10 أطعمة غنية بـ فيتامين k

فيتامين k هو إحدى الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون، ويلعب دورًا في تخثر الدم، حيث أنه ينشط البروتين الذي يخثر الدم، كما يعمل على توليف بروتينات العظام.

نقص الفيتامين k يؤدي إلى:

• أمراض القلب

• ضعف العظام

• تسوس الأسنان

• السرطان

نحصل على الفيتامين ك غالبًا من البكتيريا المعوية، لذلك مستويات هذا الفيتامين تعتمد بشكل كبير على صحة الأمعاء.

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هناك نوعان من فيتامين k

• فيتامين k1، ويتواجد في في الخضروات.

• فيتامين k2 ويسمى أيضًا بميناكينون، يتواجد في منتجات الألبان، كما تنتجها البكتيريا في القناة الهضمية.

• هناك أيضًا نسخة اصطناعية وهي فيتامين k3 ولا يوصى به.

وجد أن تناول الأغذية الغنية بالفيتامين k2 لها فوائد صحية أكثر من الأغذية الغنية بالفيتامين k1.

فوائد الأطعمة الغنية بفيتامين k:

• دعم صحة القلب

• تحسين كثافة العظام

• استعادة صحة الفم

• مكافحة السرطان

• منع الالتهابات

الأغذية المثالية التي يوجد فيها فيتامين E

10 أطعمة غنية بالفيتامين k:

• الورقيات الخضراء

• ناتو (فول الصويا المخمر)

• البصل

• براعم بروكسل

• الملفوف

• البروكلي

• منتجات الألبان (المخمرة)

• الخوخ

• الخيار

• الريحان المجفف

الفوائد الصحية لفيتامين k:

• صحة القلب:

يساعد فيتامين k على منع تكلس الشرايين، و هي أحد الأسباب الرئيسية للنوبات القلبية.

يعمل ذلك عن طريق نقل الكالسيوم من الشرايين و بالتالي عدم السماح لتشكل لويحات صلبة.

• صحة العظام:

يزيد الفيتامين k من كمية بروتين معين مطلوب للحفاظ على كالسيوم العظام، وبالتالي الحد من خطر هشاشة العظام.

وجدت بعض الدراسات أن تناول كميات عالية من فيتامين k عمل على وقف فقدان العظام لدى الأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام.

• الوقاية من السرطان:

ثبت أن فيتامين k فعال في الحد من خطر سرطان البروستات والقولون والمعدة والأنف والفم.

وجدت إحدى الدراسات أن الجرعات العالية من فيتامين k ساعدت المرضى الذين يعانون من السرطان على استقرار وتحسين وظائف الكبد.

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