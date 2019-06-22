ربما يختلف العلماء وأطباء الأطفال حول ما إذا كان يجب أن ينام الطفل بجوار الأم أم في سرير منفصل داخل الغرفة ذاتها، ولكن هناك شبه إجماع على عدم ترك طفلك ينام في غرفة مستقلة وحده، حيث إن حضن الأم وصوتها ورائحتها هم نافذة الرضيع التي يتعرف من خلالها على العالم المحيط به، ومن ثم لا يجب حرمان طفلك من هذه الميزة.



فوائد نوم الطفل الرضيع بجوارك أو في نفس الغرفة :

تلامس جلد طفلك مع جلدك له آثار علاجية، حيث يؤدي ذلك إلى تمتع رضيعك بصحة أفضل ويعزز ذلك نمو الدماغ.

نوم طفلك بجوارك يقلل توتره ويحسن وظائف القلب والأوعية الدموية وحالتها.

شعور المولود بالدفء نتيجة قربه من الأم ينعكس عليه في صورة الحصول على نوم هادئ وعميق.

أثبتت الدراسات أن نوم رضيعك بجانبك يحميه من متلازمة الموت المفاجئ للرضع.

يمكّنك نوم الطفل بنفس الغرفة من مراقبته ليلاً والتصرف في حال حدث أي عارض أثناء نومه.

يسهل عليكِ وجود رضيعك بنفس الغرفة الذهاب إليه سريعاً إذا احتاجك.

نوم طفلك بجوارك يعزز الروابط بينكما ويمده بالإحساس بالأمان مما يقلل من شعوره بالتوتر.

يضمن نوم رضيعك بجانبك في خلال الشهور الأولى من عمره سلامة تكوين دماغه وصحة قلبه، ويؤمّن له النمو النفسي السليم.

وجد أن نوم الرضع بجوار أمهاتهم في الدول النامية يقلل من تعرضهم لحوادث الموت بمقدار النصف.