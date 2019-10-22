فوائد ماء البصل الصحية والجمالية للجسم

البصل هو من الخضراوات الأساسية والأكثر استهلاكًا في العالم، فقد استُخدم لأغراض الطهي والأغراض الطبية لآلاف السنين، وهو يحتوي على عدد من المركبات المضادة للأكسدة والمضادة للبكتيريا والفطريات، إذ إنه مفيدٌ للأشخاص الذين يعانون من انخفاض الشهية، وتصلّب الشرايين، والربو المزمن، والتهاب الشعب الهوائية التحسّسي، والسّعال الناتج عن الزكام.

وفي هذا المقال نقدم لكم فوائد ماء البصل:

الوقاية من السرطان

أثبتت الأبحاث أنّ اتباع حمية غذائية تحتوي على نسبةٍ مرتفعةٍ من عصير البصل الأحمر يمكن أن يُقلل من خطر الإصابة بسرطان المعدة، ووفقاً للمعهد الوطني للسرطان فإنّ عصير البصل يقي أيضاً من سرطان المريء، والثدي، والقولون.

أنواع سرطان الثدي

تقليل الحساسية

يقلّل شرب عصير البصل الأحمر الحساسية، وذلك لاحتوائه على مادة الكيرسيتين وقد أثبتت الأبحاث التي أُجريت عام 2006م في مجلة (Journal of Biological Regulators and Homeostatic Agents) أنّ مادة الكيرستين، وهو فلافونول، تثبط الهستامين، وإفرازات الخلايا الأخرى التي تُسهم في تفاعلات الحساسيّة، وعلى الرغم من ذلك هناك حاجة لإجراء المزيد من الأبحاث على الإنسان والحيوان.

الحفاظ على صحة القلب

أثبت الخبراء أنّ عصير البصل فعّال في تعزيز صحة القلب، كما أكّدت منظمة الصحة العالمية فعالية البصل للذين يعانون من تصلّب الشرايين؛ وذلك لاحتواء البصل على مركبات الكبريت العضوية ذات الرائحة القوية، والتي لها خصائص ممتازة في محاربة الخلايا السرطانية لدى الإنسان، بالإضافة إلى ذلك تعزز المركبات الكبريتية لزوجة الدم، مما يقي من تخثر الدم غير المرغوب به.

تعزيز نمو الشعر

أثبتت دراسة صغيرة نُشرت في مجلة الأمراض الجلدية أنّ استعمال عصير البصل على فروة الرأس يساهم في نمو الشعر لدى بعض الأشخاص، واشتملت الدراسة على الأشخاص يعانون من داء الثعلبة، ووجد الباحثون أنّ استعمال عصير البصل مرتين يومياً لمدّة أسبوعين قد ساهم بفعالية في نموّ الشعر، ويعود ذلك لاحتواء عصير البصل على الكبريت، ومضادات الأكسدة مثل الفلافونويد.

تعزيز الهضم

يحتوي البصل على مادة أينولين وهي تعدّ نوعاً من أنواع الألياف الغذائية التي تساعد على تكاثر البكتيريا الجيّدة الموجودة في الجهاز الهضمي، كما تلعب دوراً هاماً في تحريك الأمعاء بشكلٍ مُنتظم، وبالتالي الوقاية من الإمساك، بالإضافة إلى ذلك يحسّن ذلك النوع من البكتيريا الطريقة التي يجمع بها الجهاز الهضمي المغذّيات من الأطعمة.

للحد من تساقط الشعر

يحتوي عصير البصل على خصائص مضادة للبكتيريا، تعمل على إزالة الجراثيم، والالتهابات المتواجدة في فروة الرأس، والتي تتسبب بتعرض الشعر للمشاكل والفقدان، ويحتوي عصير البصل على نسبة مرتفعة من الكبريت، والتي تساعد على تقوية الشعر، وتحسين تدفق الدم لبصيلات الشعر، بالإضافة الى إزالة التهابات فروة الرأس.

يعالج مشكلة البثور وحب الشباب

يُعتبر البصل من أقوى المطهرات الطبيعية؛ لقدرته على حماية البشرة من البكتريا المسببة للحبوب، وذلك لاحتوائه على مضادات الالتهابات ومضادات الميكروبات، حيث تُمزج ملعقة كبيرة من عصير البصل مع ملعقة من زيت الزيتون، ثم يُطبق المزيج على الوجه، ويترك لمدة عشرين دقيقة، بعد ذلك يُغسل جيداً بالماء.

المزيد من الصحة والجمال:

فوائد قناع الشمندر للوجه وطريقة تحضيره

فوائد الحلبة

فوائد بذور الشيا