فوائد لحم الغزال

لحم الغزال يعتبر من بين اللحوم الأغلى ثمناً في العالم، ويعود ذلك إلى ندرة هذا الحيوان المعرّض للإنقراض، وإلى طعم لحمه الشهي جداً والطري.

وأشارت بعض الأبحاث الإماراتيّة التي قام بإجرائها الباحث والطبيب محمد الحمّوديّ إلى أنّ لحم الغزلان له العديد من الفوائد لجسم الإنسان، كما أنّه يعالج العديد من الأمراض، ومن أبرز الأمراض التي يعالجها:

- يعالج لحم الغزال مرض الشلّل النصفيّ

- يساعد لحم الغزال على تقوية وشدّ الأعصاب

- يساعد لحم الغزال على إذابة الدهون

- يعمل لحم الغزال على التخلّص من الإمساك لأنّه مدرّ للبول

- لحم الغزال صاحب قيمة غذائيّة مرتفعة

- يُساعد لحم الغزال على انخفاض ضغط الدمّ

- يساهم لحم الغزال في تحسين معدّلات الخصوبة

- يعمل لحم الغزال على تقوية عضلة القلب

- يحتوي لحم الغزال على نسبة جيّدة من مادّة الجلكوبين الذي يسهل تحوّله إلى مادّة الجلوكوز في الجسم.

- يعتبر لحم الغزلان مهمّ جدّاً للخلايا العصبيّة لأنّه يعمل على منحها الطاقة وتنشيط المخ والخلايا العصبيّة

- يعمل لحم الغزال على منح الجسم عنصر البوتاسيوم الضروريّ في عملية تبادل السيّالات العصبيّة، حيث يقوم بنقلها من النهايات العصبيّة إلى المناطق المراد حركتها، كما يسهّل انتقال الأوامر في القشرة الدماغيّة دون أن يسبّب الإرهاق للخليّة.

- لحم الغزلان مادّة غذائيّة مهمّة جدّاً في توفير عنصر الكالسيوم، وعنصر الفوسفور، هذان العنصران المهمّان في تقوية العظام والأسنان لذلك يعتبر من أهمّ الأطعمة للحماية من الإصابة بمرض هشاشة العظام

- يزود لحم الغزلان الجسم بعنصر الزنك المهمّ في تعزيز إفرازات الجهاز المناعيّ للجسم

- يوفّر لحم الغزلان فيتامينات ومواد بروتينيّة مهمّة للنساء الحوامل.

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