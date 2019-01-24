تساهم شرب القرفة على الريق في علاج اضطرابات الجهاز الهضمي

تحتوي القرفة على زيوت طيارة تستخدم في علاج مشاكل البشرة مثل الكلف والنمش والبثور والحروق، كما تُستخدم كدهان للتخلص من الصداع، وتوجد القرفة أيضاً على شكل عيدان أو مطحونة، ولها العديد من الاستخدامات في المطبخ العربي، فلها نكهة مميّزة عندما تُضاف إلى المأكولات أو المشروبات العديدة.

ومن فوائد شرب القرفة على الريق:

1- تساهم شرب القرفة على الريق في علاج اضطرابات الجهاز الهضمي، مثل: الغثيان، وانتفاخ المعدة، والإسهال، وفقدان الشهيّة، فهي تحتوي على الحديد، والمنغنيز، والكالسيوم، والألياف التي تساهم في التخلّص من مشاكل القولون التي قد تقود إلى الإصابة بسرطان القولون.

2- تساعد مرضى السكري في خفض مستوى السكر في الدم، حيث أشارت الدراسات إلى فاعليتها في التحكم في نسبة السكر في الدم، وأيضاً تنظيم مستوى الكولسترول والتخلّص من الكولسترول الضار والدهون الثلاثية، فالقرفة تزيد من حساسيّة مستقبلات الأنسولين، بحيث تزيد قدرة الجسم على التخلص من الجلوكوز في مجرى الدم وتحويله إلى أنسجة الجسم.

3- شرب القرفة بانتظام يساعد على التخلص من المواد المسببة لسرطان الكبد وسرطان الجلد، فهي تعمل كمطهر للجسم من السموم والمواد الكيميائية الضارة.

4- تحتوي القرفة على مركبات تساهم في زيادة تدفق الدم في الأوردة، مما يؤدي إلى تحسين الدورة الدمويّة في الجسم، فالقرفة تزيل جميع المواد التي تحول دون التدفق الدموي السليم في الأوردة مثل الكوليسترول.

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