يعتبر قشر المانجو أحد المصادر الغنية بالفيتامينات والمعادن الطبيعية مثل فيتامين ب٦، فيتامين أ، فيتامين ج، حمض الفوليك والنحاس، هذا بالإضافة إلى احتوائه على نسبة عالية من الألياف ومضادات الأكسدة الطبيعية، مع سعرات حرارية قليلة وخلوه من الدهون والكوليسترول، كل هذه الخواص جعلت فوائد قشر المانجو بالنسبة للجسم عديدة مع أضرار نادرة للغاية، ولذلك سوف نتناول في هذا المقال فوائد قشر المانجو وخصائصه المذهلة للجسم في مكافحة الإصابة ببعض أنواع السرطان وأمراض القلب والزهايمر وفوائده لمرضى السكري والحوامل وغيرها من الصفات المفيدة للجسم.

ما هي العناصر الغذائية الموجودة في قشر المانجو؟ وما هي فوائدها؟

من المعروف أن المانجو تحتوي على مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية سواء فيتامينات أو معادن تعود بالنفع على جميع أجزاء الجسم، ولكن المثير في الأمر أن قشر المانجو أيضاً يحتوي على الكثير من محتويات المانجو، ولذلك ينصح الأطباء بتناول قشر المانجو سواء في صورة عصير أو بعد تجفيفها للاستفادة من قيمتها الغذائية العالية، ومن بين محتويات قشر المانجو نجدها تحتوي على:

الألياف

تعتبر الألياف التي تحتوي عليها المانجو من أهم محتوياتها حيث تفيد في التخسيس وذلك لأنها تمنحك الشعور بالشبع لمدة طويلة، وتحافظ على صحة الجهاز الهضمي، كما أنها مفيدة للحامل حيث تحميها من الإمساك الشائع عند الحوامل وخاصةً في شهور الحمل الأولى.

المانجيفيرين، النوراثيريول، و الريسفيراترول

تعتبر هذه المواد من أهم محتويات قشر المانجو فهي عبارة عن مضادات أكسدة طبيعية وقوية حيث تساعد في الوقاية من الإصابة بالسرطان، بما في ذلك أورام الثدي والرئتين والقولون والدماغ والحبل الشوكي.

مركبات التراي تيربين، والتراي تيربينويد ( triterpenes & triterpenoids)

تحتوي قشور المانجو على نسبة عالية من هذه المركبات النباتية والتي تساعد بصورة كبيرة في مكافحة الإصابة بالسرطان ومرض السكري.

فيتامين أ

يعتبر فيتامين أ ضرورياً للحفاظ على صحة ونضارة البشرة والأغشية المخاطية، كما أن له دوراً مهماً بالنسبة للحامل والجنين وذلك لأنه يعتبر عاملاً مهماً في نمو الأعضاء الرئيسية في جسم الجنين مثل العظام والرئتين والقلب والكليتين والعينين.

فيتامين ج

يساعد فيتامين ج أو سي على تحسين امتصاص الحديد من الأمعاء، وهذا بالطبع يفيد الحوامل المصابات بالأنيميا ويتناولن المكملات الغذائية التي تحتوي على الحديد، كما يساعد على الوقاية من الإصابة بالأنيميا ونقص مستوى الهيموجلوبين.

فيتامين ب٦

يعتبر فيتامين ب٦ من أكثر العوامل المخففة لعرض الغثيان الصباحي عند الحوامل.

حمض الفوليك

تعتبر المانجو وقشرها من المصادر الغنية بحمض الفوليك الضروري جداً في فترة الحمل لنمو الجنين بصورة صحيحة والحفاظ على صحة الحبل الشوكي.

البوتاسيوم

يعتبر البوتاسيوم أحد العناصر الضرورية للجسم للحفاظ على توازن السوائل، كما أنه يساعد في تنظيم معدل ضربات القلب والتحكم في ضغط الدم.

