لقناع الطين المستخرج من “البحر الميت” تأثير قوي وإيجابي على شد الجلد وتقشير البشرة كما أنه يزيل السموم وينظف المسام بعمق، إضافة إلى العديد من الفوائد الجمالية للبشرة، وذلك نظراً لغناه بالمعادن والأملاح والمواد التي يمكن استخدامها في الكثير من المجالات الطبية والتجميلية ..

إليكم تلك الفوائد التجميلية:

- علاج الاضطرابات الجلدية.

- تسريع عملية التقشر الطبيعي لخلايا الجلد القديمة وتجديدها.

- تحسين المظهر العام للجلد في الوجه، عن طريق زيادة المرونة وتقليل المسام والتجاعيد والخطوط.

- تطهير البشرة، ومساعدتها على التخلص من السموم المتراكمة في الجلد.

-شد البشرة.

- ترطيب البشرة وعلاج الجفاف.

- تهدئة خلايا الجلد، والتقليل من ردود أفعالها.

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