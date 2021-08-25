فوائد شوربة الملفوف لحرق الدهون متعددة خصوصاً لإنقاص الوزن، تعد شوربة الملفوف من أسرع الطرق لتخفيف الوزن فهي تساعد على خسارة 4.5 كيلو من الوزن خلال سبعة أيام فقط.

ولتحقيق ذلك الهدف يجب الالتزام بتناول شوربة الملفوف فقط خلال هذه الأيام بجانب أصناف محددة من الأطعمة، مثل؛ الخضروات والفواكه والحليب منزوع الدسم.

ولكن بعض الخبراء نفوا على أنها تقوم بخسارة الوزن، كما لا توجد دراسات علمية بحثت في مقدرتها على خسارة الوزن، وعلى أية حال تبقى حمية شوربة الملفوف أحد أبرز الحميات قليلة السعرات الحرارية، ومن المعروف أن لهذا النوع من الحميات مقدرة على خسارة الوزن في النهاية، كما أشارت بعض الدراسات إلى فعاليتها في خفض مقاومة الجسم للإنسولين على الرغم من تأثيرها المحدود على مستوى الدهون في الجسم، ولا تعد شوربة الملفوف مكلفةً، وهي سهلة التحضير، بعكس أنواع أخرى من الأطعمة والحميات الغذائية التي تتطلب منتجات غذائية باهظة الثمن وصعبة التحضير.

شوربة الملفوف لحرق الدهون

مقادير شوربة الملفوف لحرق الدهون

7 حبّات كبيرة من البصل الأخضر.

علبة من الطماطم المُقطَّعة.

رأس كبير من الملفوف.

حبّتان من الفلفل الأخضر الحلو.

الكرفس.

عبوة من خليط شوربة الدجاج الفوريّة.

ملح، وفلفل أسود، وكاري، والبقدونس حسب الرغبة"

طريقة تحضير شوربة الملفوف لحرق الدهون

نُقطَّع الخُضار إلى قطع بأحجام من صغيرة إلى متوسِّطة، ونضعها في قدر.

نُغطي الخُضار بالماء، ونتركها لمُدَّة عشر دقائق على الماء إلى أن تغلي.

نقلّل الحرارة، ونترك الخضار إلى أن تُصبح طريّة، وصحتين وعافية.

فوائد الملفوف للكلى

تساعد هذه الخضروات الصليبية على تفتيت الجذور الحرة قبل أن تتسبب في تلف جسمك، الكرنب غني بفيتامين K وفيتامين C والألياف وهى أيضًا مصدر جيد لفيتامين B6 وحمض الفوليك أيضاً، فإن انخفاض كمية البوتاسيوم في الكرنب يجعلها إضافة معقولة إلى نظام غذائي صديق للكلى.

يعد الملفوف دواء طبيعي لإصلاح وتغذية الكلى. هذه الخضراوات يحسن أداء الكلى بسبب المواد الكيميائية النباتية الموجودة فيه. غني بفيتامين B6 وفيتامين C وفيتامين K مع الألياف وحمض الفوليك.

فوائد الملفوف النيء

فوائد الملفوف النيء (غير المطبوخ) غني بحمض الفوليك الضروري للمرأة الحامل بشكل خاص. وغناه بكل تلك المغذيات يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والروماتيزم ومشاكل البشرة. وزيادة على كل ذلك فالملفوف قليل السعرات الحرارية مما يجعله مناسباً لتخفيف الوزن.

يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون

يحافظ على صحة الأمعاء بجعل حركتها في التخلص من الفضلات أسرع

مصدرا ممتازاً لفيتامين ج الذي يقلل وجوده في الجسم من الإصابة بالانفلونزا

فوائد الملفوف الأحمر

قد يساعد تناول الملفوف الأحمر بانتظام على تحسين صحة الجهاز الهضمي وذلك لاحتوائه على مواد غذائية تعمل على:

تقليل الالتهابات في أجزاء الجهاز الهضمي المختلفة.

تحسين الهضم نتيجة احتوائه على نسبة عالية من الألياف الغذائية.

علاج الإمساك.