النحاس

يعتبر النحاس من العناصر الضرورية للحفاظ على صحة العظام، خصوصاً في المرأة الحامل.

فوائد قشر المانجو

كما ذكرنا أن فوائد المانجو عديدة، ليس هذا فحسب بل أن فوائد قشر المانجو أيضاً متعددة وتفيد جميع أعضاء الجسم ولها أدوار ووظائف حيوية بالنسبة للجسم، ولذلك سوف نتناول فوائد قشر المانجو بالتفصيل في هذا المقال، وهي كالآتي:

١- فوائد قشر المانجو للرجال

تتعدد فوائد المانجو للجنس بالنسبة للرجال، ويرجع هذا التأثير إلى احتواء قشر المانجو على نسبة عالية من فيتامين E والذي يزيد من نشاط الهرمونات الجنسية لدى الرجال، ولذلك يساعد تناول قشر المانجو في منح الرجال الخصائص والفوائد الآتية:

زيادة الرغبة الجنسية للرجل.

تحسين مستويات الخصوبة عند الرجال، وذلك عن طريق زيادة عدد الحيوانات المنوية.

تعزيز الأداء والقدرة الجنسية لدى الرجال من خلال علاج مشكلة ضعف الانتصاب.

تحسين الحالة المزاجية للرجل أثناء العلاقة الحميمة وذلك عن طريق الحد من القلق والتوتر، حيث يعتبران من أكثر عوائق المتعة أثناء العلاقة الجنسية.

تعزيز الصحة الجنسية للرجل.

٢- فوائد قشر المانجو للحامل

تتعدد فوائد قشر المانجو بالنسبة للحوامل، وذلك لما تحتويه من عناصر غذائية مهمة لصحة المرأة أثناء الحمل وكذلك مهمة لصحة وتكوين الجنين بصورة سليمة، ومن بين فوائد المانجو للحامل وللجنين:

يساعد في تكوين ونمو عظام الجنين بصورة سليمة، وذلك نظراً لاحتوائها على عنصر النحاس.

يدخل في البناء السليم للعمود الفقري والحبل الشوكي للجنين ويزيد من قوته، وذلك نظراً لاحتوائها على حمض الفوليك.

تغذية الجنين بفضل محتواها من العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن الطبيعية.

تعويض المرأة الحامل بالعناصر التي تحتاجها أو تفقدها أثناء الحمل مثل البوتاسيوم وحمض الفوليك الذي تحتاجه الحامل خصوصاً في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل لمنع حدوث تشوهات خلقية للجنين.

منع مشكلة تساقط الشعر وهي من أكثر المشكلات التي تواجهها الحامل أثناء فترة الحمل.

منع جفاف الجلد وترطيبه.

الوقاية من الإصابة بالإمساك وعلاجه إن وجد، وذلك بفضل محتواها من الألياف.

المساعدة في علاج الأنيميا التي تنتج عن نقص عنصر الحديد، وهي أحد أكثر الأمراض انتشاراً أثناء فترة الحمل، وذلك بفضل محتواها الغني بالحديد وفيتامين سي الذي يساعد في تحسين امتصاص الحديد.

حماية الأم من الولادة المبكرة وذلك نظراً لمحتواها من مضادات الأكسدة الطبيعية والتي أيضاً تمنع تلف خلايا الجسم.

تعزيز نمو الجهاز العصبي للجنين، وذلك بفضل محتواها من فيتامين ب٦.

تدعيم حاسة الإبصار لدى الجنين وذلك بفضل محتواها من فيتامين أ.

تخفيف أعراض الغثيان الصباحي عند الحوامل وذلك بفضل محتواها من فيتامين ب٦.

