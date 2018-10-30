اكتشفي فوائد زيت بذور التفاح المذهلة للبشرة

يُعد زيت بذور التفاح لها دورٌ كبير تحسين المظهر العام للجلد

1- فوائد من الأحماض الدهنيّة الأساسيّة: يُعد زيت بذور التفاح غنيّاً بالأحماض الدهنيّة الأساسيّة، وهذه لها دورٌ كبير تحسين المظهر العام للجلد، فهذه الأحماض تلعب دوراً هامّاً في عمل الجسم ككل، وتُعطي الجلد النعومة والتغذيّة لتصل حتّى الخلايا الداخليّة للجلد.

2- تحفيز الكولاجين: يحتوي هذا الزيت على مُركّبات تُحفز إنتاج الكولاجين collagenn في الجلد، وتأتي أهميّة الكولاجين من كونه البروتين الَّذي يُعطي خلايا الجلد صلابتها وقوتها ويُبقيها مشدودة، وبالتالي يُحافظ على المظهر الشاب للبشرة، ومع مرور الوقت فإنَّ إنتاج هذا البروتين يقلّ تدريجيّاً مما يُضعف خلايا الجلد ويتسبب في ترهلها وضُعف مرونتها، وبالتالي فإنَّ استخدام هذا الزيت يُعطي البشرة المرونة، والنعومة، والنضارة.

3- مُحاربة الشيخوخة: بما أنَّ هذا الزيت يُحفز إنتاج الكولاجين من خلايا الجلد، فهو بالتالي يشد البشرة ويجعلها مرنة، ويمنحها مظهراً أكثر شباباً، وهذه المرونة تُساعد في إبقاء خلايا الجلد فعالة، ويُقلّل من الخطوط الرفيعة والتجاعيد الَّتي تظهر عليها كلما قمنا بعمل تعابير مُعينة في الوجه، ويحتوي زيت بذور التفاح أيضاً على مواد مُضادة للأكسدة Antioxidants، وهذه تحارب الجذور الحرة Free Radicals الَّتي تتسبب في ظهور علامات تقدم السن.

4- يحمي من الأشعة فوق البنفسجيّة: يُمكن أن نعتبر زيت بذور التُفاح واقيّاً مُمتازاً من الشمس، وذلك لأنَّ هذا الزيت يحتوي على خصائص تعمل كفلتر للأشعة فوق البنفسجيّة، وبالتالي تحمي الجلد من الضرر الناتج عنها.

5- يُعطي اللَّمعان للبشرة: فلهذا الزيت مملس ناعم ورائع، ويُعطي البشرة لمعاناً صحّيّاً، فحتّى عارضات الأزياء يستخدمن هذا الزيت قبل جلسات التصوير.

6- تجديد الجلد: يعمل هذا الزيت على تقوية وتجديد خلايا الجلد.

7- لعلاج علامات تمدد الجلد: يُمكن استخدام هذا الزيت خلال فترة الحمل لمنع حدوث هذه العلامات، وذلك لأنَّهُ يمنح الجلد المرونة، والنعومة فلا تترك هذه العلامات أثراً على الجلد.

8- يحمي من سرطان الجلد.

9- لعلاج حب الشباب: وذلك لاحتوائه على مُضادات الأكسدة الَّتي تعمل على تنظيف الجلد من الداخل لتلطيف الأجزاء المُصابة من الجلد.

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