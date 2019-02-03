فوائد ممارسة الرياضة للأطفال

ممارسة رياضة قوية يومياً تساعد الأطفال على الحد مشاكل القلب والسكرى

الرياضة مهمة لصحتنا ودائماً ما ينصحنا الأطباء بذلك للحفاظ على أوزاننا، ولكن في التقرير التالي نقدم لك فوائد مختلفة للرياضة للأطفال تعرفي عليها.

كشفت دراسة علمية حديثة عن أن ممارسة رياضة قوية فى كل يوم يمكن أن يساعد بعض الأطفال والمراهقين على الحد من خطر الإصابة بمشاكل القلب والسكرى، ووفقًا للموقع الطبى الأمريكى "Health Day New"، قام الباحثون بفحص ما يقرب من 11 ألف طفل، تتراوح أعمارهم بين 4 و18 عامًا، في الولايات المتحدة والبرازيل وأوروبا.

ووجد الباحثون أن استبدال مشاهدة التليفزيون مع 10 دقائق فى اليوم من النشاط المكثف قد توفر فوائد كبيرة لقلب الشباب الذين لديهم خصر كبير نسبيًا ومستويات مرتفعة من الأنسولين في الدم، لأن هذه هي العوامل التى تعرضهم لخطر الإصابة بمشاكل فى القلب وأمراض التمثيل الغذائى، مثل داء السكرى من النمط الثانى.

وقال المؤلف الرئيسي "جوستين مور" أستاذ الطب العائلى والمجتمع في مركز "ويك فوريست" الأمريكى إن كمية قليلة من ممارسة الرياضة الكثيفة كل يوم تعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

وأضاف الباحثون أن جرعة قصيرة نسبيًا ولكن مكثفة من النشاط البدني ربما أقل من 10 دقائق فى اليوم، والتي هي بالتأكيد ممكنة لمعظم الشباب يمكن أن تتحول إلى أن تكون جزءًا من "وصفة طبية" للأطفال للحفاظ على صحة القلب والتمثيل الغذائى.

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