تخفيف حدة أعراض بعض أمراض الجهاز الهضمي، مثل: التهاب القولون العصبي، ومرض كرون.

الملفوف الأحمر يزود الخلايا بالأوكسيجين. يقي من فقر الدم لأنه يمد خلايا الدم الحمراء بالحديد، أما فوائد الملفوف الأحمر للكبد حيث يعد الملفوف الأحمر من المصادر الطبيعية المتوفرة له القدرة على تعديل مستوى الأحماض النووية والمحتوى البروتينى فى خلايا الكبد والمخ وكذلك له كفاءة عالية فى زيادة نشاط الأنزيمات المضادة للأكسدة وتقليل الجهد التأكسدى فى أنسجة الكبد والمخ، كما أنه يمكن أن يساعد على التخلص من النحاس من الجسم.

ومن الفوائد المهمة للملفوف الأحمر أنه يساعد على تنظيم صحة القلب والكوليسترول، وذلك عن طريق ربط الأحماض الصفراوية، فهو يساعد على خفض مستويات الكوليسترول الكلي الضار، مما ينعكس على الصحة الجنسية.

فوائد الملفوف للمعدة ووفقا للخبيرة، يساعد عصير الملفوف على تطبيع عملية التمثيل الغذائي وعلى تخفيض الوزن. وتقول، "يحتوي الملفوف على نسبة عالية من الألياف الغذائية الخشنة، التي لهضمها تفرز المعدة كمية أكبر من حمض الهيدروكلوريك، ما قد يسبب الشعور بالألم. ولكن عندما نعصر الملفوف فإننا نزيل الألياف الغذائية الخشنة منه، ما يسهل عملية الهضم".

يحتوي الملفوف الأحمر على قيمة غذائيّة هامّة وضروريّة للجسم، فإنّه يعتبر أحدَ الأغذية الهامّة للباحثين عن طرق لإنقاص أوزانهم.

الملفوف الأحمر وتخفيف الوزن

وُجد أنّ للملفوف ارتباطاً كبيراً بمعدّل السكّر في الدم، حيث بيّنتْ دراسة أجريت في العام 2009 للميلاد، أنه يساعد تناول الملفوف في تعديلُ نسبةَ السكّر في الدم، وبالتالي منع الشخص من تناول المزيد من الطعام، فالأشخاص الذين يعانون من انخفاض في نسبة السكّر؛ يحدث معهم أن يشعروا بنَهمٍ وإقبال شديد على تناول المزيد من الطعام، ممّا يزيدُ من أوزانِهم، لذلك يمكن القول بأنّ تناول الملفوف الأحمر في النظام الغذائيّ للفرد هو سببٌ غير مباشر لخسارة الدهون، حيث يعملُ على سدّ الشهيّة، وهو ما يجعلُنا نلاحظُ خسارةً كبيرة في الوزن عند استبدال الأغذية المحتوية على نسبة مرتفعة من السعرات الحراريّة بالملفوف، وهو بالتالي من أبرز فوائد الملفوف الأحمر.

يعتبر الملفوف الأحمد من المصادر القليلة بالسعرات الحراريّة، في المقابل تناول الملفوف الأحمر يجعله غذاءً ممتازاً وفعالاً لمتّبعي الحميات الغذائية من أجل تخفيف الوزن لأنه يحتوي على نسبة مرتفعة من الألياف الغذائيّة، فمثلاً تمدّ مئة غرام من أوراق الملفوف جسمَ الإنسان حوالي خمس وعشرين سعراً حراريّاً فحسْب، ومع ذلك فإنّ يمنحُ شعوراً بالشبع والامتلاء، فلا يتناولُ كميّاٍت إضافيّةً من الطعام.

يحتوي نبات الملفوف الأحمر على نسبة مرتفعة من الماء تقارب تسعين بالمئة من مكوّناته، ونسبة منخفضة من الكربوهيدرات والدهون.