٣- فوائد قشر المانجو للبشرة

نظراً لاحتواء قشر المانجو على نسبة كبيرة من مركبات كاروتينات البوليفينول والانثوسيانين والتي تساعد على مقاومة ظهور علامات التقدم في السن والشيخوخة المبكرة مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة، والتي تعد من الظواهر طبيعية الحدوث ولذلك لا يمكن منع حدوثها وإنما فقط يمكن تأخيرها من خلال تقليل التوتر وتناول العناصر المؤخرة لحدوث التجاعيد والخطوط الرفيعة المصاحبة للتقدم في العمر مثل فيتامين سي ومضادات الأكسدة الموجودة في قشر المانجو، كما تحافظ المانجو على صحة ونضارة وشباب البشرة والجلد، ومن بين فوائد قشر المانجو للبشرة:

تجديد خلايا البشرة ومقاومة ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.

الوقاية من الإصابة بالتشققات الجلدية.

تقوية الجهاز المناعي ومقاومة الإصابة بالعدوات البكتيرية والفيروسية التي تصيب الجلد، وذلك بفضل محتواها من فيتامين سي ومضادات الأكسدة.

التخلص من الخلايا الدهنية وإذابة الشحوم المتراكمة في الجسم.

مقاومة التلف الناتج عن التعرض لأشعة الشمس والعوامل البيئية الضارة، وذلك نظراً لاحتوائها على مضادات الأكسدة الطبيعية.

٤- فوائد قشر المانجو للوجه

تتعدد فوائد قشر المانجو للوجه، وذلك لما تحتويه من فيتامين سي ومضادات الأكسدة الطبيعية والتي تساعد على:

التخفيف من ظهور حب الشباب.

إزالة وتفتيح المناطق الداكنة في الوجه.

إزالة البثور السوداء، وتجديد حيوية ونضارة الوجه.

التخلص من خلايا الجلد الميتة، وتجديد الخلايا.

الحفاظ على رطوبة ونعومة الوجه.

ولهذه الأسباب تتعدد استخدامات قشر المانجو في تركيبات العناية بالوجه والبشرة وذلك نظراً لتعدد فوائد قشر المانجو في هذا الغرض، والتي من بينها:

ماسك وجه المانجو

يعد ماسك وجه المانجو بديلا آمناً لمستحضرات التجميل التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة، ويمكنك عمله في المنزل بطريقة بسيطة عن طريق تجفيف قشر المانجو في الشمس، ثم سحقه ليصبح في صورة بودرة، ثم تمزج هذه البودرة بملعقة صغيرة من الزبادي واستخدامها كماسك للوجه، حيث يعمل ماسك الوجه المكون من قشر المانجو والزبادي على تفتيح البقع الداكنة وإزالة العيوب من الوجه وإضافة المزيد من التوهج لبشرتك.

غسول المانجو للوجه

يمكنك أيضاً صنع غسول للوجه من قشر المانجو وذلك عن طريق أخذ لب المانجو وإضافة ملعقة صغيرة من مسحوق اللوز إليها، مع ملعقة كبيرة من الحليب، ثم مزج هذا الخليط جيداً وتركه لمدة تتراوح بين ١٠ إلى ١٥ دقيقة، ثم استخدامه كغسول للوجه.

منظف ​​المانجو للوجه

كما ذكرنا فإن قشر المانجو غني بمضادات الأكسدة القوية، والتي تساعد على إزالة السموم من البشرة وترميمها من الداخل، لذلك أضيفي ملعقة صغيرة من دقيق القمح إلى مسحوق المانجو وامزجيهم بالماء الدافئ ثم ضعي الخليط على وجهك مع تدليكه برفق من أسفل لأعلى للحصول على أفضل النتائج، يعمل هذا الخليط كمنظف للوجه ومنشط أو فاتح لمسام البشرة.

مزيل لحبوب الشباب

تعتبر مشكلة حب الشباب من أكثر المشاكل انتشاراً في فترة الشباب وخصوصاً في فصل الصيف، ولكن يمكن استخدام قشور المانجو في التخلص من حب الشباب، وذلك عن طريق أخذ قشور المانجو ووضعها في الماء وهو يغلي، ثم استخدام المستخلص على وجهك حيث يعمل كمادة قابضة ممتازة ومزيل لحب الشباب.

