وضع مكعبات الثلج على هذه المنطقة يساعد على إعادة شحن الجسم بالطاقة!

وضع مكعبات الثلج على الرقبة يعمل على معالجة اضطرابات الغدة الدرقية

معظمنا يستعمل الثلج لوضعه في العصائر ولكن قلة قليلة من الناس يعرفون أن استخدام مكعبات الثلج يومياً يساعد في الشفاء وإعادة شحن الجسم بالطاقة ومدّه بها وجعل الشخص يشعر بأنه أصغر سناً.

توجد نقطة في العنق تسمى فينغ فو. هذه النقطة بحسب الطب الصيني تجعل جسمك، إذا وضعت عليها مكعب الثلج بانتظام، يتجدد وستجد نفسك تشعر بالصحة والسعادة والنشاط.

الطريقة:

- تمدد على بطنك، وضع مكعباً من الثلج على نقطة “فينج فو”.

- اترك المكعب مدة 20 دقيقة. يمكنك القيام بهذه العملية مرتين في اليوم.

- ما إن تستيقظ في الصباح اعتمد هذه الطريقة قبل أن تتناول شيئاً.

- وقبل النوم طبقها أيضاً، أما الفوائد التي ستقدمها لك هذه الطريقة فهي:

• تجعل نومك أفضل

• تحسن مزاجك

• تشفي الجهاز الهضمي

• تقضي على الكريب والزكام

• تريحك من الصداع، وجع الأسنان وآلام المفاصل.

وثمة فوائد أخرى :

• تفيد هذه الطريقة في معالجة أمراض الجهاز التنفسي

• معالجة اضطرابات الغدة الدرقية

• التخفيف من العوارض التي تشعر بها المرأة قبل العادة PMS

• تنظيم الدورة الشهرية

• تساعد في معالجة امراض القلب والشرايين

• وتحسن صحة الدماغ.شارك علق خبيرة الاعشاب امل سعيد

قد يعجبك أيضاً:

10 مؤشرات على ارتفــاع مستوى الدهون لديك

9 وصفات طبيعية لأجعل صوتي ناعم وجميل

٧ عادات تساعد عقلنا على تحسين عمله