يستخدم زيت بذر الورد لتصنيع العديد من مستحضرات مكافحة الشيخوخة والتي تعرف بتكلفتها المرتفعة. ويعود ذلك لفوائده المتعددة ليس فقط للعناية بالبشرة، ولكن للحفاظ على مظهر أصغر سناً وأكثر نضارة.

فوائد زيت بذر الورد لمكافحة شيخوخة البشرة:

1- غني بمضادات الأكسدة

من أهم الفوائد الجمالية المميزة لزيت بذر الورد هو محتواه الغني بمضادات الأكسدة، والتي تمكنه من التغلغل عميقاً داخل طبقات البشرة. كما يحتوي على فيتامين C، وفيتامين A المسؤولان عن تحفيز إنتاج الكولاجين، كما يساعد كذلك على إخفاء التجاعيد المبكرة والخطوط الدقيقة.

2- بديل طبيعي للبوتوكس

للأشخاص ممن يرغبون في تجنب الكيماويات الضارة والبوتوكس، فإن زيت بذر الورد هو البديل الأمثل. حيث يساعد على تجديد خلايا البشرة مع محتواه الغني بفيتامين C وصبغة الليكوبين، مما يساعد كذلك على إصلاح سطح البشرة واستعادة مرونتها.

3- الحماية من البقع العمرية

تتسبب الأشعة فوق البنفسجية في تلف البشرة وظهور التصبغات والبقع الداكنة. تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في زيت بذر الورد على مكافحة الشوارد الحرة والحماية من الآثار الضارة لأشعة الشمس. فيتحد فيتامين A مع الأحماض الدهنية ليساعدان على تحسين ملمس البشرة، توحيد اللون وإزالة التصبغات.

4- إزالة آثار الندبات الناتجة عن حب الشباب

الأحماض الدهنية الموجودة في زيت بذر الورد تساعد على إزالة آثار الندبات الناتجة عن حب الشباب، كما تساعد على تقليل آثار الإكزيما، من خلال تجديد خلايا البشرة.

5- تقوية مناعة الجسم

لأن زيت بذر الورد هو واحد من أفضل المصادر الطبيعية لفيتامين C، فهو من المكونات الفعّالة لتعزيز مناعة الجسم. إلى جانب كونه مضاد قوي للأكسدة، فإن فيتامين C مسؤول أيضاً عن تحفيز إنتاج الكولاجين في الجسم، وهو من العناصر الضرورية لتكوين العظام والعضلات. ويساعد فيتامين C أيضاً أيضاً على تحسين امتصاص الحديد لزيادة إنتاج كرات الدم الحمراء.