فيتامين "د " هو مفتاح لعلاج اضطراب الجهاز الهضمي والقولون العصبي

القولون العصبي هو مجموعة من الأعراض المعويّة التي تظهر في آنٍ واحد، والتي تختلف في شدّتها من شخص لآخر، فقد تكون خفيفة يسهل التعامل معها، وقد تكون شديدة فتؤثّر في حياة المصاب، وتعيق قدرته على أداء أنشطته اليوميّة، وفي الحقيقة، تُعدّ مشكلة القولون العصبي مشكلة صحيّة منفصلة عن غيرها من أمراض الجهاز الهضمي، حيث يعاني حوالي 3-20% من الأمريكيين من أعراض هذا الاضطراب المعوي، وهنا يجدر القول بأنّ النساء هنّ الأكثر عُرضة للإصابة بالقولون العصبي، مقارنةً بالرجال.

ويعد القولون العصبي إضطراب مزمن ومنهك للجهاز الهضمي ويتم تشخيص ما يقرب من 15 % من سكان العالم بهذا المرض، حيث تحدث إلتهابات في الأمعاء وتظهر أعراض مثل الإسهال، الإمساك، ألام متكررة في البطن، تقلصات المعدة، الشعور بإنتفاخ، مخاط في البراز هذه الأعراض قد تختلف درجتها من شخص إلى أخر .

وحتى الآن فإن الأطباء ليسوا متأكدين من أسباب حدوث القولون العصبي ولكن من المعروف للجميع بأن النظام الغذائي والإجهاد الناتج عن التغير الروتين اليومي أو قد يوجد عند الأشخاص الذين يعانوا من مستويات السيروتونين عالية وهي مادة كيميائية لها دور كبير في وظائف الجهاز الهضمي، وكما أن التغيرات الهرمونية عند المرأة تلعب دور كبير في حدوث تقلصات المعدة والإصابة بالقولون العصبي .

فقد قام فريق من العلماء بفحص حوالي 51 مريض ومعرفة مستويات فيتامين "د" لديهم وتبين أن معظهم يعاني من نقص فيتامين د .

ومن أهم المصادر الطبيعية للحصول على فيتامين "د" لعلاج القولون العصبي :

1- سمك السلمون :

الأسماك الدهنية بصفة عامة تحتوي على نسبة عالية من فيتامين "د" سواء كانت التونة، السلمون، الهلبوت، إذ يحتوي 85 جرام سلمون على 250 وحدة من فيتامين "د " وهي نسبة قريبة جداً من الكمية الموصي بها يومياً من فيتامين "د" للجسم .

2- عصير البرتقال :

يحتوي كل كوب عصير برتقال علي 100 وحدة من فيتامين "د" وبالتالي يساعد الجسم علي زيادة إمتصاص العظام للكالسيوم والمعادن الأخرى التي تحمي العظام من الإصابة بهشاشة العظام والأمراض الأخرى .

3- حليب جوز الهند :

منتجات الألبان بصفة عامة تحتوي على نسبة جيدة من فيتامين "د" الصحي اللازمة لعلاج الجسم من الأمراض المختلفة منها تقليل ضغط الدم، الحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والكلي .

4- تناول الألياف الغذائية :

الألياف بصفة عامة مفيدة جداً في علاج القولون العصبي، وينصح بتناول الأطعمة الغنية بالألياف لأنها تساعد في تقليل الإمساك والغازات والإنتفاخ لذلك، قم بإدراج الأطعمة الغنية بالألياف في نظامك الغذائي مثل الحبوب الكاملة، الفواكه، الخضروات، البقوليات .

5- البيض :

يعد البيض من الأطعمة الغنية بفيتامين "د" ويوفر كمية مناسبة من إحتياجات الجسم لفيتامين "د" يومياً.

6- الحبوب الكاملة :

تحتوي الحبوب الكاملة على نسبة جيدة من فيتامين "د" قد تصل الكمية المتوسط من الحبوب الكاملة على نصف الكمية الموصي بها من فيتامين "د" يومياً .

كما ينصح الأطباء بكثرة تناول الماء والسوائل والإبتعاد تماماً عن المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين لأن تؤدي إلى حدوث اضطرابات المعدة المختلفة وينصح بتناول 8 لتر ماء يومياً.

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