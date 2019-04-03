10 أطعمة غنية بـ فيتامين k
يدعم فيتامين K صحة القلب
فيتامين k هو إحدى الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون، ويلعب دورًا في تخثر الدم، حيث أنه ينشط البروتين الذي يخثر الدم، كما يعمل على توليف بروتينات العظام.
نقص الفيتامين k يؤدي إلى:
• أمراض القلب
• ضعف العظام
• تسوس الأسنان
• السرطان
نحصل على الفيتامين ك غالبًا من البكتيريا المعوية، لذلك مستويات هذا الفيتامين تعتمد بشكل كبير على صحة الأمعاء.
كل ما تريد معرفته عن "فيتامين د "
هناك نوعان من فيتامين k
• فيتامين k1، ويتواجد في في الخضروات.
• فيتامين k2 ويسمى أيضًا بميناكينون، يتواجد في منتجات الألبان، كما تنتجها البكتيريا في القناة الهضمية.
• هناك أيضًا نسخة اصطناعية وهي فيتامين k3 ولا يوصى به.
وجد أن تناول الأغذية الغنية بالفيتامين k2 لها فوائد صحية أكثر من الأغذية الغنية بالفيتامين k1.
فوائد الأطعمة الغنية بفيتامين k:
• دعم صحة القلب
• تحسين كثافة العظام
• استعادة صحة الفم
• مكافحة السرطان
• منع الالتهابات
الأغذية المثالية التي يوجد فيها فيتامين E
10 أطعمة غنية بالفيتامين k:
• الورقيات الخضراء
• ناتو (فول الصويا المخمر)
• البصل
• براعم بروكسل
• الملفوف
• البروكلي
• منتجات الألبان (المخمرة)
• الخوخ
• الخيار
• الريحان المجفف
الفوائد الصحية لفيتامين k:
• صحة القلب:
يساعد فيتامين k على منع تكلس الشرايين، و هي أحد الأسباب الرئيسية للنوبات القلبية.
يعمل ذلك عن طريق نقل الكالسيوم من الشرايين و بالتالي عدم السماح لتشكل لويحات صلبة.
• صحة العظام:
يزيد الفيتامين k من كمية بروتين معين مطلوب للحفاظ على كالسيوم العظام، وبالتالي الحد من خطر هشاشة العظام.
وجدت بعض الدراسات أن تناول كميات عالية من فيتامين k عمل على وقف فقدان العظام لدى الأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام.
• الوقاية من السرطان:
ثبت أن فيتامين k فعال في الحد من خطر سرطان البروستات والقولون والمعدة والأنف والفم.
وجدت إحدى الدراسات أن الجرعات العالية من فيتامين k ساعدت المرضى الذين يعانون من السرطان على استقرار وتحسين وظائف الكبد.
لمزيد من صحتكِ وجمالكِ:
تكثرون من تناول البروكلي بعد هذه المقالة
معلومات هامة حول فيتامين B5
اختيار المحرر
1 - 4 من 12