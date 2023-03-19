البوابة - عيد الأم مناسبة رائعة يحبها كل الأطفال لأنها فرصة لقضاء الوقت مع الأمهات والجدات وتناول الحلوى اللذيذة، ولكن ماذا حضرتم للاحتفال بعيد الأم؟ هذه أخر فرصة للقيام بحرف يدوية بسيطة وسهلة وغير مكلفة ولكنها تحمل الكثير من الحب.

تعد هذه المناسبات العائلية فرصة لتعليم الأطفال مهارات الرسم والحرف اليدوية التي يعشقها الأطفال، وستفاجئون من كمية الابداع التي يمتلكها الأطفال عندما يتعلق الأمر بتصميم نماذج خاصة أو إضافة لمسات شخصية. تعالوا نتعلم معاً طريقة رائعة لعمل هدية فانوس أو جرة زجاجية بالزهور والإضاءة.

فوانيس الزهور المجففة هدية مميزة في عيد الأم

المواد التي ستحتاجين إليها:

مرطبان زجاجي / جرة ميسون

زهور مضغوطة

مود بودج (صمغ أبيض)

خيطان ملونة

سلك إضاءة

المعدات:

فرشاة الرسم

فوانيس الزهور المجففة هدية مميزة في عيد الأم

طريقة التحضير:

الخطوة 1: أضافة الزهور المضغوطة إلى المرطبان

قم بطلاء مساحة صغيرة من خارج الجرة بطبقة رقيقة من مود بودج.

من الأفضل العمل في مناطق صغيرة ، حيث يبدأ مود بودج في الجفاف بسرعة كبيرة .

اضغط الزهور الجافة بالتناوب على مود بودج .

قم بتغطية الزهرة بطبقة أخرى من مود بودج.

إذا كانت الزهرة تحتوي على بتلات ذات طبقات ، فقد تحتاج إلى "لصق" البتلة العلوية بالبتلة الموجودة أسفلها باستخدام البودج . سيضمن ذلك التصاق الزهرة بشكل صحيح .

كرر هذه الخطوات ، مع تغطية أكبر قدر ممكن من البرطمان بالزهور المضغوطة .

بمجرد وضع جميع الزهور على الجرة ، اترك البودج يجف لمدة خمس دقائق .

قم بتغطية الجرة بأكملها بطبقة رقيقة من البودج. سيضمن ذلك التصاق جميع الزهور ، كما أنه يخلق نسيجًا متساويًا لأي زجاج يظهر على الفانوس .

الخطوة 2: اربط الخيوط

بدءًا من منتصف الخيط ، قم بلفه حول فتحة المرطبان عدة مرات. اصنع عقدة ثم اربطها جيداً.

الخطوة 3 : وضع الشمع أو الإضاءة

يمكنك إضافة شمعة معطرة أو سلك مضيئ بالبطاريات إذا كنت لا ترغبين في استعمال الشمع. الآن يمكنك إضاءة الفانوس والاستمتاع بشكل الزهور المجففة وهي مشعة من خلف الزجاج. عيد أمهات سعيد للجميع

نصيحة مفيدة:

قم بعمل الفانوس أو الفوانيس اليوم حتى تتمكن من تقديمها لاحقاً كهدية في عيد الأم.

اصنعيه بنفسك: هلال ونجوم رمضان بخيطان الصوف

اصنعيه بنفسك: 5 هدايا رمضانية للأصدقاء والجيران