مقشر الجلد

يمكن استخدام قشور المانجو كمقشر للوجه، وذلك عن طريق إضافة ملعقة صغيرة من مسحوق قشر المانجو إلى ملعقة صغيرة من الحليب الممزوجة بالعسل ثم يتم فرك هذا الخليط على الوجه بحركة دائرية، حيث يساعد ذلك في تقشير الجلد الميت وإزالة الرؤوس السوداء مما يساعد على تجديد شباب وحيوية الوجه واستعادة النضارة والتألق.

٥- فوائد قشر المانجو للشعر

تتعدد فوائد المانجو وكذلك فوائد قشر المانجو للشعر، وذلك بفضل محتواها من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الطبيعية، والتي تمنح الشعر الفوائد الآتية:

تساعد محتويات قشر المانجو في تقوية الشعر من جذوره ومنحه الترطيب العميق ولذلك السبب يمكن استخدامه كبلسم طبيعي للشعر.

مكافحة ظهور القشرة في فروة الرأس، وهي من أكثر مشكلات الشعر انتشاراً هذا بالإضافة إلى دورها الفعال في علاج مشاكل فروة الرأس الأخرى مثل الالتهابات الناتجة عن عدوى فطرية أو بكتيرية وذلك نظراً لاحتواء قشر المانجو على فيتامين أ، فيتامين سي ومضادات الأكسدة الطبيعية.

تنشيط الدورة الدموية الواصلة إلى فروة الرأس وما لذلك من تأثير محفز لتجدد ونمو بصيلات الشعر بصورة أكثر صحة، وذلك بفضل محتواها من فيتامين هـ.

علاج تساقط الشعر وفك التشابك في أطرافه نظراً لما تحتويه قشور المانجو من فيتامينات ومعادن وأحماض دهنية.

٦- فوائد قشر المانجو للتخسيس

نظراً لاحتواء قشر المانجو على مجموعة من المركبات الطبيعية التي تمنع تراكم الدهون في الجسم وتساعد على حرق وإذابة الدهون والشحوم، ومن ثم إنقاص الوزن والمساعدة في علاج السمنة، ومن فوائد قشر المانجو للتخسيس الآتي:

محاربة دهون البطن وذلك نظراً لتأثير قشر المانجو المحسن لعملية الأيض أو التمثيل الغذائي.

زيادة معدلات حرق وإذابة الدهون المتراكمة في الجسم مما يساعد على التخلص من الوزن الزائد.

تخفيض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم مما يساعد على التخسيس.

تمنح المانجو من يتناولها الإحساس بالشبع وعدم الرغبة في تناول الطعام، وذلك نظراً لمحتواها من الألياف كما أنها تتسبب في إرسال إشارات الشعور بالشبع إلى الجهاز العصبي من خلال إفراز بعض الهرمونات.

يساعد قشر المانجو في الحد من مشكلات الجهاز الهضمي مثل عسر الهضم.

٧- فوائد قشر المانجو الأخضر

تتعدد فوائد قشر المانجو الأخضر للجسم وهي تتميز عن القشر المجفف باحتوائها على عناصر مضادة للأكسدة تكون أقوى وأكثر، ولذلك يساعد تناول قشر المانجو الأخضر في الوقاية من الكثير من الأمراض مثل الأورام السرطانية ويحمي الجسم من العدوى البكتيرية والفيروسية بفضل تأثيرها المضاد للجراثيم، هذا بالإضافة لاحتوائها على الألياف والكثير من العناصر الغذائية من معادن وفيتامينات والتي تحمي الجسم من الإصابة بالكثير من أمراض العظام والمفاصل والعضلات وبصفة خاصة التهابات المفاصل، ليس هذا فحسب حيث يعتبر قشر المانجو من الأغذية المفيدة جداً لمرضى السكر وكبار السن حيث يساعد على الوقاية من الإصابة بمرض الزهايمر وذلك نظراً لاحتواء قشر المانجو على مركبات طبيعية تعمل على زيادة مستوى الإدراك العقلي.

