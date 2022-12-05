كريم acm depiwhite advanced هو عبارة عن كريم لعلاج تصبغات الجلد، واسمرار البشرة، والتخلص من البقع الداكنة، وتبييض بشرة الجسم بالأخص منطقة المرفقين والركبتين، وهو متوفر في أنبوب 40 ملم، وسعره 26 دولار.

فوائد كريم acm depiwhite advanced

كريم acm depiwhite advanced يعمل على التفتيح الليلي

تركيبة متطورة و متكاملة لعلاﺝ ﺍﻟﺒﻘﻊ الداكنة و الكلف و التصبغات الجلدية وتوحيد لون البشرة يحتوي على أحماض الفواكه لتجديد الخلايا وإعادة نضارة

يعالج التصبغات الناتجة من آثار حب الشباب والندب وآثار الحرق

يعالج التصبغات والكلف بعد الحمل

توحيد لون البشرة بعد حروق الشمس

يعالج ﺍﺳﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻜﻮﻋﻴﻦ ﻭﺍﻟﺮﻛﺒﺔ واليدين

يعمل على تقشير البشرة وتفتيحها

طريقة استخدام كريم acm depiwhite advanced

يستخدم كريم acm depiwhite advanced يومياً بعد تنظيف البشرة ليلاً قبل النوم.

مكونات كريم ACM depiwhite

يحتوي كريم ACM depiwhite على الكثير من مواد التفتيح وعناصر الترطيب الغنية والمهمة جدًا لنعومة البشرة.

يحتوي كريم ACM depiwhite على حمض الكوجيك وهو مفتح طبيعي للبشرة ويعرقل نشاط الميلانين المسؤول عن تصبغ الجلد.

يحتوي على مستخلص بذور العنب وهو من الزيوت المرطبة للبشرة والمصححة لـ لونها.

غني بزيت الجلسرين وهو مرطب عميق المفعول.

يعمل يحتوي كريم ACM depiwhite على تقشير الجلد بشكل خفيف جدًا، ما يسمح بتجديد خلاياه لأنه يحتوي على حمض اللاكتيك ويساهم في تفتيح البشرة.

يساعد على ترميم الجلد وتجديد خلايا ويمنع تكون التصبغات بسبب احتوائه على فيتامين b3 أو Niacinamid.

يمنع هذا الكريم من تكون البقع من جديد وذلك نتيجة احتوائه على مضادات الأكسدة مثل فيتامين سي أو فيتامين أ.

فوائد Depiwhite peel-off mask

من فوائد Depiwhite peel-off mask أنه يعالج التصبغات الجلدية وتجديد خلايا البشرة وإعادة نضارتها

يعالج التصبغات حب الشباب، الكلف، حروق الشمس، النمش، والبقع التي تنتج بعد الليزر.

يعمل على تقشير وتفتيح و توحيد لون البشرة وترطيبها

طريقة استخدام Depiwhite peel-off mask

يستخدم 3 مرات أسبوعيًا ويبقى لمدة نصف ساعة حتى يجف ثم يزال كقطعة واحدة.

فوائد واقي الشمس ACM depiwhite

كريم ديبي وايت واقي شمس 50+ يضمن حماية من أشعة الشمس (UVA+UVB) ،بالإضافة إلى الحماية من أشعة الضوء المرئي(الضوء الأزرق والبنفسجي) وبالتالي حماية كاملة وقصوى من الأشعة الضارة التي تسبب التصبغات للبشرة

يعطي تأثير لغاية 90% تدوم حتى 6 ساعات من الاستخدام فهو مناسب للأشخاص العاملين لساعات طويله حيث أن وضع القليل منه في الصباح يغنيك عن تكرار وضعه أثناء التعرض للشمس.

فوائد لوشن Depiwhite body milk

من فوائد لوشن Depiwhite body milk لتفتيح وترطيب جميع مناطق الجسم

لوشن Depiwhite body milk مستحلب لترطيب وتفتيح الجسم.

يحتوي لوشن Depiwhite body milk على زبدة الشيا وزيت الجوجوبا وشمع النحل والعديد من العناصر الفعالة ليحافظ على ترطيب البشرة لغاية 8 ساعات.

من مميزات لوشن Depiwhite body milk لتفتيح وترطيب جميع مناطق الجسم خالي من العطور وملمسه مخملي على البشرة.

فوائد كريم ACM depiwhite تحت العيون

العمل على إزالة الانتفاخات تحت العين وآثار الإجهاد والهالات السوداء.

فوائد Depiwhite peel off mask

ماسك Depiwhite peel off mask يعمل على تجديد خلايا البشرة وإعادة نضارتها.

يعمل Depiwhite peel off mask على تقشير البشرة وتوحيد لونها وتنظيفها من الشوائب.

فوائد سيروم مركز مضاد للأكسدة

تركيبة مميزة من فيتامين أ وفيتامين سي.

علاج علامات تقدم البشرة

يخفف التجاعيد

يقلل التصبغات الجلدية

منح البشرة المظهر الصحي المشرق

طريقة استخدام سيروم مركز مضاد للأكسدة

تزال قطعة القصدير ثم يضغط على الغطاء المطاطي مرتان

ثم ترج العلبة ثم يكون جاهز للاستخدام.

ثم يوضع على كامل الوجه و الرقبة ليلاً قبل النوم وتحفظ العلبة بالثلاجة ويستهلك خلال شهر من بعد فتحه.

تجربتي مع سيروم فيتامين سي للوجه وفوائده للبشرة

أفضل مرهم لعلاج البواسير والشرخ الشرجي