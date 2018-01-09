سياحة (http://familiaviral.com)

نشر موقع "فوربس" الأمريكي تقريرًا حول أقل المناطق تكلفةً حول العالم لعام 2018 التي لا بد لك من حزم أمتعتك والسفر إليها على الفور.

وبحسب الموقع فإن بعض هذه المناطق لا تتطلب منك العمل، حتى أنك بالإمكان التقاعد في وقت مبكر ، والآن نستعرض لك قائمة أرخص المناطق معيشةً في العالم لعام 2018 بحسب كاثلين بيديكورد:

1. لشبونة، البرتغال

تصف بيديكورد لشبونة بأنها مدينة مليئة بالمعالم المذهلة، كما أن تكلفة معيشتها رخيصة للغاية مقارنةً بمعدلات المعيشة في أوروبا الغربية، وبالإمكان العيش في هذه المدينة بميزانية تقدر بـ1300 دولار شاملةً الإيجار، والطعام، وغيرها من الاحتياجات الأساسية. كما بإمكانك شراء بيت بمساحة 538 متر مربع بما يقرب الـ90 ألف دولار.

2. كالي، كولومبيا

تقل أسعار الإيجار في كالي بنسبة 25%- 30% مقارنة بمدينة ميدلين، وما يميزها مناخها المعتدل كونها تقع على ارتفاع 3300 قدم.

ويمكن لزوجان العيش بمبلغ 987 دولار شهريًا يشمل الإبجار، كما بالإمكان شراء شقة مكونة من ثلاثة غرف نوم، وحمامين بـ45 ألف دولار.

3. سانتو دومينغو، جمهورية الدومينيكان

تمتلك جمهورية الدومينيكان واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في أمريكا اللاتينية، وأصبحت مركزًا للاستثمارات السياحية في جميع أنحاء العالم، والتي تترجم إلى بنية تحتية أفضل وتوافر سبل راحة حديثة مثل مراكز التسوق، ودور السينما، والمطاعم الفاخرة.

ويمكن لزوجين العيش يمبلغ 1.450 دولارًا شهرًا تشمل الإيجار والطعام، كما لديها واحدة من أسهل وأسرع برامج الإقامة والتجنس.

4. سان بيدرو، أمبرغريس كايي، بليز

في هذه الجزيرة الصغيرة، تعتبر عربات الغولف وسائل النقل المفضلة، وتنتشر فنادق الخمس نجوم، إلى جانب المجتمعات السكنية الراقية والمطاعم والمعارض الفنية ومحلات السوبر ماركت ومحلات النبيذ.

بإمكانك الاستئجار قبالة الشاطئ بمبلغ يصل إلى ألف دولار شهريًا، لكن الوافدين سيدفعون ما يقارب 1.965 دولار شهريًا تشمل الإيجار ومصاريف المعيشة.

5. سانت - تشينيان، فرنسا

تتمتع هذه المنطقة بجمال مدينة ديزني الساحر، ويمكن لزوجان العيش هنا بمبلغ 1628 ألف دزلار تشمل تكاليف الإيجار والمعيشة، ويجب الأخذ بعين الاعتبار الخدمة الرائعة للحافلات والمواصلات العامة، لذا لا يتطلب منك شراء سيارة.

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