين يدعم صحة الجهاز المناعي.

زيت اليقطين يقوي الوظيفة الذهنية ويحسن المزاج ويقلل من أعراض الاكتئاب.

زيت اليقطين يقلل من مستوى سكر الدم.

من فوائد زيت اليقطين أنه يساهم في علاج حالات التهاب البروستاتا غير البكتيري.

من فوائد زيت اليقطين أنه يحافظ على صحة ونضارة البشرة.

من فوائد زيت اليقطين أنه يحافظ على صحة العظام.

من فوائد زيت اليقطين أنه يقلل من أعراض بعض المشكلات الصحية المتعلقة بالمسالك البولية، بما في ذلك فرط نشاط المثانة.

فوائد بذور اليقطين

بذور القرع غنية بالزنك الذي يعزز وظيفة المناعة ويحارب مرض هشاشة العظام بالإضافة الى المساعدة في علاج حب الشباب.

تساعد بذور القرع الغنية بمادة فيتوسترولس، مركبات كيميائية نباتية، على تقليل الكولسترول السيئ ورفع الكولسترول الجيد كما انها أحد المواد الفعالة في مكافحة السرطان.

تحتوي بذور القرع العسلي على مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة التي تعمل على مكافحة الشيخوخة وحماية الجسم من تأثير الجزيئات الحرة، وأهم مضادات الأكسدة الموجودة في بذور القرع هي: فيتامين E: ويتواجد في بذور القرع بأكثر من صورة بعضها أكثر فائدة من فيتامين E نفسه، بالاضافة الى الزنك والمنجنيز: وهما من المعادن المضادة للأكسدة.

تساعد بذور القرع العسلي في تنظيم الأنسولين، كما يحتوي على مواد تعمل على حماية الكلى لدى مرض السكر.

المواد المضادة للأكسدة الموجودة في بذور القرع تعمل على الوقاية من سرطان الثدي وسرطان البروستاتا.

تحتوي بذور القرع على مادة التربتوفان التي تتحول الى مادة السيروتونين المسئولة عن تحسين الحالة المزاجية ومحاربة الاكتئاب.

مادة الغلوتامات الموجودة في بذور القرع ضرورية لتخليق الناقلات الكيميائية العصبية المسئولة عن مكافحة الإجهاد وتخفيف القلق.

فوائد زيت اليقطين للعضو الذكري

فوائد زيت اليقطين للعضو الذكري متعددة، إذ إن محتوى زيت القرع العالي من الفوسفور والمغنيسيوم والزنك هو الذي يفيد العضو الذكري. يساعد المغنيسيوم والزنك معًا على زيادة هرمون التستوستيرون وبالتالي الحيوانات المنوية، وتشتهر بذور القرع بمحتواها العالي من الزنك. بالنسبة للرجال، توجد أعلى تركيزات الزنك في الجسم في العضو الذكري.

فوائد القرع للمخ