فوائد غير متوقعة عن الفلفل مع تحذير هام !

يوجد نوعين من الفلفل: الفلفل الأسود والفلفل الأبيض، ويتم جمع ثمار الفلفل ووضعها تحت أشعة الشمس فتسود ثم تتم عملية إزالة الغلاف فنحصل على الفلفل الأبيض.
من استعمالات الفلفل الهامة:
- - مقوي معدي حيث يزيد من الإفرازات المعدية ويدخل في تركيب التوابل، بحفظ الأطعمة كما في اللحوم.
- - يستعمل في صناعة العطور.
- الفلفل الحار سلاحك السحري لعلاج سرطان البروستات
- - يؤثر على الجهاز العصبي المركزي حيث يعتبر منبه للجملة العصبية المركزية.
- - يستخدم في التهابات القصبات الهوائية المزمن.
- - طارد للغازات، ومسكن لآلام اللثة.
- - خارج الجسم مادة محمرة للجلد والبشرة.
تحذير هام: تسبب الكميات الكبيرة منه تؤدي إلى توقف التنفس والتهاب المعدة والمسالك البولية.