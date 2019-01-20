فوائد فصل الشتاء على الإنسان

تزداد في الشتاء قدرة الجسم على إفراز الهرمونات الخاصّة بالنمو

يعدّ فصل الشتاء واحداً من الفصول الأربعة، والذي يأتي مباشرةً بعد فصل الخريف، حيث يبدأ من الواحد والعشرين من ديسمبر وينتهي في العشرين من مارس.

لفصل الشتاء على الإنسان تحديداً بالكثير من الفوائد، أهمّها:

- نضج أنواع مختلفة من الفواكه المفيدة فيه، والغنيّة بالفيتامينات والألياف تحديداً؛ وهذا يقلل من تعرّض الإنسان للكثير من الأمراض والمشاكل الصحية.

- قلة التعب تحديداً عند ممارسة التمارين الرياضيّة؛ نتيجة برودته وحاجة الجسم للدفئ، إضافةً إلى قلّة فقدان السوائل والأملاح المعدنية.

- قصر ساعات النهار وبالتالي يقلّ الشعور عند الكثيرين بالاضطراب والاكتئاب، وبالتالي تتغيّر نفسية الكثيرين نحو الأفضل، فالبعض يفضل غياب أشعة الشمس.

- زيادة فرصة النمو؛ بحيث تزداد خلال فصل الشتاء قدرة الجسم على إفراز الهرمونات الخاصّة بالنموّ.

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