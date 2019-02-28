فوائد ماء البصل... كنز صحي متكامل!

يعمل ماء البصل على تحسين عمليّة الهضم

البصل هو أحد أنواع النباتات التي تنتمي إلى فصيلة الزنبقيّات، وتتكوّن نبتة البصل من أوراق أنبوبيّة غضّة تتصل بقواعد متشحّمة ومطمورة أسفل سطح التربة، وظيفتها تخزين المواد الغذائية، أما ساق البصلة فهو قرصي الشّكل يوجد أسفل الأوراق التي تنتهي بجذور ليفية، وتمتاز نبتة البصل برائحتها القويّة والنفّاذة المسيلة للدموع، بسبب احتوائها على نسبة عالية جداً من المواد الكبريتية، وخاصةً مادة "سلفات الآليل" الطيّارة، ويعتبر البصل من أقدم الخضروات الّتي عرفها الإنسان على مر التاريخ، وتشتهر جزيرة شندويل الواقعة في مدينة سوهاج المصرية بأنّها المكان الّذي يحتوي على أفضل أنواع البصل في العالم على الإطلاق. ويشكّل البصل إحدى الوسائل التي تستخدم لإضفاء نكهةٍ فريدة من نوعها على الأطعمة، ويحتوي البصل على الكثير من العناصر والقيم الغذائية المهمة والضرورية لصحّة الإنسان، كما أنّه يشكّل علاجاً لبعض الأمراض والمشاكل الصحية، ومن أبرز القيم الغذائية التي تحتويها نبتة البصل، هي: السعرات الحرارية، ونسبة قليلة جداً من الدهون، والكربوهيدرات، والألياف، والبروتينات، كما أنّها تحتوي على فيتامينات "ب 6" و "جـ"، والبيوتين، والكروم، والكالسيوم، والصوديوم، والمغنيسيوم، والفسفور، والكبريت، والزيوت الطيّارة، كما يعتبر البصل من النباتات الغنيّة بالماء. فوائد ماء البصل يمكن تناول البصل مطهوّاً مع الطعام، أو مقليّاً أو مشوياً، وبعض الناس يحبّذون تناوله نيئاً أو مجفّفاً، وفي جميع الحالات فإنّه سيبقى محتفظاً بقيمه الغذائية العظيمة، وهنالك من يستخلص المياه الموجودة في البصل ويشربها؛ فهي ذات فائدة عظيمة لجسم الإنسان، وتستخرج المياه من البصلة عن طريق عصرها للحصول على ما يسمّى عصير البصل.

ومن أبرز فوائد ماء البصل أو عصير البصل:

- يعمل على تحسين عمليّة الهضم.

- يقي الإنسان من الإصابة بالحساسية. يعتبر علاج فعّال للبرد.

- يقوّي العظام.

- يعمل على تقوية بصيلات الشعر وتحسين نموه.

- له فائدة كبيرة للبشرة، ويساعد في حلّ مشكلة حب الشباب.

- يحسّن من مستوى السكر في الدم.

- يحمي القلب من الإصابة بالأمراض.

- يقي من الإصابة بالسرطان.

- يعمل على تقليل أمراض العين، ويساعد في علاج مشكلة الماء الأبيض الّذي قد تصاب به العين.

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