فاكهة الرمان مفيدة جداً للإنسان بفضل احتواء حبيباتها الحمراء اللامعة على العديد من الفيتامينات؛ مثل: فيتاميني ج، هـ، والبروتينات بما يسد 9% من احتياج الإنسان اليومي، ناهيك عن المعادن والعناصر الغذائية المهمة؛ مثل: النحاس، والبوتاسيوم، والمنجنيز، والفسفور، والحديد، والكالسيوم، والمغنيسيوم، والزنك، والسيلينيوم.

قد يتعجب القارئ للوهلة الأولى من استخدام قشور الرمان، فعلى الرغم من كونه فاكهة إلا أن قشورها لا تؤكل حسب ما هو شائع، بيد أن خلطات الطب الشعبي الهندي البديل أثبتت كفاءة هذه القشور في علاج العديد من الأمراض، ولا سيما أنها تحتوي على مواد مضادة للأكسدة، ومركبات الفلافونويد، والمركبات الفينولية، بالإضافة الى مادة العفص الدباغية، والعديد من المعادن المهمة والسكريات المعقدة.

ومن أهم فوائد قشر الرمان خلال الدورة الشهرية:

1- التخلص من النزيف الرحمي المفرط عند النساء وقت الدورة الشهرية، وذلك من خلال أخذ ملعقة صغيرة مرتين يومياً.

2- استخدام المحلول كغسول لمنطقة الأعضاء التناسلية، مما يطهرها، ويحميها من البكتيريا.

3- تسريع نزول الدم الناتج عن انسلاخ بطانة الرحم، وتخفيف حدة الآلام المصاحبة له.

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