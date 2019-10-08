فوائد عصير الطماطم لفقر الدم 

تحتوي الطماطم على نسبة عالية من الماء تقدر حوالي 94 % بالإضافة إلى العديد من العناصر والفيتامينات المهمّة كما تحتوي على الكثير من فيتامين (ج) والأملاح المعدنية وعلى مادة اللايكوبين وهي نوع من المواد المضادة للأكسدة والتي تكسب اللون الأحمر للطماطم.

ويحتوي كوب واحد من عصير الطماطم على 21960 مايكرو غرام من مادة اللايكوبين، ويوجد في عصير الطماطم مادتين كيميائيتين هما حمض الكوماريك وحمض كلوروجنيك حيث تعمل هذه المواد على منع التأثيرات الضارة للمواد المسرطنة، ويجب أكل الطماطم بعد تقطيعها مباشرة وذلك لأنها تتأكسد بسرعة ويمكن تقليل ذلك بإضافة عصير الليمون ممّا يقلّل من فقدان فيتامين (ج).

يحتوي عصير الطماطم على الكثير من العناصر المغذية أهمها: ماء، جلوسين، ومواد رغوية، وزيوت، وفيتامينات مثل: (ب1، ب2، ب3، ب6، ج)، إضافة إلى معادن الكاليسيوم، والحديد، والمغنيسيوم، والنحاس، والبروم، والكبريت، والدهون، والكلس، والبوتاسيوم، ونسبة من السعرات الحرارية ومجموعة من الألياف النباتية والأحماض العضوية والسكريات مثل الفركتوز والسكروز، كما يتكون من المواد البكتينية والقلوية والآزوتية ومضادات الأكسدة.

ويفيد عصير الطماطم في تقوية الصحة العامة للجسم ويعتبر من أرخص الوسائل لعلاج فقر الدم حيث إنّ احتواء عصير الطماطم على نسبة عالية من المعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة والأحماض العضوية وغناه بمعدن الحديد وفيتامين (ج) ومضادات الإلتهابات يساهم في رفع نسبة الهيموجلوبين في الدم وزيادة إنتاج كريات الدم الحمراء، ويمكن تحضير كوب من هذا العصير بشكل يومي لمرضى الأنيميا عن طريق مزج حبتين من البندورة الطازجة مع ملعقة من السكر والقليل من الماء في الخلاط ثم يشرب فهو منعش ومكافح للعطش ومقوي لضعاف البنية.

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