٨- فوائد قشر المانجو المجفف

يمكن تجفيف قشر المانجو واستخدامه كمسحوق، حيث تتعدد فوائد المانجو المجفف بالنسبة للجسم، ومن بين فوائد قشر المانجو المجفف نذكر الآتي:

قتل الخلايا الدهنية وحرق الدهون وإذابة الشحوم المتراكمة في الجسم.

الحد من الاضطرابات المعدية، والمساعدة في حل مشكلة عسر الهضم، كما يمنع حدوث الإمساك أو يعالجه إن وجد بفضل تأثيره الملين لما يحتويه من ألياف.

الحد من الشعور بالانتفاخ وطرد الغازات والسموم الضارة من الجسم.

تنظيم عمل المعدة والجهاز الهضمي.

الحفاظ على حيوية وكفاءة عمل أجهزة الجسم.

يعتبر قشر المانجو المجفف مفيداً لمرضى السكري، وذلك لأنه يحسن من تأثير الأنسولين في الجسم عن طريق خفض مستوى الدهون وعلاج السمنة.

الوقاية من الإصابة بالزهايمر، بفضل تأثيره المحسن للذاكرة، وقدرته على زيادة مستوى التركيز.

منع ظهور علامات التقدم في السن مثل التجاعيد والخطوط الرفيعة.

الوقاية من أمراض العظام والمفاصل.

يساعد قشر المانجو المجفف في علاج مشكلات الشعر مثل القشرة وتساقط الشعر.

٩- فوائد قشر المانجو للقلب

أشارت بعض الدراسات إلى أن فوائد قشر المانجو وصلت إلى قدرته على الوقاية من أمراض القلب وذلك لأنه يعد مصدراً غنياً بالبيتا كريبتوثانكسين، وهي إحدى المركبات المغذية التي توجد في النباتات وتعمل على دعم الاتصال بين خلايا الجسم كما تساعد في الوقاية من الإصابة بالأمراض القلبية، كما أن قشر المانجو يحتوى على نسبة عالية من البوتاسيوم والعديد من الفيتامينات الضرورية للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، هذا بالإضافة إلى المحتوى العالي من الألياف الموجودة في قشر المانجو والذي يساعد في الوقاية من الإصابة بأمراض القلب، حيث أشارت بعض الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يتبعون أنظمة غذائية غنية بالألياف تنخفض لديهم معدلات الإصابة بالأمراض القلبية بنسبة ٤٠٪.

١٠- فوائد متنوعة لقشر المانجو

بخلاف فوائد قشر المانجو المذكورة أعلاه، أشارت بعض الدراسات إلى دور قشر المانجو في الوظائف الآتية:

تقليل خطر الإصابة بأمراض الرتج ، أو التهاب الأمعاء، وذلك نظراً لاحتوائها على الألياف.

، أو التهاب الأمعاء، وذلك نظراً لاحتوائها على الألياف. تعزيز الجهاز المناعي ، وذلك نظراً لاحتواء قشور المانجو على نسبة عالية من فيتامين أ، وفيتامين سي ومضادات الأكسدة الطبيعية وكلها عوامل تعمل على تعزيز مناعة الجسم.

، وذلك نظراً لاحتواء قشور المانجو على نسبة عالية من فيتامين أ، وفيتامين سي ومضادات الأكسدة الطبيعية وكلها عوامل تعمل على تعزيز مناعة الجسم. تحسين الدورة الدموية ، وذلك نظراً لاحتواء قشور المانجو على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تعمل على تنشيط الدورة الدموية.

، وذلك نظراً لاحتواء قشور المانجو على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تعمل على تنشيط الدورة الدموية. تقليل خطر النزيف ، حيث تعاني بعض النساء من نزيف شديد أثناء الدورة الشهرية مما يتسبب في فقدان كمية كبيرة من الدم، ونظراً لاحتواء قشور المانجو على مواد تعمل على تقليل النزيف يمكن استخدامها لهؤلاء النساء لحمايتهم من مخاطر النزيف.

