فوائد قد تصدمك عن المنسف

ما هي فوائد المنسف؟ ما هي مكونات المنسف؟ ما هي بهارات المنسف؟ ما هي القيمة الغذائية للمنسف؟ كيف تعمل المنسف باللحم على الطريقة الأردنية؟

طبق وطني في الأردن،وهو من الأطباق الأساسية والتراثية العريقة، يطبخ في الأعراس والولائم والأفراح والأحزان وأيام الجمع، يتميز المنسف عن باقي أنواع الطبخ العربية باستخدام لبن الجميد الذي يصنع من الحليب بعد تحويله إلى لبن رائب تتكون من لحم الضأن مع سائل الجميد والأرز.

مكونات المنسف

الجميد هو عبارة عن لبن مجفف على شكل كرات يابسة له طعم ونكهة خاصة ويمكن حفظه لمدة طويلة من دون أن يفسد .

لحم الخروف أو الغنم أو الدجاج.

الأرز.

خبز الشراك.

السمن البلدي.

المكسرات المقلية من صنوبر ولوز.

بهارات المنسف

2 ملعقة كبيرة حندقوق مجفف ومطحون

2 ملعقة كبيرة كركم بودرة

1ملعقة كبيرة زعتر مجفف مطحون

1 ملعقة كبيرة بابونج مجفف مطحون

نصف ملعقة كبيرة نعنع مجفف مطحون

نصف ملعقة كبيرة هيل مطحون

القيمة الغذائية للمنسف

القيمة الغذائية للمنسف أنه غني بالعديد من العناصر الغذائية كالبروتينات والمعادن والفيتامينات ويحتوي 100 غرام المنسف على 315 كيلوجول و55 غرام كربوهيدرات و8 غرام دهون .

لبن المنسف يعتبرغني بالكالسيوم والبروتينات ومجموعة فيتامينات ب"ب1- ب3 – ب6– ب12" وهذه المواد كلها ضرورية لبناء خلايا الجسم والعظام .

اللحم تعتبر مصدر اساسي للبروتينات التي يتطلبها الجسم للبناء والنمو والمحافظة على الجسم كما أنها المصدر الاساسي للعديد من المعادن (الحديد، الفسفور، الزنك والنحاس) والفتيامينات وخاصة ( ب6- ب12) ولكن يفضل أن تكون اللحوم من الجدي للتقليل من دسم المنسف ومحتواه من الدهون المشبعة المضرة للصحة أما في حال استعمال لحم الخروف يجب الانتباه إلى أن كمية الدهون ستكون أكثر وبالتالي يفضل إزالة كل الدهون عن اللحم أو جمع الدهون من أعلى شراب المنسف .

الأعشاب والكركم التي تضاف الى اللبن أو الأرز لها فائدة كبيرة في التخفيف من حدوث امراض الكبد وقرحة المعدة والاثنى عشر، وتخفيف نسبة الكولسترول في الدم ومنع التخثر، كما أنها تعمل كمضاد للأكسدة والالتهابات ومنع تكون خلايا سرطانية.

يعتبر الارز المصدر الاساسي للنشويات في أكلة المنسف مما يجعل هذه الأكلة متكاملة من البروتينات والنشويات والدهون وبعض المعادن والفيتامينات .

المكسرات تزيد من القيمة الغذائية حيث أنها تحتوي على كمية جيدة من المغنسيوم وزيوت أوميغا 3 وفيتامين (هـ) وزيادة كمية الطاقة المتناولة وبالتالي زيادة الوزن .

يفضل إضافة طبق من البصل الأخضر والفجل والجرجير والبقدونس لوجبة المنسف حيث أن المنسف يفتقر للالياف .

ولرفع القيمة الغذائية للمنسف يمكن تقديم الفواكه قبيل البدء في تناوله او بعد للإستفادة من الألياف وبعض الفيتامينات التي يفتقر إليها المنسف وخاصة فيتامين ج والذي بدوره يساعد في إمتصاص الحديد .

المنسف يعتبر طعام دسم وسريع الهضم بسبب وجود شراب الجميد فيه المصنوع من اللبن وهذا الجميد يسرع من عملية الهضم فلا غرابة أن يشعر الشخص بالجوع بعد ساعتين من تناول المنسف وكذلك يجب عدم الإكثار من تناوله وخاصة للأشخاص الذين يعانون من إرتفاع الكولسترول والدهنيات وزيادة الوزن كونه غني بالدهون والسعرات الحرارية.

كيف أعمل لبن المنسف؟

ضعي الجميد في وعاء واغمريه بالماء الساخن.

في قدر على نار متوسطة، ضعي حوالي كوب من الماء واتركيه على النار حتى الغليان.

ضعي الجميد المنقوع مع مائه في الخلاط الكهربائي.

ثبّتي مصفاة فوق قدر واسكبي فيها مزيج الجميد.

أضيفي اللحم والبصل والهيل والكركم.

منسف باللحم على الطريقة الأردنية

مقادير منسف باللحم على الطريقة الأردنية

1 ونصف كيلو أرز.

لحمة بلدية 7قطع متوسطة الحجم.

اثنين رأس لبن جميد.

لبن سائل رائب 1 ليتر.

سمنة بلدية 1 ملعقة كبيرة.

لوز مبشور 200غ.

صنوبر 50غ.

خبز شراك عدد 4.

بقدونس مفروم للزينة.

كركم معلقة صغيرة لتغير لون الأرز.

مكعب مرق.

طريقة تحضير منسف باللحم على الطريقة الأردنية

أولاً نتٱكد من غسل اللحمة جيداً ونسلقها بعد ذلك في وعاء مناسب بوضع في الماء ورق الغار وحب الهيل، باقة عطرية.

ثم ننقع الأرز بماء دافئ ومع قليل من الملح وملعقة الكركم وتركه لمدة عشر دقائق.

ننقع أيضٱ رؤوس لبن الجميد لمدة ويفضل قبل ليلة.

بعد انتهاء من سلق اللحمة نٱخد الماء ونصفيها من أي شوائب وبعذ ذلك نٱخد بمعيار نصف لتر من الماء ونخلطه مع واحد ليتر من اللبن الرائب واللبن الجميد المنقوع وخلطه في الخلاط لمدة خمس دقائق.

بعد ذلك نتركه علئ نار هادئة مع التحريك المستمر في اتجاه واحد لمدة 15 دقيقة ونضع مكعب مرق ومعلقة سمنة لإضافة النكهة الرائعة.

يجب طبخ الأرز مع رعاية تحميصه جيدٱ وأن يكون لونه أصفر خفيف ويغطى ويترك على نار هادئة لمدة 20دقيقة.

يسكب على سدر كبير مملوء بخبز الشراك "الصاج" ومن ثم ذلك فرد الأرز وبعد ذلك وضع اللحمة بطريقة مرتبة ومن ثم ذلك تزيينه باللوز والصنوبر والبقدونس.

وضع اللبن في وعاء ويقدم بجانب المنسف، وصحتين وعافية.

طريقة عمل المنسف الأردني على أصوله