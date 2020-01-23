فوائد غذاء ملكات النحل للحامل

غذاء ملكات النحل هو إفراز كالحليب و لكنه لزج ذو لون أبيض يتحول إلى الأصفر و له مذاق حامض. يستخدم عن طريق تكرير خليط من حبوب اللقاح مع العسل الأبيض داخل أجسام عاملات النّحل. يمتاز غذاء ملكات النحل باحتوائه على العديد من العناصر الغذائية التي تحتاجها أجسام ملكات النحل ويتم تقديمه إلى الملكة طيلة فتر تطورها. يساهم في علاج الكثير من الأمراض خاصة للحامل لفوائده المتعددة:

يساعد في تنظيم الضغط و تقليل الكوليسترول

يساعد غذاء ملكات النحل على خفض مستوى الضغط خلال فترة الحمل. عند القيام بمزجه مع عنصر البوتاسيوم يعمل على توسيع الشرايين بشكل كبير مما يحد من الضغط على الأوعية الدموية و القلب و الحد من الإصابة بأمراض القلب. يعمل غذاء ملكات النحل على خفض مستوى الكوليسترول فى الدم عند إضافته إلى النظام الغذائي اليومي مما يقلل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية و النوبات القلبية. يحتوى على كمية كبيرة من العناصر المضادة للأكسدة التي تقي من الإصابة بالأمراض السرطانية خاصة سرطان الثدي، لذلك يجب الحفاظ على تناول غذاء ملكات النحل في نظامك الغذائي خلال فترة الحمل.

يعالج أمراض الجهاز التنفسي

يساهم غذاء ملكات النحل في علاج مرض الربو أثناء الحمل و أعراض الأمراض التنفسية بالإضافة إلى تخفيفه من أعراض حساسية القش. ينصح بتناوله لمدة 3 الى 6 أشهر عن طريق الفم للحد من احتقان الأنف و العطس و حساسية العيون. يحتوي غذاء ملكات النحل على العديد من الفيتامينات و الأنزيمات النشطة التي تساعد على الحد من ظهور الالتهابات. الحرارة العالية المفرطة تعمل على تكسير هذه الإنزيمات التي لذلك يجب الحرص على وضعه في أماكن باردة.

يساعد على تقوية المناعة

يحتوى غذاء ملكات النحل على العديد من مضادات الأكسدة. من المعروف أن الجسم و أنسجته يتعرضون لتلف الخلايا التي تؤدي إلى حدوث السرطان و العديد من الامراض الأخرى. يتعرض الإنسان في حياته اليومية إلى مؤثرات خارجية تضعف مناعته و تسبب مهاجمة جهاز مناعة الجسم لخلاياه. إلا ان غذاء ملكات النحل أثبت قدرته على تحسين صحة الجهاز المناعي خلال فترة الحمل و الحفاظ على الجسم من الإصابة بالأمراض منها التهاب المفاصل و غيرها من الأمراض التي تتعلق بالحساسية.

يعالج مشاكل البشرة

يساهم غذاء ملكات النحل في علاج مشاكل البشرة التي تتعرض لها المرأة الحامل. يحتوي على الفيتامينات و المعادن التي تزيد إفراز مادة الكولاجين بالبشرة. تساعد هذه الفيتامينات أيضًا على التئام الجروح و تدعيم تجديد الجلد منها مركبات الفلافونوديد، حمض الديكانونك و الإنزيمات. يجب الحرص على تناول 500 ملجرام من كبسولات غذاء ملكات النحل أثناء فترة الحمل أو تناول ربع ملعقة منه. يعمل غذاء ملكات النحل على تحسين البشرة و تقليل ظهور التجاعيد المبكرة نظراً لوجود المركبات المضادة للأكسدة بداخله التي تقضي على الجذور الحرة و تأثيرها الضار. تساعد الشوارد الحرة أيضًا على مقاومة التجاعيد و الحفاظ على تألق الجلد، تمنع تساقط الشعر و ظهور البقع الصفراء و تمنح الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة.