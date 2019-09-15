يُعتبر مشروب الكركم والزنجبيل والليمون من خلطات الأعشاب الطبيعية الطبية والعلاجية للإنسان، وتعود أهميته الكبيرة إلى احتوائه على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، كالفيتامينات، والمعادن، ومضادات الأكسدة، والالتهابات وغيرها، وسنتعرف في هذا المقال على فوائد مشروب الكركم والزنجبيل والليمون:

1- يُقوي جهاز المناعة، فهو يقي الجسم من الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.

2- يُحسن عمل الجهاز الهضمي، فيقيه من عسر الهضم، والانتفاخ، ويطرد الغازات. يزيد عملية التمثيل الغذائي.

3- يُساعد على فقدان الوزن، حيث يُذيب الدهون المتراكمة خاصة في منطقة الخصر.

4- يقي من الإصابة بالسرطان، وخاصة سرطان القولون والبروستاتا، حيث إنّ اللون الأصفر للكركم يأتي من مادة الكركمين النشطة، والتي تُعتبر أحد مضادات الأكسدة القوية.

5- يُساعد على علاج قرحة المعدة وحالات الربو، والإكزيما.

6- يُعالج قشرة الرأس بدهن الشعر بالمزيج المُضاف إليه زيت الزيتون قبل الاستحمام بخمس عشرة دقيقة، فذلك يؤدي إلى تنشيط الدورة الدموية، وتغذية فروة الرأس.

7- يُعالج حب الشباب؛ لاحتوائه على خصائص مُطهرة، ومضادة للجراثيم، ويتم ذلك بخلط المزيج مع مسحوق خشب الصندل، ثمّ دهن الوجه به، وتركه لمدة عشر دقائق، وغسله بعد ذلك بالماء الفاتر.

8- يُعالج الهالات السوداء، بخلط المزيج مع الأرز المطحون، والحليب، وعصير الطماطم، وتغطية الوجه بالخليط، وتركه لمدة ثلاثين دقيقة، وغسله بالماء الفاتر.

9- يُساعد على علاج المشاكل الجلدية، كالصدفية، وحبوب الشباب، كما يُقلل النمش في الجسم.

10- يمنع تساقط الشعر؛ لاشتماله على مادة الكيراتين التي تدخل في تركيب الشعر.

11- يُخفف آلام الحيض وتشنجات الرحم.

12- يقضي على رائحة الفم الكريهة، فله القدرة على تطهير الفم، وتنشيط إنتاج اللعاب الذي يقضي على البكتيريا المتسببة في انبعاث هذه الرائحة.

13- يُساعد على التخلص من الأرق، والقلق، والإجهاد، كما يُحسن الأداء العقلي ويُقوي الذاكرة.

14- يُعالج حصوات المرارة؛ لاحتوائه على حمض الستريك الذي يُذيب الحصى في المرارة، وترسبات الكالسيوم في الكلى.

15- يُفتح البشرة، ويُزيل البقع الداكنة الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس الحارقة لساعات طويلة.

16- يفيد المدخنين في تنظيف الرئة.

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