فوائد زيت الزيتون للوجه الحماية من اثار أشعة الشمس الضارة، ترطيب وتغذية البشرة، تخفيف التجاعيد وعلامات تقدم السن، تعقيم وتنظيف البشرة.

زيت الزيتون من ثمار الزيتون عن طريق العصر أو الضغط، ويعتبر هذا الزيت من أجود أنواع الزيوت النباتية، وأكثرها فائدة، لذا فهو يستخدم في العديد من المجالات على نحو واسع خاصة في مجال: الطهي، والعناية بصحّة الجسم، والبشرة، وحيوية الشعر، والطب البديل، ويمكن استخدامه وحده او خلطه مع مكوّنات أخرى لإعطاء نتائج مضاعفة.

زيت الزيتون يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة للصحة؛ فهو يَمتاز باحتوائه على مواد مضادة للأكسدة والالتهابات، بالإضافة إلى الكثير من المُغذّيات النباتية وأحماض الهيدروكسي، كما تحتوي ثلاثة أرباعه على الدهون على شكل أوميغا 9 وحمض الأوليك، ويعتبر زيت الزيتون مَصدراً جيّداً لفيتامين E.

فوائد زيت الزيتون للوجه

من فوائد زيت الزيتون للوجه أنه علاج البشرة الجافة وجعلها ناعمة الملمس وطرّية، وذلك عند ترك الزيت على الوجه حتى الصباح.

التخلّص من التجاعيد والخطوط الدقيقة حول العَينين، وذلك بوَضع زيت الزيتون تحت العينين قبل النوم وتركه لصباح اليوم التالي.

علاج الشفاه المتشقّقة والجافّة، وذلك بإضافة قطرة من زيت الزيتون قبل النوم لترطيبها ومنحها لمعاناً.

من فوائد زيت الزيتون للوجه الحدّ من التجاعيد ومنح الوجه شباباً وتوهّجاً، وذلك بتَدليك الوجه بزيت الزيتون لمدة 5 دقائق كل يوم.

من فوائد زيت الزيتون للوجه تغذية الرموش ومنحها لوناً غامقاً، وذلك بوضع القليل من زيت الزيتون عليهم قبل النوم.

من فوائد زيت الزيتون للوجه إزالة المكياج والشوائب العالقة بالوجه وخلايا الجلد الميتة، وذلك بغمر قطعة قطن بكميّة من زيت الزيتون وتمريرها بالوجه لمسح المكياج.

فوائد زيت الزيتون قبل النوم

فوائد زيت الزيتون قبل النوم لا تعد ولا تحصى، يعد شرب زيت الزيتون في الليل قبل النوم مفيد لصحة الجهاز الهضمي، حيث أنه يساعد على تقليل إنتاج حمض المعدة ويعمل على تخفيف الأعراض المرتبطة بحموضة المعدة والارتجاع الحمضي ويعزز من حركة الأمعاء، ومن فوائد زيت الزيتون قبل النوم يساعد الجهاز الهضمي على امتصاص الفيتامينات والعناصر الغذائية من الطعام بشكل أفضل.

من فوائد زيت الزيتون قبل النوم أنه يحافظ على شرايين الجسم، ويمنحها مزيداً من المرونة، ويمكن استخدامه من خلال تناول ملعقة كبيرة منه يومياً قبل النوم.

من فوائد زيت الزيتون قبل النوم يخفض نسبة الكولسترول الضار في الجسم، كما يمنع عملية أكسدة الخلايا؛ لاحتوائه على مادة البوليفينول.

فوائد زيت الزيتون قبل النوم أنه يساعد على فقدان الوزن، إذ يمنح الإنسان شعوراً بالشبع، وبالتالي يقلل كمية الطعام المتناول.

يقي من الإصابة بالسكتة الدماغية، وتحديداً للكبار في السن؛ لاحتوائه على حمض الأوليك.

فوائد زيت الزيتون قبل النوم يحافظ على صحة القلب، إذ ينظم معدل ضرباته، كما يحميه من الإصابة بالعديد من الأمراض، مثل: النوبة القلبية، والذبحة الصدرية.

