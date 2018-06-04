زيت جنين القمح يمنع الكثير من الأمراض ويحد من الإجهاد

يحتوي زيت جنين القمح على مجموعة كبيرة من الفيتامينات الهامة للجسم وكافة مجموعة الفيتامينات ب التي لها دور كبير في تعزيز الصحة العامة والشعر والبشرة.

يساعد زيت جنين القمح على تدفق الدم إلى فروة الرأس، وبالتالي زيادة نمو الشعر بشكل كبير، يساعد أيضًا زيت جنين القمح على معالجة البشرة الدهنية ويجعلها أكثر مرونة ونعومة عند تدليكه على البشرة وتركه لمدة ساعة قبل القيام بغسله بالماء الدافئ.

يعطي الجسم الطاقة اللازمة له مما يحافظ على النشاط والقدرة على تحمل الجهد.

يساعد على زيادة الخصوبة عند النساء ويساهم في تثبيت الجنين خاصة خلال الفترة الأولى من الحمل.

سوف نستعرض فوائد زيت جنين القمح للصحة العام:

يقلل نسبة الكوليسترول الضار بالجسم

يساهم زيت جنين القمح في تقليل مستوى الكوليسترول السيء في الجسم بنسبة كبيرة كما يعمل على زيادة الدورة الدموية في الجسم مما يعزز صحة القلب ويحافظ على جلد وشعر صحي، حيث يحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن المفيدة للجسم. فهو مصدر غني لفيتامين B6 وحمض الفوليك من فيتامين B المركب والمغنيسيوم والبوتاسيوم والفوسفور والعديد من العناصر الغذائية الأساسية الأخرى، لذلك فهو إضافة مميزة وصحية للنظام الغذائي. يساعد على تعزيز نشاط القلب بشكل عام ويحد من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية.

يحد من جفاف البشرة وظهور الهالات السوداء

يحتوي زيت جنين القمح على نسبة كبيرة من فيتامين هـ ومضادات الأكسدة، مما يجعله مفيد للغاية عند استخدامه على الجلد، لأنه يعمل على تحسين الدورة الدموية مما ينتج عنه نضارة الجلد ولمعانه. يحتوي عل البروتينات التي تساعد في التخلص من جفاف الجلد وإظهار أي تشققات به. يمكن القيام بخلط زيت جنين القمح مع أي زيوت أخرى مثل زيت الزيتون للحصول على نتيجة مميزة.

يساعد زيت جنين القمح على معالجة الهالات السوداء التي تظهر تحت منطقة العيون نتيجة الإجهاد والسهر لفترة طويلة، فكل ما عليكِ أن تقومي بدهنه تحت العنين صباحاً ومساء للحصول على نتيجة مرضية.

ينظم الجهاز العصبي

يعد زيت جنين القمح من الزيوت الغنية بالأوميجا 3 التي لها دور كبير في تعزيز صحة الجهاز العصبي وتحسين المزاج العام والتخلص نهائيًا من التوتر والإجهاد. فإن التوتر والقلق والإجهاد من أكثر الأمور التي تضر بصحة الجهاز العصبي بشكل كبير وتؤدي إلى تلفه، فالجهاز العصبي يتأثر بالعديد من الضغوطات والإنفعالات التي نمارسها يوميًا. يساهم تناول زيت جنين القمح سواء في كبسولات أو كدهان على تهدئة الأعصاب، ومن الممكن إضافته إلى السلطات وبعض الأطعمة مما يقي من الإصابة بأمراض الجهاز العصبي.

ينشط الدورة الدموية في الرأس

يعمل زيت جنين القمح على تنشيط الدورة الدموية بفروة الرأس، ويساعد في علاج تساقط وتقصف الشعر والتخلص نهائيًا من الشعر الأبيض، كما يعمل على تغذية فروة الرأس ويجعل الشعر طويلًا لامعًا، لذلك يجب الحرص على الاستخدام المنتظم لزيت جنين القمح على الرأس، فيمكن استخدامه يوميًا ويمكن أيضًا عمل حمام زيت كل أسبوع مما يحسن من نمو الشعر وزيادته زيادة ملحوظة وجعله يبدو أكثر صحة، ويساعد على الحد من ظهور القشرة في فروة الرأس من خلال استخدامه بخلط 4 ملاعق كبيرة منه مع 4 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند ودلكي فروة الرأس باستخدام أطراف أطابعكِ واتركيه على الشعر لمدة ساعة ثم اغسلي شعركِ بالماء والشامبو وكرريها ليكتسب شعركِ اللون المميز والبريق واللمعان.

يمد الجسم بالطاقة

يساعد زيت جنين القمح على مد الجسم بالطاقة اللازمة له لممارسة المهام اليومية بنشاط، يحتوي على الكحول الأساسي الذي يعمل على تحسين الطاقة العضلية في الجسم، لذلك ينصح الأطباء الأشخاص الرياضيين بضرورة استخدام زيت جنين القمح لأنه يعطي الطاقة والأكسجين أثناء القيام بممارسة الرياضة، يجعل الشخص في نشاط مستمر.

كما يساعد على تقليل الدهون الزائدة في الجسم عند استخدامه بانتظام، والإستهلاك المنتظم له يساعد على الحفاظ على حيوية الجسم ويمنع الكثير من الأمراض ويحد من الإجهاد.

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