، حيث تعاني بعض النساء من نزيف شديد أثناء الدورة الشهرية مما يتسبب في فقدان كمية كبيرة من الدم، ونظراً لاحتواء قشور المانجو على مواد تعمل على تقليل النزيف يمكن استخدامها لهؤلاء النساء لحمايتهم من مخاطر النزيف. علاج الحموضة ، حيث أن درجة حموضة المانجو أعلى من ٧ درجات، ولذلك بإمكانها معادلة الزيادة في الحمض المعدي وضبط مستويات الحموضة في المعدة.

، حيث أن درجة حموضة المانجو أعلى من ٧ درجات، ولذلك بإمكانها معادلة الزيادة في الحمض المعدي وضبط مستويات الحموضة في المعدة. تقوية الذاكرة وتحسين التركيز، وذلك نظراً لاحتواء قشر المانجو على نسبة عالية من مواد الجلوتامين الحمضية.

أسئلة شائعة بخصوص فوائد قشر المانجو

تتعدد الأسئلة بخصوص فوائد قشر المانجو وكيفية استخدامه ومخاطره على الحامل، وهذا ما سوف نجيب عنه بالتفصيل في هذه الفقرة.

ما هي مخاطر أكل قشر المانجو على المرأة الحامل؟

تعتبر أضرار المانجو قليلة فيما عدا بعض الأمور التي يجب توخي الحذر منها عند تناول المانجو أو قشر المانجو للحامل وهي كالآتي:

وجود أى رد فعل تحسسي تجاه المانجو

تعد المانجو من الفواكه المسببة للحساسية عند بعض الأشخاص، لذلك يجب توخي الحذر إذا كنتِ لديك حساسية تجاه المانجو.

الحوامل المصابات بسكر الحمل

وذلك نظراً لاحتواء المانجو الناضجة على نسبة كبيرة من السكر، ولهذا السبب يجب تناول المانجو بحرص شديد وعدم الإفراط فيها إن كنتِ تعانين من سكر الحمل (gestational diabetes).

الحوامل المصابات بارتفاع ضغط الدم المصاحب للحمل، أو ارتفاع في مستوي الأملاح

وذلك نظراً لاحتواء المانجو على نسبة عالية من أملاح الأوكسالات (oxalate) والتي قد تسبب تكون حصوات الكلى أو ربما ترفع ضغط الدم بصورة أكبر نظراً لأن الأملاح تسبب احتباس للماء في الجسم مما يزيد من ضغط الدم، ولذلك يجب عدم الإفراط في تناول المانجو للحوامل اللواتي يعانين من ارتفاع مستوي الأملاح وعرضة لتكون حصوات الكلى، وكذلك الحوامل اللواتي يعانين من ارتفاع ضغط الدم المصاحب للحمل (gestational hypertension).

المانجو المعرضة لنسبة عالية من المبيدات والمواد الكيماوية

يستخدم المزارعون أنواع كثيرة من المواد الكيماوية الخطيرة على صحة الأم والجنين، لذلك يجب انتقاء المانجو المزروعة بصورة طبيعية والغير معرضة لتلك المواد الضارة.

هل قشر المانجو يزيد الوزن؟

كما ذكرنا سابقاً في المقال فإن قشر المانجو يساعد على التخسيس ولا يسبب زيادة في الوزن، وذلك لأن المانجو فاكهة منخفضة في الطاقة (٠.٦ سعر حراري فقط لكل جرام)، خالية من الكوليسترول، وتخلو من الدهون، كما أن قشر المانجو يعمل على حرق وتفتيت الدهون المتكتلة وحرق السعرات الحرارية بصورة سريعة، وبالتالي يساعد في فقدان الوزن، كما أنه يحارب الدهون المتراكمة في منطقة البطن ويمنع تراكمها مرة أخرى وذلك بفضل تأثيره المختزل على عملية التمثيل الغذائي.

