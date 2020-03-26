فوائد شرب عصير البرتقال والجزر خلال الحجر المنزلي

أشارت تقارير عدة إلى وجود عدة أطعمة وفيتامينات تساعد على تحسين جهاز المناعة، خاصة مع الانتشار المتزايد لفيروس "كورونا" المُستجد (COVID 19).

وخلال فترة الحجر المنزلي عليكِ تناول أطعمة ومشروبات تقوي جهاز المناعة ليستطيع الجسم التصدي لهذا الفيروس، ومنها عصير البرتقال والجزر فهو مليء بفيتامين C.

طريقة عمل شرب عصير البرتقال والجزر خلال الحجر المنزلي:

المقادير:

· كيلو برتقال سكري

· ¼ كيلو جزر

· سكر حسب الرغبة

طريقة التحضير:

1. اعصري البرتقال وضعيه جانبًا.

2. قطعي الجزر وضعيه في إناء مع نصف كوب ماء الساخن.

3. اتركي الجزر حتى يبرد ويوضع في الخلاط مع عصير البرتقال والسكر ويخلط جيدًا حتى يختفي الجزر تمامًا، وصحتين وعافية.

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