يساهم في علاج مشاكل البشرة المختلفة، والتي تتمثل في: البثور، وحب الشباب، والرؤوس السوداء، ويمكن استخدامه من خلال مزج ملعقة كبيرة من زيت الزيتون مع ملعقة كبيرة من الملح في وعاء، ووضع المزيج على المنطقة المصابة مع التدليك برفق مدة عشر دقائق، ثمّ غسله.

من فوائد زيت الزيتون قبل النوم يؤخر ظهور علامات الشيوخة، والتي تتمثل في: الخطوط حول العينين، وعلى الجبين، والخدود؛ لاحتوائه على مادة البوليفينول التي تقي الخلايا من عملية الأكسدة، وتحديداً خلايا الدم الحمراء.

يعالج حروق البشرة الناجمة عن أشعة الشمس، وذلك من خلال مزج ملعقة كبيرة من زيت الزيتون مع ملعقة كبيرة من الماء في عبوة زجاجية صغيرة، ثمّ وضع المزيج على أماكن الحروق.

يقضي على الخلايا السرطانية في الجسم، كما يوقف عمل ونمو الجينات السرطانية، وبالتالي يحمي من الإصابة بأمراض السرطان المختلفة.

يحافظ على صحة الذاكرة، ويقويها، كما يحميها من الإصابة بمرض الزهايمر الناجم عن التقدم في السن.

يرطب الشفاه، ويمنحها مزيداً من النعومة والنضارة، ويمكن استخدامه من خلال خلط ملعقة صغيرة من العسل مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون في وعاء، ووضع المزيج على الشفاه.

يحافظ على صحة الشعر، إذ يمنحه مزيداً من النعومة، واللمعان، كما يغذي فروة الرأس، ويرطبها.

يرطب القدمين، ويحميهما من الجفاف، وذلك من خلال مزج ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون في وعاء، ودهن المزيج على القدمين، وتحديداً الكعبين مع التدليك بحركات دائرية، وتكرار العملية بشكل يومي.

يحسن أداء الجهاز الهضمي، إذ يساهم في قتل الخلايا الضارة الموجودة فيه، كما يعالج الأمراض المختلفة التي تصيبه، والتي تتمثل في: عسر الهضم، والإمساك، والإسهال، وتقرحات المعدة، ومشاكل القولون.

من فوائد زيت الزيتون للجسم قبل النوم أيضاً يحد من مخاطر الإصابة بمشاكل العظام المختلفة، والتي تتمثل في: الترقق، وهشاشة العظام، والكسور، والروماتيزم.

فوائد زيت الزيتون للشعر

فوائد زيت الزيتون للشعر ترطيب الشعر بعمق، والتخلص من القمل والقشرة، ومن فوائد زيت الزيتون للشعر تحفيز نمو الشعر ومحاربة التقصف وتخفيف هيشان الشعر.

من فوائد زيت الزيتون للشعر أنه يمنع الشعر من التساقط، حيث يقوّي بصيلاته ويغذيها.

من فوائد زيت الزيتون للشعر أنه يقتل قمل فروة الرأس، إذا ما تمّ وضعه على الشعر مدّة نصف ساعة وتدليكه جيّداً وتكرار ذلك لمدة لا تقل عن عشرة أيام متواصلة.

من فوائد زيت الزيتون للشعر أنه يقلل احتمالية ظهور الشعر الأبيض؛ لاحتوائه على أصباغ تجعل الشعر يحتفظ بلونه الطبيعي.

يعتبر زيت الزيتون بلسماً جيّداً للشعر التالف، وذلك إذا ما تمّ تدفئة ربع كوب من الزيت على النار لبضع ثوانٍ، ثمّ تدليك الشعر به، ولفّه بقبعة الاستحمام البلاستيكية مدّة ساعة، ثم غسل الشعر بالشامبو المناسب.

من فوائد زيت الزيتون للشعر أنه يزيد كثافته ولمعانه، ومن أنجح وصفات زيت الزيتون المستخدمة لهذا الغرض: خلط ملعقة كبيرة من هذا الزيت مع بيضة مخفوقة وتطبيقها على الشعر مدّة نصف ساعة قبل غسله.

فوائد زيت الزيتون للبشرة