شراب قشر الرمان وفوائده المثالية للتنحيف

شراب قشر الرمان يحمي القلب ويمنع زيادة نسبة الكولسترول فيه

شراب قشر الرمان فوائد عدّة بالإضافة إلى التنحيف، فهو يعمل على حماية القلب ويمنع زيادة نسبة الكولسترول فيه وفي الشرايين أيضاً، بالإضافة إلى أنّه يخلص الجسم من السموم، ويساعد في التئام الجروح وسرعة شفائها، يستخدم أيضاً في تدليك الشعر حيث يمنع تساقط الشعر ويحميه ويحافظ علي رطوبته، كما يساعد على التخلص من قشرة الرأس، ويمنع تعرّض الجسم للجفاف، ويعتبر أيضاً واقياً يحمي من أشعة الشمس.

يستخدم هذا الشراب كعلاج للسعال والتهاب الحلق، ويساعد في علاج أمراض العظام والأسنان والغضاريف، ويعمل على تخليص الفم من الرائحة الكريهة.

قشر الرمان له دور جدي في التخلص من الوزن الزائد عند المراة أو الرجل على حد سواء ،فكل ما عليك فعله عزيزتي المرأة الأ تتخلصي من اللب الموجود بداخلها ، وأيضاً لا ترمي قشرتها لما لها من فوائد عظيمة ، فقد عهد القدماء على غلى القشور، من أجل الحصول على مغلي قشر الرمان ، فتقوم المرأة بشربها للتخلص من السموم التي تملأ الجسم ، أيضا تعمل بشكل كبير على التخلص من الشحوم المتراكمة حول الجسم ويمكنك أن تقوم بتجفيف قشر الرمان ، من أجل الحصول على قشر هش ، يمكنك أن تقول بتكسريه وتضيف إليه الليمون، وتقوم بشربه مع القليل من الماء الدافئ ، أو تقوم بهرسه وعمله ككريم مرطب ، يساعدك في حرق الدهون المتراكمة حول البطن .

شراب قشر الرّمان للتنحيف

يستخدم شراب قشر الرّمان للتنحيف، حيث يعمل على إنقاص الوزن وخاصّة منطقة الكرش، ويقلّ وزن الشخص الذي يتبع هذه الطريقة بمعدل ستة كيلو غرامات في الشهر.

المكونات:

- افصلي قشر الرّمان وقومي بتجفيفه، أو بإمكانك إحضار قشر الرمان الجاهزة المجفّفة من العطار، ونحتاج في هذه الوصفة إلى ملعقة كبيرة من قشر الرمان المطحون، ويمكن استخدام قشر الرمان مطحوناً أو مجففاً فقط.

- زنجبيل مطحون بمقدار ملعقة كبيرة.

- واحد كوب من الماء.

- عدد من أوراق الشاي الأخضر، أو مقدار كيس صغير من الشاي الأخضر الجاهز.

- ثلاث إلى أربع ورقات من النعناع الأخضر.

طريقة التحضير:

- وضع قشر الرمان المطحون في كوب أو إبريق وإضافة الشاي الأخضر، والنعناع، والزنجبيل إلى الكوب، ومن ثمّ إضافة الماء المغلي إليه وتحريكه جيداً حتى يصبح المزيج متجانساً، يترك مدة عشر دقائق تقريباً، ثمّ يكون جاهزاً للاستخدام.

- يمكن وضع مقدار كوب الماء على الغاز وإضافة المكونات إليه وتركها حتى تغلي ومن ثمّ تتمّ إزالتهم عن النار.

طريقة شربه:

- يتم يتناول شراب قشر الرّمان كل صباح على الريق، أي قبل تناول أي شيء آخر، ويؤخذ مقدار كأس يومياً.

- بإمكانك تناول شراب قشر الرمان مرتين في اليوم، على أن تكون المرة الأولى في الصباح قبل تناول أي شي، والمرات الثانية في المساء، على أن تكون قد مرت فترة بعد الغداء، وتكون المعدة شبه فارغة.

- ستظهر نتائج فقدان الوزن مع الوقت.

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