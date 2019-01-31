ضرورة تناول فطر المشروم كونه مصدرًا للفيتامينات والأملاح المعدنية

ينصح خبراء الصحة ويوجهون إلى ضرورة تناول فطر المشروم كونه مصدرًا مهمًا للفيتامينات والأملاح المعدنية، ولاحتوائه على كمية كبيرة من البروتينات التي تعد عنصرًا أساسياً في تكوين الجسم.

ووفقا للعلماء في جامعة ماساتشوستس الأمريكية فإن المواظبة على تناول الفطر وخصوصا الشامبنيون، تقلل من نمو الأورام الخبيثة في الجسم وتعزز المناعة بشكل عام، فضلا عن أن بعض المواد الموجودة في الفطر تعمل على تفعيل مركبات داخل الخلايا تخفف من تأثير الالتهابات التي تتسبب بالأورام الخبيثة، وبالإضافة لكل تلك الخواص فإن فطر المشروم له تأثيراته المفيدة على الجهاز الهضمي، فهو يعمل على محاربة بعض أنواع الفيروسات التي تضعف المناعة.

وأكد العلماء أصحاب الدراسة أنهم توصلوا لتلك النتائج بعد أبحاث مطولة شاركت فيها نحو 2000 سيدة ممن كن يعانين من أورام خبيثة، حيث بينت نتائج الأبحاث أن أكل فطر المشروم بانتظام ساعد في تباطؤ نمو الأورام، وخصوصا عند النساء اللواتي كن مصابات بسرطان الثدي.

وبناء على تلك النتائج يوصي العلماء النساء اللواتي يعانين من سرطان الثدي أو من لديهن تاريخ عائلي مع هذا المرض، بأكل مائة جرام من فطر المشروم يوميًا.

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