إحدى فوائد الملفوف الأحمر أنه غنيٌ بالستيرول النباتي والتي هي مركباتٌ نباتيّةٌ تُشبه الكوليسترول من الناحية الهيكليّة، وتساعد هذه المركبات على خفض مستويات الكوليسترول الضار عن طريق تقليل امتصاص الكوليسترول في الجهاز الهضمي،وقد أشارت إحدى الدراسات التي نُشرت في مجلة British Journal of Nutrition عام 2014، يساعد تناول الملفوف الأحمر بما يحويه من الستيرول النباتي بما يُقارب 3 غرامات يومياً على تقليل تركيز الكوليسترول الضار في الدم بشكلٍ تدريجي بنسبةٍ تتراوح بين 6% إلى 12%، وتعتبر هذه إحدى فوائد الملفوف الأحمر.

من فوائد الملفوف الأحمر التي لا توجد أدلة كافية على فعاليتها: تقليل خطر الإصابة بسرطان المعدة، وسرطان البنكرياس، وسرطان البروستاتا. التخفيف من آلام المعدة، وارتفاع مستوى الحمض فيها، بالإضافة إلى تخفيف قرحة المعدة والأمعاء، وتخفيف غثيان الصباح، وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام. كما أنه من فوائد الملفوف الأحمر الغير متفق عليها علمياً التخفيف من مرض الربو.

أضرار الملفوف الأحمر

مَن يعانون من أمراضٍ ذات علاقة بتجلّط الدم، كما هو الحال مع مرضى القلب والضغط؛ بسبب احتواء الملفوف الأحمر على فيتامين K، وهو الفيتامين المعروف بدوره في عمليّة تخثّر الدم، كما أنّه يتوجد احتماليّة بأن يؤثّرَ على سير بعض أنواع الأدوية التي يأخذها المريض.

مرضى الغدة الدرقيّة، يعد الملفوف الأحمر ذو تأثيراً على عمل الغدة الدرقيّة وعلى إنتاج هرموناتها.

مرضى القولون العصبيّ، حيث يسبّبُ الكرنب حدوثَ مشاكل نفخة وغازات في القولون، فيجدر الانتباه لذلك.

القيمة الغذائية للملفوف الأحمر

السعرات الحراية في الملفوف الاحمر تعتبر منخفضة، حيث يحتوى كوب من الملفوف المقطع على 22 سعر حرارى فقط وذلك بسبب ما يحتويه من نسب مياه عالية ،كما ان الملفوف يحتوى على 5.2جرام من الكربوهيدرات ، وواحد جرام من البروتين في حال أردنا تحضير سلطة الملفوف الأحمر. ويُشبه مذاقُ الملفوف الأحمر مذاقَ الملفوف الأخضر، ولكنَّ الملفوف الأحمر يُعدُّ أغنى بالمركبات النباتيّة المرتبطة بالفوائد الصحيّة مقارنةً بـ الأخضر، لذلك تعد فوائد الملفوف الأحمر أكثر.

سلطة الملفوف الأحمر

مقادير سلطة الملفوف الأحمر

نصف رأس من الملفوف الأحمر، أو يمكنك استخدام الملفوف الأخضر العادي دون أن يتأثر الطعم.

نصف كوب من خلّ التفاح الطبيعيّ.

ربع كوب من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

رشّة من الملح حسب الرغبة.

رشّة من الفلفل الأسود المطحون.

حبتان جزر متوسطتا الحجم.

حبّة بصل أحمر صغيرة.

كوب من الزبيب "العنب المجفف".

طريقة تحضير سلطة الملفوف الأحمر

قطّع الملفوف إلى شرائح طويلة ورفيعة -ولا تفرمها فرماً ناعماً-، أمّا حبة البصل فافرمها فرماً ناعماً قدر الإمكان، وقطّع الجزر إلى شرائح رقيقة.

أضف السكر وخل التفاح الطبيعيّ إلى وعاء كبير وحرّك جيداً حتى يذوب السكر تماماً.

ثم أضف كمية زيت الزيتون ببطء وبالتدريج وحرّك باستمرار أثناء إضافتك للزيت حتى تحصل على مزيج متجانس ولا يكون لديك طبقة منفصلة من الزيت وأخرى من الخل، بعدها أضف رشة من الملح ورشة من الفلفل الأسود المطحون وحرّك المزيج لمرة أخيرة، وصحتين وعافية.

