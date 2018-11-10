فوائد غير متوقعة عن الفلفل مع تحذير هام !

يعتبر الفلفل مقوي معدي حيث يزيد من الإفرازات المعدية ويدخل في تركيب التوابل (shutterstock.com)

الفلفل يتكون بشكل رئيسي من زيت عطري غني بمركبات البنين، الليمونين، والفيلاندرين، مواد نشوية، وقلويدات أهمها البيبرين.