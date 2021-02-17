تعرف على أهم 10 من فوائد شراب الشعير

فوائد شراب الشعير يعدّ مشروب الشعير أحد أكثر أنواع المشروبات الطبيعية الباردة فائدة للصحة، إذ يقبل على تناوله الكثير من الناس خصوصاً في فصل الصيف، نظراً لما يحتويه من عناصر غذائية غاية في الأهمية تعود على صحّة أجسامهم بالنفع الكثير وتخلّصهم من أنواع متعدّدة من الأمراض، فمشروب الشعير منجم للمعادن والفيتامينات والألياف الغذائية ممّا يجعله المشروب الأول الذي ينصح به الأطباء حول العالم، ومؤخراً تم تحسين طعم مشروب الشعير بإضافة نكهات الفواكة له كالتوت والتفاح والفراولة وغيرها.

بسبب احتواء حبوب الشعير ومشروب الشعير المغلي على جرعة عالية من مضادات الأكسدة، فإن تناول مشروب الشعير المغلي أو شاي الشعير قد يساعد على تحسين مظهر البشرة ومكافحة علامات تقدم سن البشرة، مثل: التجاعيد، والعدسية.

احتواء شراب الشعير على نسب عالية من الألياف غير القابلة للذوبان، يعتبر مصدرًا جيدًا للحد من مستويات الكوليسترول في الدم، والتقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب، حيث أن الألياف الغذائية تساعد على منع امتصاص الكوليسترول من الطعام في المعدة والأمعاء.

اهم فوائد شراب الشعير

شراب الشعير المشروب الأكثر شهرة لعلاج مشاكل الجهاز البولي فهو مدرّ طبيعي للبول يغسل ويطهر المجاري البولية وينشط عمل الكليتين ويذيب الحصى في الكلى والمثانة والمرارة، ويمنع تشكّلها ويخلّص المجرى البولي من الجراثيم والبكتيريا والترسبات المسببة للالتهابات المزمنة ويمنع تراكم الأملاح التي تسبب تكون الحصى المؤلمة.

يحتوي مشروب الشعير على نسبة عالية من الألياف النباتية ممّا يجعله مقوّي ومنشط للأمعاء يقوم على تخليصها من الفضلات والسموم وتسهيل الحركة المعويّة وتليين الأمعاء ومنع الإمساك.

شراب الشعير يساعد على تحمّل درجات الحرارة العالية فهو مبرد طبيعي للجسم ومخفّض للحرارة ومنعش للبدن لذا نجد أغلب الناس يقبلون على تناوله في فصل الصيف الحار.

من فوائد شراب الشعير أنه يساعد الأم الحامل حيث يمنع إصابتها بالتهابات المسالك البولية كما يمنع حدوث الإمساك الذي تعاني منه أغلب الحوامل كذلك ينشّط الدورة الدموية لديها ويقوي صحتها وصحة الجنين لاحتوائه على نسبة جيدة من المعادن كذلك يمنع تورم الأقدام الناتج عن احتباس السوائل، كذلك ينظّم مستوى السكر لديها فيقيها من الإصابة بسكري الحمل.

من فوائد شراب الشعير يعالج فقر الدم " الأنيميا " لاحتوائه على المعادن والفيتامينات والألياف النباتية، وبخاصة معدني الحديد والنحاس المفيدان لتنشيط إنتاج خلايا الدم الحمراء وزيادة نسبة الهيموجلوبين في الدم.

يساعد شراب الشعير على تحسين عملية حرق السعرات الحرارية في الجسم لاحتوائه على الألياف وعلى نسبة قليلة من السعرات الحرارية فهو منشط لعملية التمثيل الغذائي ومفيد لإنقاص الوزن الزائد وعمليات التخسيس وإذابة الدهون المتراكمة في البدن ومنح المعدة شعوراً بالامتلاء والشبع ممّا يقلّل من الشهية المفرطة للطعام.

يعتبر شراب الشعير محفز على عمل الجهاز المناعي في الجسم ممّا يقيه من الإصابة بالأمراض الناتجة عن الفيروسات والبكتيريا والميكروبات والجراثيم وذلك لاحتوائه على نسبة من فيتامين سي مقاربة لتلك الموجودة في الحمضيات، لذا ينصح بتناوله لعلاج الإنفلونزا والنزلات البرد والزكام.

يقلل مشروب الشعير من نسبة الكولسترول الضار في الجسم مما يحمي القلب من الأمراض والجلطات الوعائية ويعمل على تخفيض وتنظيم ضغط الدم المرتفع الناتج عن انسدادات الشرايين وتجلطات الدم.

من فوائد شراب الشعير أنه يقي من الإصابة بهشاشة العظام بشكل نهائي لأنّه يحتوي على نسبة عالية من الكاليسيوم، والفسفور، والنحاس، بكمية تفوق تلك الموجودة في الحليب.

شرب ماء الشعير مضاد للشيخوخة ويقلّل من ظهور التجاعيد ويمنح البشرة مرونة وإشراقة ومظهراً شاباً لفترة أطول.

طريقة تحضير شراب الشعير

مقادير تحضير شراب الشعير:

كيلو من الشعير.

3 لتر من الماء.

طريقة تحضير شراب الشعير:

يجب تنقية الشعير من الشوائب.

ثم ينقع في ماء حتى تتفتح الحبات، ويصفى بعدها من ماء النقع.

ثم نضع حبات الشعر في ماء على النار ويترك إلى أن يغلي.

يعد شراب الشعير علاج طبيعي حيث يتم تناول كوب من ماء الشعير قبل وجبة الإفطار للحصول نتائج مبهرة.

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