فوائد الملفوف الابيض



الملفوف الأبيض مصدراً غذائيّاً مهمّاً للعديد من الفيتامينات، مثل فيتامين ج، موجودة في الملفوف فيتامين ك وفيتامين ب 6 والفولات (حمض الفوليك)، وبعض المعادن، مثل البوتاسيوم.

الملفوف الابيض يعد من الخضراوات الغنية بمضادات الأكسدة (Antioxidant). يعد الملفوف إحدى الخضروات التي قد يلجأ لاستخدامها من أجل حماية الجسم من بعض الحالات الصحية، فهو مفيد جدًا للالتهابات. مفيد جدًا من أجل عملية الهضم، بالإضافة إلى مساهمته في خفض الكولسترول الضار (LDL)، والتحكم في نسب السكر في الدم.

يعد الملفوف مصدراً لا بأس به للكالسيوم، خاصة للأشخاص الذين لا يتناولون الحليب ومنتجاته، ويعتمدون على مصادر أخرى للحصول على احتياجاتهم من الكالسيوم، يحتوي الملفوف على الألياف الغذائيّة، ويمتاز بانخفاض الكربوهيدرات والسعرات الحرارية فيه، وهو مصدر عالٍ للكبريت.

استهلاك الملفوف يعالج أمراض الجهاز التنفسي المزمنة بمنظمة الصحة العالمية إن الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة يمكن أن تكون سهما آخر في جعبة الباحثين الذين يسعون للقضاء على وباء كورونا.

العناصر التي يحتوي عليها الملفوف الأبيض

فيتامين ج.

الألياف.

البوتاسيوم.

المغنيسيوم.

فيتامين أ.

فيتامين ك.

فوائد الملفوف

من فوائد الملفوف الأبيض أنه يحتوي على الحديد الذي يُسهم في علاج فقر الدم.

من فوائد الملفوف الأبيض أيضاً أنه يُعتبر غذاءً مُهمّاً لمن يتبعون الحمية الغذائية "الرجيم"، هذا لأنّه لا يحتوي على سعرات حرارية، ويُخلّص من الكرش، كما أنّ به ألياف تمنح الشخص شعوراً بالشبع لفترات طويلة.

تناول الملفوف يُسرّع عملية الهضم، كما أنّه يعالج الاضطرابات المتعلقة بالمعدة.

الملفوف الأبيض، مفيد للسيدات الحوامل، خاصّةً في الأشهر الأولى للحمل.

يزيد من نموّ الشعر والأظافر.

يحتوي الملفوف على مضادات الأكسدة؛ الأمر الذي يجعله مهمّاً في علاج مرض السرطان على مختلف أنواعه، وعلى رأسها سرطان الثدي.

يحتوي على فيتامين "ب" المهم في الحفاظ على الذاكرة ويقلل من النسيان.

مغلي الملفوف يُفيد لعلاج التهابات القصبات الهوائية، ونزلات البرد الشديدة.

يُمكن استخدام الملفوف الأبيض المسلوق لعلاج حروق الجلد، وذلك من خلال وضع الأوراق المسلوقة فوق الحرق، وبالطريقة نفسها يُمكن علاج الجروح حيث إنّ للملفوف القدرة على تخثُّر الدم.

يستخدم الماء المتبقي بعد سلق الملفوف لعلاج حب الشباب من خلال دهن الوجه به، كما أنّه يُوحّد لون البشرة ويعطيها نضارةً ونعومة، ويخفي الكلف.

تناول الملفوف يعالج البواسير.

يعالج الإسهال.

يُعدّ مفيداً لمرضى القلب والكبد.

يعالج انتفاخ البطن، ويُساعد على التخلّص من الغازات.

يعالج أمراض الرئة، خاصّةً إن تمّ شرب ماء الملفوف المسلوق، كما أنّه يُقلّل من الدهون في الجسم.

من فوائد الملفوف أنه يسهم في التخلص من قرحة المعدة إذا ما تمّ تناول ماء الملفوف لمدّة لا تقل عن ثمانية أيام.

من فوائد الملفوف الأبيض أنه مضاداً للالتهابات، فهو قاتل فعّال للبكتيريا والجراثيم.

