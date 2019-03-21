من فوائد زيت جونسون يزيل تشققات الكعبين

يعتبر زيت جونسون من أكثر زيوت الأطفال انتشاراً واستخداماً، حيث تتعدى استخداماته العناية ببشرة الأطفال، لكن الكثيرات يجهلنها، تعرفي من خلال هذا المقال على فوائد زيت جونسون للجسم:

-يزيل تشققات الكعبين.

-يزيل رائحة العرق الكريهة عند وضعه تحت الإبط.

-يخفف من تشققات الحمل.

-يهدئ البشرة بعد إزالة الشعر.

-مرطب فعال للأكواع والركب.

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