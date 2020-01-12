فوائد شرب عصير الصبار أول شيء في الصباح

نبات الألوة فيرا مذهل فهو يحتوي على العديد من الخصائص العلاجية، حيث ستجد السائل الأصفر في أوراق النبات الذي يمكنه علاج العديد من المشاكل. فالصبار يساعد في عملية شفاء الإمساك وسوء الهضم كما يساعد في آلام في المعدة والحرقة وتنظيم إزالة السكر من الدم، كما يساعد الجسم والقولون في انقاص الوزن عن طريق زيادة معدل الأيض لحرق مزيد من السعرات الحرارية وتحسين الدورة الدموية والتئام الأضرار التي لحقت بالأنسجة الداخلية كما ينظم ضغط الدم يقوي جهاز المناعة.

أما جل الصبار فيمكن أن يكون مفيدًا جدًا للجلد فهو يساعد في علاج لسعات الحشرات التي تسببها حروق الشمس ويقلل من الطفح الجلدي كما انه مضاد للفطريات ومضاد للجراثيم ويساعد في تجديد الخلايا.

لذلك فإن تطبيق هلام الصبار على الجلد يمكن أن يفيد بشكل كبير في علاج أمراض الجلد الشائعة .

الوصفة:

يجب تناول عصير الصبار يوميًا على معدة فارغة، يجب خلط 20 ملليلتر مع كوب من الماء.