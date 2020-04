10 أسباب تجعلك تتناولين من فيتامين سي

من فوائد فيتامين C أنه ينتج الكولاجين، البروتين الضام في الجسم، وبالتالي فانه ضروري لصحة الأنسجة الضامة, مثل الجلد, العظام والأوتار, اللثة والأوعية الدموية. بسبب هذه الميزة، فان فيتامين C ضروري لالتئام الجروح، وبالتالي ينبغي استخدامه كعلاج قبل وبعد الجراحة.

قبل الدخول في فوائد فيتامين سي نبدا اولا، بالسؤال الذي يطرح نفسه - هل يفضل اخذ مكملات فيتامين سي، او ربما يكفي الاعتماد على كمية فيتامين C التي يتم الحصول عليها من تناول الفواكه والخضروات؟ الجواب لهذا السؤال واضح: من المستحيل تقريبا الحصول على كمية كافية من فيتامين C من المواد الغذائية.

الانسان هو واحد من الثدييات التي لا تنتج هذا الفيتامين في اجسامها بسبب طفرة جينية. غيره من الثدييات تنتج فيتامين C في اجسامها بكمية 40-300 ملغ لكل كيلوغرام من وزن الجسم، ولكن الانسان لا ينتج حتى مليغراما واحدا منه. من هناك نستنتج ان الشخص الذي يزن 70 كغم يحتاج الى ما لا يقل عن 2800 ملغم من فيتامين C يوميا. حتى الحمية الغذائية الغنية بالفواكه والخضروات، لا توفر سوى عشر هذه الكمية.

فيتامين C هو في الواقع امن للاستخدام، ولكنه مع ذلك يبقى مادة قوية. الاستخدام الامن والفعال للفيتامين C يتطلب الكثير من المعرفة. كل شخص يكون رد فعلة مختلف، وايضا احتياجات كل شخص تتغير مع التغييرات في وضعه. قبل تناول فيتامين C، فمن المهم التشاور مع متخصص في موضوع الطب بالتصحيح الجزيئي مثلما هو مهم استشارة الطبيب قبل تناول اي دواء.

بين الاشخاص الذين يمنعون من اخذ جرعات عالية من فيتامين C، هم اولئك الذين يكون لديهم مستوى الحديد عالي واولئك الذين يوجد لديهم نقص خلقي في انزيمG6PD . معظم الناس قادرين على اخذ جرعات فعالة من فيتامين C.

عشرة أسباب تبرز فوائد فيتامين سي (Vitamin C) واخذه على شكل مكملات:

1. فيتامين C فعال في الوقاية من نزلات البرد والانفلونزا، وايضا في علاجها. علاوة على ان الكثير من الناس يشهدون بذلك، فان الغالبية العظمى من الدراسات تدعم هذا الموقف. كل هذا يتوقف على الجرعة، والتي ينبغي ان تكون مرتفعة بما يكفي لعلاج / للوقاية من الانفلونزا.

2. يشفي فيتامين C من معظم الامراض الفيروسية عندما يتم استخدامه بشكل صحيح. على سبيل المثال، فان الدكتور فريدريك كيلنر وثق ستين حالة من مرض شلل الاطفال، والتي عالجها عن طريق حقن تحتوي على فيتامين C. الشفاء كان تاما، ولم تحدث اي اضرار للعضلات لدى اي من هؤلاء الاطفال. اعطاء فيتامين C للاطفال قبل وبعد تلقي اللقاح يحميهم من الاضرار المحتملة للقاحات نفسها. بالاضافة الى ذلك، فان الاطفال الذين يتلقون جرعة يومية كافية من هذا الفيتامين، يكونون اقل عرضة لاخطار كل الامراض الفيروسية التي يتم التطعيم ضدها.

3. يخفض فيتامين C من مستويات الكولسترول. الكولسترول هو مادة ضرورية للجسم، ووفقا لنهج التصحيح الجزيئي، فان مستوى الكولسترول يزيد عندما يكون الجسم بحاجه اليه. على ما يبدو، فان فيتامين C يعمل بشكل يلغي حاجة الجسم للكوليسترول المرتفع في الدم.

4. فيتامين C موجود بتركيز عال في جميع اجزاء العين، وهذه علامة على ان العينين بحاجه اليه. اخذ فيتامين C يخفض ضغط العين المرتفع بفعالية وبسرعة، ويمنع بذلك تكون الزرق. من المحتمل ان تناول فيتامين C يمنع ايضا حدوث الساد، ويعمل جنبا الى جنب مع فيتامين E لمنع ضرر مرض السكري على شبكية العين.

5. اعلى تركيز من فيتامين C في الجسم يكون في الغدد الكظرية، حيث انه يمنع تاكل قوة التعامل مع ضغوط الحياة.

6. فيتامين C يحيد او يقلل من الاضرار الناجمة عن مجموعة عديدة من السموم البيئية، بما في ذلك البنزين، المبيدات الحشرية، النيكوتين، النترات، الاشعاعات والمعادن الثقيلة. كما انه يقلل من الاثار الضارة للتدخين والكحول. اليوم، نحن بحاجة الى المزيد من فيتامين C اكثر مما كان عليه في الماضي، بسبب كثرة السموم في بيئتنا الحديثة.

7. عند وجود مستويات عالية من فيتامين C في الدم، يمكن تجنب العملية الاولية من تصلب الشرايين، والدمج بين فيتامين C والحمض الاميني ليسين يمكنه ان يقلل من الترسبات في الشرايين. هذه العملية تؤدي الى التخفيف عن الذين يعانون من الذبحة الصدرية، عادة في غضون عشرة ايام الى شهر.

9. هناك العديد من الميزات لفيتامين C التي تحمي ضد السرطان.

10. يبدو ان فيتامين C هو الدواء الاكثر اهمية من بين الادوية القائمة. تقريبا ليس هناك اي مرض لا يمكنه ان يؤثر عليه بشكل ايجابي، ولكن الشيء المهم هو الجرعة المناسبة.

الآن سنتناول بعض الاعتراضات على تناول جرعات عالية من فيتامين C:

- ووفقا للدراسات من كلية هارفارد للطب وغيرها، فان فيتامين C لا يؤدي لحصى الكلى. كذلك، لا يوجد اي اساس للادعاءات التي تفيد بانه يضر بالكبد او الكلى، يسبب السرطان، يدمر فيتامين B12 او سلبيات اخرى ضده.

- الجرعة اليومية الموصى بها لفيتامين C، هي 60 ملغ، فهي بالفعل تمنع حدوث داء الاسقربوط، ولكن هذا المرض يظهر فقط في نهاية عملية الضمور. من الممكن مقارنة الاستهلاك اليومي الموصى به لدفع الحد الادنى للاجور، فهو ربما يكفي للشباب، ولكنه بالتاكيد غير كافي بالنسبة لمعظم المسنين.

- صحيح ان الجرعة المرتفعة من فيتامين C يتم امتصاصها بشكل اقل مقارنة مع الجرعة المنخفضة، ولكن فقط من حيث النسبة المئوية. اي كمية اكبر - 100٪ من 500 او 50٪ من 5000؟ على اي حال، فان ما لم يتم امتصاصه ويبقى في الامعاء، فانه يحمي خلايا الامعاء من السموم والسرطان. ما يتم امتصاصه ويفرز في البول، يمنع حدوث التلوثات في المسالك البولية.