الملفوف الابيض يحتوي على العديد من العناصر الغذائية والمغذيات مثل؛ فيتامين سي، والألياف، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، وفيتامين أ، وفيتامين ك وغيرها من المغذيات المفيدة الأخرى.

الملفوف الابيض يعد من الخضراوات الغنية بمضادات الأكسدة (Antioxidant).

يعد الملفوف إحدى الخضروات التي قد يلجأ لاستخدامها من أجل حماية الجسم من بعض الحالات الصحية، فهو مفيد جدًا للالتهابات.

مفيد جدًا من أجل عملية الهضم، بالإضافة إلى مساهمته في خفض الكولسترول الضار (LDL)، والتحكم في نسب السكر في الدم.

مفيد من أجل صحة القلب وسلامته، بالإضافة إلى أهميته في الوقاية من بعض أنواع مرض السرطان المختلفة.

فوائد الملفوف العلاجية

الملفوف مصدراً جيّداً للألياف الغذائية، والتي تُعدّ ضروريّةً في النظام الغذائي الصحيّ، فهي تساعد على التقليل من مستوى الكوليسترول، والمحافظة على انتظام مستويات السكر في الدم، والتقليل من خطر ارتفاعها أو انخفاضها الشديد.

مصدرٌ غنيٌّ بفيتامين ج، حيث يُعدُّ فيتامين ج أحد الفيتامينات الضرورية للعديد من وظائف الجسم المهمّة، فهو ضروريٌ لتكوين الكولاجين المهمّ لبُنْية البشرة ومرونتها، وصحّة العظام، والعضلات، والأوعية الدمويّة، كما أنَّه يساعد الجسم على امتصاص الحديد اللاهيمي الموجود في الأطعمة النباتية، كما أنّه يُعدُّ أحد مضادات الأكسدة القويّة التي تقلّل الضرر الناجم عن الجذور الحرة التي ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، وقد أشارت العديد من الأدلة العلمية أنَّ النظام الغذائي الغنيّ بمصادر فيتامين ج يرتبط بانخفاض خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، ومن الجدير بالذكر أنَّ محتوى الملفوف الأبيض من فيتامين ج أقل من محتوى الملفوف الأحمر.

يساعد تناول الملفوف على تزويد الجسم بكميةٍ جيّدةٍ من فيتامين ك، الذي يُعدُّ عنصراً مهمّاً للمحافظة على صحة العظام، وتكوين الخثرات الدموية بعد التعرُّض للإصابات.

مصدرٌ غنيٌ بالستيرول النباتي: وهي مركباتٌ نباتيّةٌ تُشبه الكوليسترول من الناحية الهيكليّة، وتساعد هذه المركبات على خفض مستويات الكوليسترول الضار عن طريق تقليل امتصاص الكوليسترول في الجهاز الهضمي.

سلطة الملفوف الحارقة للدهون

المكونات

ملفوفة واحدة متوسّطة الحجم

جزرة واحدة، مقشّرة ومبشورة

حبة واحدة صغيرة من الفليفلة الخضراء الحلوة

3 حبات ثوم مدقوقة

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

عصير ليمون بمقدار حبّة واحدة

ملعقة صغيرة من النعناع اليابس.

طريقة التحضير

قطّعي الملفوف حسب الطريقة التي تحبين، أضيفي الجزر المبشور، ثم قومي بفرم أوراق النعناع والفليفلة الخضراء لقطع صغيرة.

ثم أضيفي عصير الليمون للثوم المدقوق ثم اسكبيه فوق خليط الخضار وقومي بتتبيل السلطة بالنعناع اليابس وزيت الزيتون.



طريقة عمل سلطة الملفوف الأبيض مع الجزر

مقادير سلطة الملفوف الأبيض مع الجزر

1 حبة ملفوف صغيرة الحجم

2 حبة جزر مبشورة

½ كوب مايونيز

1 ملعقة كبيرة خل

ملح "حسب الرغبة"

1 ملعقة كبيرة سكر

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

طريقة تحضير سلطة الملفوف الأبيض مع الجزر