ولهذا السبب من الوصفات الطبيعية للتخسيس ينصح بتناول المانجو بقشرها، وإذا لم يكن بمقدورك أكل المانجو بقشرها، يمكنك تقشير المانجو، وأخذ القشر وتقطيعه في صورة شرائح والتسلية به كسناك بين الوجبات، وأيضاً يمكن وضع قشر المانجو في الفرن حتى يصبح ذو قرمشة تشبه الشيبس ثم أكله كسناك، ومن الممكن أن يوضع القشر في الماء المغلي ثم يصفي الماء ويضاف إليه عدد ٢ ليمونة ويتم تناول المشروب ساخناً أو بارداً.

هل قشر المانجو يسبب الإمساك؟

بالطبع هذا الأمر ليس صحيحاً، فكما ذكرنا سابقاً في المقال أن قشر المانجو مفيد في الوقاية من الإمساك أو علاجه إن وجد، وذلك نظراً لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف والبوليفينول التي تنشط الجهاز الهضمي وتزيد حركته وبالتالي تحسن عملية الهضم وتعالج الإمساك وهذا يفسر التأثير الملين لقشر المانجو، وهذا التأثير مفيد للغاية في الحوامل والأشخاص المصابين بالإمساك المزمن.

ما هي طريقة تناول قشور المانجو؟

يمكن أكل قشور المانجو بمفردها، ولكن قد يكون من غير المناسب للبعض تناولها وهي نيئة، لذلك يمكن استخلاص بعض العناصر الغذائية الموجودة في قشر المانجو من خلال عمل عصير من قشر المانجو مع الليمون، وذلك عن طريق خلط بعضاً من قطع قشر المانجو الأخضر مع قطع الليمون الطازجة وتحلية المشروب بقليل من السكر، وعصرهما جيداً معاً ثم يتم تصفية المشروب وتناوله، وهناك طريقة أخرى لتناول قشر المانجو بدون إضافة سكر ألا وهي تجفيفه في الفرن، ثم يتم تتبيل القشر بالفلفل الحلو أو الكمون أو الملح على حسب الرغبة وأكلها مقرمشة مثل الشيبسي.

ما هي أضرار قشر المانجو؟

كما ذكرنا فإن فوائد قشر المانجو عديدة ومنافعه للجسم مذهلة، بينما تندر أضراره، فيما عدا الحساسية والمبيدات التي تتعرض لها المانجو خلال فترة زراعتها.

الحساسية

يعاني بعض الأشخاص من الحساسية تجاه قشر المانجو، وذلك نظراً لاحتوائها على مادة اليوروشيول، وهي المادة الموجودة في البلوط السام واللبلاب السام، لذلك يعاني الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه اليوروشيول من ظهور طفح جلدي أو صعوبة في التنفس في حال تناولهم للمانجو أو لمسهم لقشر المانجو، لذلك تناول قشر المانجو غير آمن بالنسبة لهؤلاء الأشخاص.

التعرض للمبيدات الحشرية

قد يؤدي التعرض للمبيدات الحشرية الضارة التي تتعرض لها المانجو خلال فترة زراعتها إلى خطر الإصابة ببعض الأمراض السرطانية أو اضطرابات في الغدد الصماء أو مشاكل في الإنجاب، ولتفادي هذا الخطر يجب اختيار قشور المانجو العضوية أو غسل المانجو بطريقة جيدة قبل تناول قشرتها.

وأخيراً، تجدر بنا الإشارة إلى فوائد قشر المانجو وتعدد خصائصه المذهلة لمختلف الوظائف الحيوية في الجسم، ولذلك ينصح بتناول قشر المانجو سواء في صورة عصير أو مجففاً وعدم التخلص منه والاكتفاء بتناول ثمرة المانجو.