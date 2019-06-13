فوائد شرب الماء أثناء الدورة الشهرية 

تعُرف الدورة الشهرية أو كما تُسمى علمياً بـ بأنها حالة طبيعيّة من التغيرات الهرمونية التي تطرأ على الرحم والمبايض لدى النساء بصورة دورية وبشكل شهري، وتكمن أهميتها في أنها تهييئ الرحم لعملية الحمل، وذلك عن طريق إنتاج البويضات، ويطلق عليها العديد من المسميات بما في ذلك كلّ من الحيض، أو الإحاضة، والطمث، وكذلك الدورة الطمثية، علماً أنّ هذه الحالة الجسدية تبدأ عند وصول الفتيات لسنّ البلوغ، وتنتهي عند سنّ اليأس، ويصنفها البعض على أنّها حالة مرضية تحتاج المرأة خلالها إلى عناية ورعاية استثنائية، كونها لا يقتصر تأثيرها على الجهاز التناسلي والرحم والمبيض فحسب، بل تؤثر على تشكل هرمونات الجسم والعديد من العمليات الحيوية فيه، وتؤثر بصورة مباشرة على الحالة المزاجية/ ويصاحبها تقلّصات وأوجاع في الثدي، والبطن، والرحم، ويتطلّب ذلك الالتزام ببعض العادات الحياتية الصّحية، والابتعاد بشكل تام عن البعض الآخر منها.

لشرب الماء أثناء الدورة الشهرية العديد من الفوائد، منها:

1- تعويض الجسم عن السوائل التي فقدها جراء نزول الدم الناتج عن انسلاخ بطانة الرحم، لا سيما وأنّ فترة الحيض قد تصل إلى عشرة أيام عند البعض.

2- مساعدة الجسم على التخلص من الأملاح المختزنة فيه.

3- المحافظة على توازن هرمونات المرأة، وتقليل احتمالية حدوث التهابات واحتقان في منطقة الحوض.

4- تخفيف أعراض التوتر والاكتئاب المصاحبة للدورة الشهرية، فمن المعروف أنّ النساء في فترة الحيض يعانين من مزاج سيء أحياناً.

5- تقليل احتمالية الإصابة بتكيس المبايض. التخلص من الانتفاخ الذي يصيب البطن والقدمين بالتزامن مع أيام الحيض.

6- تخفيف آلام الصداع والصداع النصفي المصاحب للدورة الشهرية.

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